Praha dá do lamp s nabíječkami elektromobilů až 880 milionů korun

Plán představil mluvčí městské společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP) Martin Drozd.

Městská společnost tak naváže na pilotní projekt realizovaný v loňském roce ve spolupráci s PREdistribucí na Vinohradech, kde bylo instalováno třináct tzv. EV ready lamp. Těch by během dvou let mělo ve dvanácti vybraných lokalitách přibýt více než čtyři sta. Vyšší desítky ještě letos, zbytek v příštím roce. Rozjíždí se tak ostrá fáze společného projektu, na jehož konci by mohlo být až několik tisíc EV ready lamp.



Rozšíření elektromobility má pomoci zlepšit kvalitu ovzduší v Praze.

„Podle odhadů víme, že by v roce 2030 mělo být v republice zhruba 500 tisíc až 700 tisíc elektromobilů. Dá se předpokládat, že nejméně pětina z nich bude jezdit v Praze,“ uvedl radní Jan Chabr (TOP 09).

V následujících dvou letech budou nabíjecí lampy stavěny zejména mimo širší centrum Prahy. „Výběr lokalit koordinujeme s dalšími městskými subjekty. Je pro nás důležité, aby dobíjecí místa vznikala tam, kde to dává po všech stránkách smysl,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Nové stožáry s dobíjecími stanicemi začnou vznikat například v Kamýku, Chodovci, Hájích a na levém břehu Vltavy pak třeba na Veleslavíně, Velké Ohradě nebo ve Vokovicích. V širším centru města budou na pomezí Vinohrad a Žižkova nebo ve Dvorcích. Jedná se také o Kobylisích a Černém Mostu.

Z celkových 880 milionů korun nepůjdou všechny peníze pouze na nákup nabíječek, ale i na úpravu okolí a obnovu osvětlení. „V této částce nejsou zahrnuté jen výdaje na pořízení nabíječek, ale i na kompletní modernizaci dotčeného veřejného osvětlení, výměnu kabelové sítě nebo třeba obnovu komunikací,“ uvedl Jílek.

„U nových stožárů instalujeme moderní LED svítidla, která mají nižší spotřebu a umí dynamicky řídit intenzitu osvětlení v závislosti na vnějších podmínkách, například v méně exponovaných nočních časech,“ popsal.



Vedení města v pondělí schválilo koncepci rozvoje nabíjecích míst. Navrhuje pětici možností, jak síť vybudovat. Liší se jak ve výši nákladů, tak množství snížených emisí. Jako nejlepší strategie vycházejí založení společného podniku města s některou z firem nebo koncese na vybudování a provoz stanic. Městská společnost Operátor ICT dostala za úkol obě rozpracovat. Kvůli vytvoření dostatečného příkonu zahájilo město a THMP loni obnovu sítě veřejného osvětlení.