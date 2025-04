Litr paliv je v Česku aktuálně téměř o 6 korun levnější než loni touto dobou. Čeští motoristé mají v průměru třeba o 1,50 Kč/l levnější naftu než v Polsku, ve srovnání s Maďarskem dokonce o 3,70 Kč/l. Na některých čerpacích stanicích cena litru nafty klesla po dlouhé době i pod hranici 30 Kč/l. Další zlevňování přitom není vyloučené.

Celorepublikově stojí litr nafty nyní v průměru asi 33,60 Kč, benzin je asi o korunu dražší. Loni touto dobou přitom stál benzin více než 40 a nafta přes 39 Kč/l. Z okolních zemí je tradičně nejdražší Německo s průměrnými cenami vyššími asi o 9 Kč/l u benzinu a 5,80 Kč/l u nafty.

Za výrazným zlevňováním stojí pokles ceny ropy, která se v půlce dubna obchodovala i pod úrovní 60 amerických dolarů za barel. To je hranice, kterou černé zlato nepamatuje čtyři roky. Dalším faktorem je příznivý kurz amerického dolaru. Česká koruna vůči dolaru výrazně posílila, a to až pod 22 USD/CZK.

Došlo tak k situaci, kdy jeden kilometr jízdy spalovacím autem může vyjít na méně než stejný kilometr jízdy elektromobilem. Cena za dobíjení má totiž ohromný rozptyl podle toho, kdy a kde uživatel nabíjí. Zatímco u čerpacích stanic je rozpětí mezi nejdražší a nejlevnější pumpou zhruba kolem 5–7 korun, tak cena nabíjení kolísá od „téměř zadarmo“ u domácí fotovoltaiky (tam je do ceny správné rozpočítat náklady na pořízení FVE) až po 26 Kč/KWh i více u veřejných rychlodobíjecích stanic. Sto ujetých kilometrů tak může stát 100 Kč, ale taky 300 Kč.

Nejlevněji na LPG

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo na začátku dubna cenové porovnání fosilních a alternativních paliv. Z tabulky vyplývá, že na stech kilometrech zaplatíte za palivo nejvíc v případě vozidla na benzin nebo stlačený zemní plyn (CNG). V obou případech se dostanete přes 200 korun. U naftových motorizací se v závislosti na třídě vozidla pohybujete v rozmezí cca od 140 korun do 200 Kč na 100 ujetých kilometrů. Nejlépe ze srovnání vyšel zkapalněný ropný plyn (LPG), a to kolem 120 korun. Údaje vychází z dat uplynulého kalendářního pololetí, což znamená, že benzin a nafta si aktuálně v tomto směru výrazně polepšily.

Zatímco ceny pohonných hmot vychází z celorepublikového průměru dle Českého statistického úřadu, náklady na provoz elektromobilu se počítají dle vyhlášky o cestovních náhradách. „Tato vyhláška se každý rok aktualizuje, aby odrážela změny v ceně nafty, benzinu a elektřiny. Letos stejně jako v roce 2024 stanovila za 1 kilowatthodinu elektřiny průměrnou cenu 7,70 Kč,“ upřesňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Forvis Mazars.

Odborníci poukazují na fakt, že toto srovnání cen je problematické. „LPG vyniká kromě příznivé ceny rovněž mimořádnou cenovou stabilitou. V roce 2024 se průměrná cena pohybovala v rozmezí od 15,90 Kč/l do 17,79 Kč/l. To je rozptyl ani ne 2 koruny za litr a ceny na čerpačkách se významně neliší, máte tak relativní cenovou jistotu,“ říká Ivan Indráček, výkonný předseda České asociace LPG. „Větší kolísání vykazují ceny benzinu a nafty, a to loni v průměru téměř 6 Kč na litru. V případě elektromobility se ale ceny mohou lišit dramaticky a to, co vykazuje ministerstvo, není příliš vypovídající a lze to brát spíše jako spodní cenovou hranici,“ dodává Ivan Indráček.

Výrazně si ale můžete připlatit na dobíjecích stanicích. „S využitím Energokarty lze dobíjet například v síti stanic PRE za 8 Kč/kWh v případě nabíječek AC, za 11 Kč/kWh u DC nabíječek a při využití ultrarychlého dobíjení UFC za 13 Kč/kWh,“ říká Damir Duraković z Axigonu. „V jiných případech ale může UFC nabíjení vycházet i na 18 Kč/kWh a cena může dále šplhat v případě roamingového dobíjení u partnerských provozovatelů nabíječek, a to klidně na 26 Kč/kWh, ale i víc při nabíjení v zahraničí,“ dodává.