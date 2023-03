GLOSA: Elektromobil je tichý, ale poslechněte si nabíječku v akci. Hučí a piští

„To je paráda, tichost elektromobilů je hlavní argument těch, co v nich chtějí jezdit. Takže si kravál užijí ostatní, když se bude nabíjet. Kromě toho, že to hučí, to ještě piští,“ popisuje. „Ten hluk dělaly ventilátory, které mají na starosti chlazení, ale horko rozhodně nebylo, tak 19 stupňů,“ dodává a přemýšlí, jak bude vypadat ulice, ve které u takto hučících nabíječek bude doplňovat energii více bateriových aut.

Nabíječka elektromobilů na kanárském ostrově Fuerteventura

Ticho je mantrou zastánců elektromobilů. Ano, jsou němé, ale ne pořád. V nízkých městských rychlostech musí mít elektromobily povinně plašičku chodců, aby o nich okolí vědělo. Pravda, když se elektromobilista zavře do auta, neslyší ji. A pustí si obvykle rádio. Ovšem měl by si přiznat, že ve třicítce neslyší ani spalovací motor, moderní auto je odhlučněné podobně.

Nešikovné rozjetí s vytočeným spalovacím motorem a prokluzující spojkou není vinou auta, ale neumětelství řidiče. Může si koupit automat, a má ticho zpět.

Je taky dobře známo, že při rychlostech nad cca 70 kilometrů v hodině už hlas spalovacího motoru přehluší aerodynamický zvuk a hlas odvalujících se pneumatik, a obojím je vybaven i elektromobil.

Ten jede obvykle nejvýš nějakých stošedesát, stoosmdesát, podle toho, jak jeho dojezdu věří výrobce. Pravda, u Porsche (Taycan) jsou fanfaronštější. A dražší.

Navíc, (téměř) absolutní ticho v kabině razantně zrychlujícího elektromobilu působí až strašidelně. Absence zvukového doprovodu může být v takové situaci pro někoho naopak mnohem nepříjemnější než halasící motor.

„Absolutní ticho vede ke smutku. Je to obraz smrti,“ řekl Jean-Jacques Rousseau, je to jedna z nejsilnějších frází tohoto francouzského filosofa. Ticho nebylo ani v jeskyni neandrtálců. Poslouchat jen tlukot svého srdce a sledovat okolí bez zvukového doprovodu je spíš na zešílení.

Suma-sumárum, tak HLASITÉ vychvalování tichosti elektroaut je jen důsledek nedostatku argumentů a dalších – relevantních – výhod elektrické trakce. Komu vadí (snad bez výjimky velmi dobře izolovaný) zvuk pracujícího moderního auta a jeho motoru – i tříválce dnes mají zcela akceptovatelný, pravda, jadrnější hlas – měl by spíš zauvažovat o změně psychoterapeuta.

A na závěr serenáda pro ferrari.