Nová analýza společnosti Transport&Environment (T&E) ukazuje, že všechny členské státy EU s výjimkou Malty aktuálně plní unijní cíle pro rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů tak, aby držela krok s počtem elektrických vozidel na silnicích. Analýza rovněž zjistila, že většina zemí EU již splňuje cíle týkající se rozmístění rychlonabíjecích stanic v maximálních rozestupech 60 km podél hlavních silničních tahů.
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Ke konci loňského roku bylo v EU v provozu 1,1 milionu veřejných nabíjecích bodů, tedy pětkrát více než v roce 2020. Nařízení EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR) ukládá členským státům povinnost zajistit nejméně 1,3 kW veřejně dostupného nabíjecího výkonu na každý bateriový elektromobil (BEV) registrovaný v dané zemi. Ke konci března 2026 všechny členské státy kromě Malty tuto kvótu plnily. Po sečtení výsledků všech členských států EU byl tento cíl dokonce překročen o 180 %.
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„Evropské nařízení AFIR stanovuje členským státům požadavky na hustotu sítě dobíjecích stanic a státy se pak snaží v rámci vlastních politik zajistit, aby se tyto cíle naplnily,“ komentuje Rostislav Díža, ředitel elektromobility ČEZ. „Strategie ČEZ jako taková ale na nařízení AFIR postavena není, byť samozřejmě pomáhá tyto cíle naplnit a některá z opatření v rámci AFIR mají na nás jako na provozovatele sítě přímý efekt. Skutečností je, že pozice České republiky ve výstavbě dobíjecí infrastruktury je v porovnání s ostatními zeměmi EU nadprůměrná a naše země si i s přispěním ČEZ dokázala zajistit poměrně robustní síť DC dobíjení pro osobní vozidla. ČEZ aktuálně provozuje po celé České republice více než tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily.“
Nařízení AFIR zároveň požadovalo, aby byly do roku 2025 podél hlavních silničních koridorů EU instalovány stejnosměrné rychlonabíjecí stanice o výkonu alespoň 150 kW v maximálních rozestupech 60 km.
Analýza ukazuje, že v červnu 2026 již 79 % hlavní sítě tvořené především dálniční sítí členských států, splňovalo tento unijní cíl. Většina zbývajících míst s nedostatečným pokrytím se nachází ve východních členských státech EU a ve Španělsku. Zpráva však zároveň konstatuje, že právě zde se síť výkonných nabíjecích stanic rozvíjí nejrychleji.
Podle T&E by k tomu, aby EU dosáhla 90 % souladu s cíli pro rozmístění nabíjecí infrastruktury podle vzdálenosti, stačilo vybudovat nebo modernizovat pouhých 70 nabíjecích stanic, z toho 22 ve Španělsku, 11 v Polsku a 7 v Rumunsku. „Řidiči elektromobilů dnes mají veřejnou nabíjecí stanici téměř vždy na dosah,“ komentoval výsledky studie Lucien Mathieu, ředitel pro oblast automobilové dopravy v organizaci T&E.
„Cíle pro rozvoj nabíjecí infrastruktury fungují přesně tak, jak bylo zamýšleno, a významně přispěly k rychlému růstu trhu s elektromobily. Přesto je stále potřeba zlepšit uživatelskou přívětivost nabíjení a zvýšit transparentnost cen. Právě tyto faktory budou klíčové pro to, aby se elektromobily staly atraktivnější volbou pro všechny řidiče, zejména pro ty, kteří bydlí v bytových domech a jsou odkázáni na veřejné nabíjení.“
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