Obchodní řetězce přidávají autonabíječky. Na dotace se chystá 1,3 miliardy

Ministerstvo dopravy příští rok vyhlásí několik dotačních výzev na podporu infrastruktury alternativních paliv v minimální výši 1,3 miliardy korun. Vyplývá to z odpovědí řetězců, SOCR a ministerstva.

Například již existující prodejny, nákupní parky a nákupní centra s více než 20 parkovacími místy musí mít do roku 2027 podle směrnice EPBD alespoň jeden dobíjecí bod na každých deset míst, uvádí SOCR.

„Požadavek postavit na parkovištích co největší počet nabíjecích stanic bez ohledu na to, jestli je budou zákazníci reálně využívat, smysl nedává. Lidé stráví v supermarketu v průměru 30 minut,“ řekl prezident SOCR Tomáš Prouza. „Proto má, v případě parkovišť u obchodů, smysl investovat do menšího počtu rychlých dobíjecích stanic než budovat mnoho pomalých dobíjecích bodů, které nebude dávat zákazníkům smysl během krátkého nákupu využívat,“ doplnil.

Řetězec Lidl nabíjecí stanice nabízí u 74 prodejen z celkových 320. Vždy jednu rychlodobíjecí stanici letos firma instalovala u osmi poboček. Rozšiřování sítě firma podle mluvčí Elišky Froschové Stehlíkové financuje z vlastních zdrojů. Doplnila, že jedna dobíjecí stanice ročně spotřebuje průměrně 26 megawatthodin elektřiny, což představuje asi pět procent z celkové spotřeby prodejny za rok.

Kaufland aktuální nabízí 142 dobíjecích stanic, zákazníci je najdou u 97 prodejen z více než 130. Dobíjecí stanice letos řetězec zavedl u 11 prodejen. V případě možnosti rychlého nabíjení lze za hodinu nabít 60 až 90 procent kapacity průměrného elektromobilu, uvedla mluvčí Renata Maierl. U pomalého nabití se doba nabití prodlužuje na trojnásobek, doplnila.

Průměrné nabití auta za hodinu stojí u Penny Marketu kolem 250 korun. „Společnost Penny výstavbu nabíjecích stanic nefinancuje, pouze poskytuje prostor k jejich instalaci,“ uvedl vedoucí stavebního oddělení v Penny Václav Šíma. Dobíjecích stanic je u prodejen Penny 61.

„Na příští rok máme s partnerem E.ON velké plány, dojde k rozšíření nabíjecí sítě o ultrarychlé nabíjecí stojany u většiny hypermarketů a počet nabíjecích míst se více než zdvojnásobí,“ řekla mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Dobíjecích stanic má Globus 64, letos jich přibylo 16. U dvou hypermarketů Globus ze 16 jsou rychlodobíjecí stanice. Na instalaci nových dobíjecích stanic chce pracovat také Albert.

S počtem nabíječek pro elektromobily je ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU na 14. místě, sdělilo ministerstvo dopravy. Na posílení sítě je podle něj aktuálně vyhlášeno pět dotačních výzev za více než dvě miliardy Kč. Operačním program Doprava 2021 až 2027 (OPD3) rozdělí až šest miliard Kč, uvedlo ministerstvo.