Účet za elektřinu klesne, elektroautaři to u nabíječek nepocítí. Ušetří doma

Martin Šidlák
Stát převzal od 1. ledna platbu za podporu obnovitelných zdrojů, což pro odběratele elektřiny znamená úsporu zhruba 60 haléřů za každou kilowatthodinu. Pocítí to tak i majitelé elektromobilů, kteří nabíjejí doma. Ovšem okamžitého zlevnění na rychlonabíjecích stanicích se nedočkají. Spíše naopak.

Od 1. ledna 2026 hradí stát tzv. platbu za podporu obnovitelných zdrojů (POZE) ze státního rozpočtu, což domácnostem ušetří v přímých platbách 599 Kč včetně DPH za každou megawatthodinu. Elektromobilisté v různých diskusních fórech očekávají okamžité zlevnění i veřejného nabíjení. To se ovšem nestane, protože POZE tvoří jen velmi malou část nákladů na fungování veřejných nabíjecích stanic a některé jiné položky dokonce zdražují.

Velký test nabíjecích stanic: s mobilem a trochou cviku dobije elektroauto i laik

„Poplatek za podporované zdroje energie představuje pouze jednu z dílčích položek tvořících celkovou cenu elektřiny, ze které se odvíjí i koncová cena za dobíjení v síti veřejných stanic ČEZ,“ říká mluvčí ČEZ Martin Schreier. „Provoz této sítě má svou vlastní ekonomiku, která musí brát v úvahu investiční i provozní náklady, kde například rostly náklady související s rezervací výkonu v lokalitách stanic. Rychlé rozšiřování sítě také vyvolává související vyšší náklady na údržbu, obsluhu zákazníků atd.“

Využité dvacet minut denně. Nabíječky elektroaut budou ještě roky prodělávat

Potvrzuje to i Martin Houška z tiskového oddělení společnosti Pražská energetika (PRE): „Převod poplatku za podporované zdroje energie tvoří pouze zanedbatelnou položku z celkové ceny dobíjení ve veřejné dobíjecí síti. Zároveň je třeba brát v potaz i to, že cena za distribuci (rezervovaný příkon) se naopak zvyšuje. Pro představu – výstavba jedné ultrarychlé dobíjecí stanice se pohybuje okolo 2,5 milionu korun. Poplatek za rezervaci příkonu u stanice o výkonu 150 kW se běžně pohybuje okolo 30 000 korun měsíčně. To je částka, kterou musí provozovatel dobíjecí stanice zaplatit bez ohledu na to, zda ji v daném měsíci vůbec někdo využije. Další významnou položkou je servis a údržba celé naší veřejné dobíjecí infrastruktury, která dnes zahrnuje 896 dobíjecích stanic po celém Česku. V kontextu výše zmíněného vnímáme naše současné ceny jako velmi konkurenceschopné, a proto v tuto chvíli o jejich změně neuvažujeme.

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Úpravu ceníku naopak nevylučuje další provozovatel veřejných dobíjecích stanic, společnost E.ON: „Ceny dobíjení elektromobilů se odvíjejí od celé řady nákladových položek. Nejde jen o samotnou cenu elektřiny, ale také o náklady na distribuci, výstavbu, provoz a údržbu dobíjecí infrastruktury. Převzetí platby za podporu obnovitelných zdrojů státem má na ceny veřejného dobíjení pouze velmi omezený vliv a v tuto chvíli proto není důvodem k plošnému snižování ceníků. Pro zákazníky je však tato změna pozitivní především v oblasti domácího dobíjení, kde se může projevit výrazněji. U veřejného dobíjení dlouhodobě usilujeme o férové a konkurenceschopné ceny, které průběžně vyhodnocujeme podle vývoje nákladů i trhu. Úpravy ceníků v průběhu letošního roku nelze vyloučit a pokud k nim dojde, budeme o nich zákazníky s dostatečným předstihem informovat,“ konstatuje mluvčí Lubomír Budný.

Nabíjení elektroaut. Bez zapojení měst to levné nebude, vysvětluje expert

Logické je tak tím pádem i to, že zlevnění se nedočkají ani majitelé nabíjecích karet či aplikací automobilek. Potvrzuje to třeba Jiří Maláček, vedoucí Škoda Auto Česká republika, která svým zákazníků, nabízí službu PowerPass, který se k problematice vyjádřil jen velmi obecně: „Powerpass přináší pro zákazníky jednotné, pohodlné řešení nabíjení elektromobilů napříč Evropou. Díky tomu je zákazníkovi k dispozici již milion nabíjecích bodů. Nabíjecí karta funguje bez nutnosti registrace do aplikací nebo nutnosti vlastnictví nabíjecích čipů jednotlivých poskytovatelů. Současně je služba Powerpass integrována do aplikace MyŠkoda. Zákazník si může vybrat ze čtyřech hlavních tarifů na základě toho, jak často a jak rychle chce nabíjet své vozidlo. Ceny za službu jsou transparentní, tarify se neustále snažíme přizpůsobovat potřebám a zájmu našich zákazníků.“

Vloni se na světě prodalo 21 milionů elektroaut, Čína vládne

Rostoucí náklady na distribuci budou muset řešit všichni provozovatelé a zároveň přitom myslet na to, aby zůstali konkurenceschopní. Podobně věčná jako otázka, zda bylo dřív vejce nebo slepice je otázka, jestli má být dřív více elektromobilů, aby vzniklo víc nabíjecích stanic nebo naopak. A to souvisí i s cenami za nabíjení. „Stále platí, že tempo růstu počtu elektroaut v ČR a z něj vyplývající míra využívání stanic zatím nedovoluje výraznější rozečtení celkových nákladů tak, aby mohlo dojít ke snížení ceny. Podle našich předpokladů by se tento faktor mohl pozitivně projevit, až v ČR budou jezdit a ve veřejných sítích dobíjet nižší stovky tisíc elektromobilů,“ dodává Martin Scheier z ČEZu. Podle údajů Centra dopravního výzkumu (CDV) se celkový počet registrovaných osobních bateriových elektromobilů k 31. prosinci 2025 přiblížil hranici 58 tisíc.

Vstoupit do diskuse
