Domácí nabíjení elektroauta. Investici za desítky tisíc se vyhne málokdo

Nedávný rozsáhlý průzkum, který provedl institut Fraunhofer ISI a Mezinárodní rada pro čistou dopravu (ICCT) na vzorku více než 100 tisíc uživatelů plug-in hybridů v Číně, USA, Kanadě i Evropě, ukázal, že tato vozidla mají až čtyřikrát vyšší reálnou spotřebu než byla výrobcem udávaná podle normy NEDC. Hlavním důvodem bylo, že jejich uživatelé je málo nabíjejí a jezdí podstatnou část doby na benzin (čtěte zde).



Kromě pohodlnosti lidí je často důvodem nedostatečná infrastruktura. Nikoli velkých veřejných dobíjecích stanic, ty pro plug-in hybridy nejsou primárně určené, protože většina z těchto vozů stejně neumožňuje rychlodobíjení v takové míře jako stoprocentní elektromobily, ale těch malých domácích.

Pro plug-in hybridy jsou nejlepším řešením tzv. wallboxy, které zkrátí dobu nabíjení. Například Škoda Superb iV se z běžné domácí zásuvky nabíjí zhruba 5 hodin, pomocí wallboxu s výkonem 3,6 kW to trvá 3,5 hodiny. Nejrozšířenější wallboxy nabízejí výkon 11 kW.

Při pohledu do konfigurátoru modelu Škoda Enyaq iV lze zjistit, že Škoda nabízí celkem tři walboxy v cenách 13 900, 19 900 a 26 900 Kč a k tomu další služby. „Služba Home Check, v rámci které přijede k zákazníkovi technik a prověří možnost instalace wallboxu s ohledem na elektroinstalaci, stojí 3 500 Kč, samotná instalace pak 6 000 Kč,“ vypočítává mluvčí Škoda Auto ČR Pavel Jína.

To ovšem nejsou kompletní náklady, je potřeba k nim připočítat náklady na nové vedení, jistič. „Každý případ instalace wallboxu je silně individuální – jiné ceny jsou v případě instalace například do podzemních garáží v nových bytových domech, kde již při výstavbě na instalace dobíjecích míst pamatovali, připravili vedení a připojení. Tam je to pochopitelně jednodušší a levnější. Složitější jsou případy individuálních instalací do stávajících starších garáží, kde instalace počítaly maximálně s běžnou světelnou zásuvkou a světlem. Tam se mnohdy musí udělat nové vedení, posílení jističe apod.,“ vysvětluje Petr Holubec, mluvčí Pražské energetické a dodává.

„Samotné wallboxy jsou v nejnižší cenové kategorii za cca 15 tisíc a cena pak podle typů stoupá, podle toho, jak jsou chytré. Ty nejdražší jsou i mírně přes 40 tisíc, umí ale hlídat hodnotu hlavního jističe (nenastane situace, že by jistič spadl, když se začne auto nabíjet) a zároveň umí nabíjet, jen když je čas nízkého tarifu. K tomu je tedy třeba připočítat cenu úpravy elektroinstalace. Celkově tedy může instalace wallboxu a dobíjecího místa doma či ve firemních garážích vyjít na 20 až 50 tisíc korun.“

Pro privátního zákazníka, který si kupuje takové auto v průměrné ceně kolem milionu korun, wallbox nepředstavuje významnou položku. Ale většina těchto aut se zatím kupuje do firem, tam už je situace jiná.

Jednu, dvě nabíječky si firma může dovolit, ale na větší počty většinou nemá prostor nebo rozpočet, nehledě na to, že velká část firem sídlí v pronajatých prostorách v kancelářských komplexech. Aby se u dvou nabíječek střídalo během dne víc lidí, je organizačně náročné.

A kolik lidí si ke služebnímu autu koupí domácí wallbox, když nemají jistotu, jak dlouho budou v dané firmě zaměstnáni a jak dlouho budou mít plug-in hybridní služební auto? Nehledě na to, že ze zásuvky nevyjede účet a musejí tak vždy dobíjet za svoje.

Zatímco na výstavbě velkých dobíjecích stanic se stát částečně podílí, i kdyby jen tím, že řadu z nich buduje polostátní firma ČEZ, a na pořízení elektromobilů je možné občas získat nějakou dotaci, na wallboxy se žádná podpora nevztahuje.

Jiná situace je v sousedním Německu, protože od 24. listopadu poskytuje Národní kontrolní středisko pro dobíjecí infrastrukturu ve spolupráci s německou Státní rozvojovou bankou (KfW) dotaci 900 eur na instalaci a pořízení wallboxu.

V Česku se zatím s podobnou podporou nepočítá. „Je pravda, že dotační titul na wallboxy pro domácnosti v tuto chvíli k dispozici není, ale toto téma už bylo předmětem diskuse v rámci pracovních skupin Národního akčního plánu čisté mobility a zřejmě do budoucna i nadále bude,“ řekl iDNES tiskový mluvčí ČEZ Martin Schreier.

„Určitou nevýhodou je to, že jde v podstatě o drobné a rozptýlené investiční akce. Pracnost vyřizování podobných žádosti by tedy nemusela být adekvátní rozsahu získané podpory. Navíc jde o segment, který je v kompetenci ministerstva životního prostředí, nikoliv ministerstva dopravy, které podporuje veřejné dobíjecí stanice.“

Možná by mohlo být v zájmu automobilek instalace wallboxů nějakou formou dotovat, podobně jako třeba dnes dostane zákazník zimní kola zdarma. Otázkou je, nakolik by to bylo efektivní.

„O speciální podpoře v tuto chvíli neuvažujeme. Uvítali bychom naopak klidně i menší a ne tak nákladné řešení ze strany státu, o kterých intenzivně jednáme s vládou. Jde například o rychlejší odpisy na nízkoemisní vozidla jako dlouhodobého nástroje, snížení zdanění z 1 % na 0,5 % za užívání služebního vozidla k soukromým účelům či podporu na nákup wallboxů do rodinných nebo bytových domů pro fyzické osoby,“ popsal pro iDNES názor automobilky Škoda její mluvčí Pavel Jína.

Některé značky si poradily po svém. Například Mazda nabízí ke všem elektromobilům zakoupeným do konce roku wallbox Schneider (11 kW) zdarma. A přidává i dobíjecí čip od ČEZu přednabitý na rok dobíjení mimo domov na 10 000 Kč. Její aktuální novinka, model Mazda MX-30, je klasický elektromobil (ne hybrid). Z běžné zásuvky 230 V se nabije za 9,5 až 12,7 hodiny. Wallbox tuto dobu velmi podstatně zkrátí. Do 80 % je Mazda MX-30 nabitá za 3 hodiny, do sta procent za 4,5, uvádí mluvčí českého zastoupení značky Markéta Kuklová.