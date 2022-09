Na vlastní kreditku. Lidl zpoplatnil nabíjení elektroaut, vyzkoušeli jsme to

První nabíječku elektroaut zprovoznil Lidl v srpnu 2017, aktuálně jich provozuje čtyřicet. Původně je koncipoval jako doplňkovou službu pro zákazníky, kteří na nich mohli po dobu nákupu svá vozidla bezplatně dobít. Jenže, jak už má mnoho Čechů v povaze, místo aby s povděkem nabídku přijali a dodržovali stanovená pravidla, snažili se z nabídky vyždímat maximum.

Na nabíječkách si tak podávali kabel různé kurýrní a rozvážkové služby a taxikáři, kterým tak Lidl v podstatě dotoval podnikání. I mnoho běžných řidičů nabíjelo, aniž by do obchodu vůbec vkročilo.V srpnu Lidl proto přepnul do placeného režimu, k čemuž nemálo přispělo i zásadní zdražení cen elektrické energie.

Na začátku všechno špatně

Bohužel to z pohledu zákazníka udělal až absurdně nesmyslným způsobem, kterým dosáhl toho, že nabíječky často nevyužívají ani ti, kteří přijeli doopravdy nakupovat. A nebylo to cenou, 6,90 Kč za kWh u rychlého DC nabíjení a 5,90 Kč za kWh u pomalejšího AC nabíjení jsou dnes hezké částky. Problém byl (a částečně je, ale o tom později) v samotném procesu spuštění nabíjení.

Na platební kartě uživatele se při něm totiž zablokovaly 2 000 Kč, které mu po odečtení ceny spotřebované energie byly vráceny. To však trvalo i pět dní a podle reakcí v diskuzích někdy i déle. Pokud jste tedy nabíjeli dvakrát v týdnu, byli jste dočasně čtyři tisíce v mínusu. Zájemce o nabíjení čekalo i jedno unikátní omezení – minimální platba za nabíjení. Sto korun jste zaplatili, i kdybyste nedobyli skoro nic. U DC to tolik nevadilo, potřebných 15 kW (tedy energii za 100 Kč) stihne pojmout i během kratšího nákupu snad každé auto.

Prvním krokem k zahájení nabíjení je načtení QR kódu u vybraného kabelu. Potřebujete k tomu chytrý telefon s přístupem k internetu.

U AC je to však problém - pro doplnění odpovídajících 17 kW (tedy energii za 100 Kč) potřebuje většina elektroaut hodinu a půl a mnohé plug-in hybridy ještě podstatně více času. Využívat AC port se tak vyplatilo jen vozidlům s 22kW palubní nabíječkou (např. Renault Zoe), nebo pokud jste tam plánovali dobíjet opravdu dlouho. Jinak se mohlo snadno stát, že vás kWh přišla třeba na 60 Kč. Sečteno s poměrně kostrbatou cestou k samotnému zahájení nabíjení byla nabídka natolik neatraktivní, že jsem od té doby nabíječku obsazenou neviděl.

Jak moc byla minimální částka za nabití mimo, ukazuje i statistika, kterou nám zaslalo tiskové oddělení společnosti Lidl: průměrná doba jednoho dobití na DC je cca 25 minut, spotřeba 14 kWh, u AC je to 24 minut a spotřeba cca 3,5 kWh.

Nouzové řešení po zdražení energií

Proč Lidl zvolil právě toto řešení a ne třeba integraci platby do aplikace Lidl Plus jsme se zeptali tiskového mluvčího společnosti Lidl, Tomáše Mylera.

„Převzali jsme mezinárodní způsob zpoplatnění přes rakouskou společnost has.to.be, která vůči zákazníkům vystupuje jako prodejce elektřiny. Has.to.be má některé z procesů nastaveny jednotně na mezinárodní úrovni. Jsme jedna z prvních zemí, která přejímá tento způsob zpoplatnění. Víme, že způsob zpoplatnění není úplně ideální, zpětnou vazbu od zákazníků však bereme velice vážně a snažíme se se společností has.to.be vyjednat co nejlepší podmínky. Zákazníci si mohli všimnout, že byla zrušena povinnost minimální platby a zároveň byla snížena výše blokace z 2 000 Kč na 850 Kč. Aktuálně se věnujeme řešení dlouhé doby blokace autorizované částky,“ vysvětluje Myler.

„Aktuálně nastavený proces finálním řešením není, výhledově je plánována integrace do naší aplikace Lidl Plus, na čemž již nyní pracujeme. S ohledem na enormní zvýšení cen elektřiny jsme však museli přistoupit k tomuto přechodnému řešení do té doby, než bude funkce dobíjení v aplikaci integrována. Zákazníci však již nyní mohou využít roaming u svých stávajících poskytovatelů elektromobility. U našich dobíjecích stanic lze pohodlně dobíjet již s RFID kartou např. E.ON Drive, BMW charging, Hyundai, Shell a podobně,“ doplňuje Myler.

Na vlastní kreditku

Jak jsme sami poznali při zkušebním nabíjení ještě před tím, než odpovědi pana Mylera dorazily, Lidl nově snížil blokaci na kartě na 850 Kč a zároveň zrušil minimální cenu za nabíjení. Nabíječky u jejich obchodů tak zase začaly dávat smysl.

Kostrbatější proces zahájení nabíjení ovšem zatím zůstává. Největší komplikací je fakt, že načtení QR kódu neslouží aplikaci, ale načtení webového rozhraní, ve kterém nemáte uloženou platební metodu ani své preference, takže vždy musíte projít větším počtem kroků.

Postup nabíjení u Lidlu 1/3

Prvním krokem je naskenování QR kódu, který vás dovede k webovému rozhraní systému. Tam se dozvíte základní informace o ceně a potvrdíte zájem o nabíjení. V dalším kroku si zkontrolujete zda načtená stanice odpovídá místu, kde právě stojíte.

Postup nabíjení u Lidlu 2/3

V dalším kroku vložíte svoji e-mailovou adresu, kam vám pak systém pošle fakturu za dobíjení. Dále vyplníte údaje své platební karty a pokud máte dvoufaktorové ověření, absolvujete jej. A pak již stačí připojit kabel k vozidlu. O několik sekund později v nabíjecím stojanu i vozidle zacvaká a je zahájeno nabíjení. Celý proces – ano, včetně pořízení screenshotů – mi trval čtyři minuty.

Postup nabíjení u Lidlu 3/3

Ve webovém rozhraní vidíte objem dodané energie a čas nabíjení, takže se kdykoli během nákupu můžete podívat, jak na tom vozidlo je (pokud nekouknete do aplikace vozidla, kde nejspíše uvidíte i údaje o dojezdu). Jakmile chcete proces ukončit, kliknete na „stop“, svůj záměr potvrdíte a nabíjení je ukončeno. O chvíli později vám v e-mailu přistane faktura.

Současný stav má jednu nevýhodu: zadarmo již akumulátor nenaplníte. A několik výhod: je větší šance že bude nabíječka volná, když jí budete potřebovat. Je zrušen 40minutový limit na jedno nabíjení (nově je 90 minut na DC a 240 minut na AC) a nabíječky jsou funkční i mimo otevírací dobu obchodu.