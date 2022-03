Praha letos postaví 82 lamp nabíjejících elektroauta, přibudou jich tisíce

Pražský magistrát vloží do rozvoje lamp veřejného osvětlení s nabíječkami pro elektromobily postupně až 880 milionů korun. V následujících šesti letech by mohlo vzniknout až šest tisícovek dobíjecích míst v lampách. Při jejich budování bude rekonstruováno veřejné osvětlení. Magistrát o tom rozhodl v loňském roce (čtěte zde).

Na umisťování nabíječek magistrát spolupracuje s Pražskou energetikou (PRE). „Prostřednictvím tohoto projektu dostaneme během roku na pražské lampy nabíječky. Elektromobilita je nyní v rámci evropského trhu s automobily nyní preferovanou variantou a je třeba k tomu připravit dobíjecí infrastrukturu i v rámci veřejného prostoru. Ne každý může k dobíjení využívat vlastní garáž,“ uvedl v únoru radní Jan Chabr (TOP 09).

Kvůli instalaci nabíječek je potřeba k lampám přivést nové kabely, které kapacitně zvládnou přivést energii pro lampu i nabíječku. Město proto spolupracuje s PRE a při výměnách kabelů současné vloží do chodníku i kabel pro nabíječku. Letos bude vyměněno 654 lamp a na 189 z nich bude možné připojit nabíječky. A právě 82 z nich zařízení pro doplňování energie bateriovým vozům dostane. Lampy vymění městská firma Technologie hlavního města v deseti městských částech.

V Praze má být podle dřívějších vyjádření vedení města do roku 2026 moderních lamp asi 3 000, tedy 6 000 nabíječek. Proměna souvisí rovněž s normou pro automobily Euro 7, která by podle záměru Evropské komise měla začít platit v roce 2025 a fakticky by znemožnila výrobu automobilů bez elektropohonu. Podle odhadů má být v ČR v roce 2030 asi 500 000 až 700 000 elektromobilů, z toho asi třetina v Praze.