Nabíjení zdarma ubývá. Elektromobilisté zaplatí i u Innogy, ČEZ zdražuje

Majitelé elektromobilů mají oproti majitelům spalovacích aut jednu velkou výhodu – můžou najít nabíječky, kde „natankují“ úplně zadarmo. Míst ale ubývá. Tuto pohádkovou výhodu nabízela donedávna společnost Innogy. S tím je však konec.

„V posledních letech jsme poskytovali řidičům elektromobilů nabíjení zdarma v rámci osvěty a propagace čisté mobility. Dnes už je situace jiná, počet elektromobilů roste a celý trh se posouvá k normálnímu stavu, kdy už není nutné nabíjení dotovat,“ vysvětlil iDNES.cz Pavel Grochál z Innogy Česká republika.

Nově stanovená cena ovšem mnohé překvapila. Innogy totiž pro své stojany stanovila cenu 14,50 Kč za kWh, a to bez ohledu na to, zda jde o AC nebo DC nabíjení. To je v porovnání s konkurenty nadprůměrná cena.

Zdražuje například i ČEZ. Podle současného ceníku nabíjejí zákazníci ČEZ u veřejných dobíjecích stanic za ceny od 6 do 10 Kč/kWh podle výkonu stojanu. Ovšem od 1. července platí nové ceny. Pro registrované zákazníky to znamená 8 Kč/kWh u AC nabíjení, 13 Kč u DC do 100 kW a 18 Kč za HPC nad 100 kW. Pro neregistrované platí ceny 10, 15 a 20 Kč/kWh.

U Pražské energetické ceník upravovali nedávno, konkrétně k 1. dubnu. V základním tarifu Jednička platí zákazník 7 Kč za kWh při AC nabíjení, 8 Kč při DC 50/75 kW a 10 korun při DC 150 kW.

Nabíjet zdarma je ovšem dál možné u vybraných prodejen společnosti Lidl. „Dobíjení elektromobilů u našich prodejen je v současné době možné bez registrace a zcela zdarma. Aktuálně se změnou nepočítáme,“ sdělil mluvčí společnosti Tomáš Myler.