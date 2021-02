Elektroauta není kde nabíjet, Evropa musí přidat, lamentují výrobci

Podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA), neziskové organizace Transport & Environment (T&E) a Evropské spotřebitelské organizace (BEUC) je intenzivnější budování infrastruktury nezbytné k tomu, aby spotřebitelé nabyli důvěry k přechodu na novou technologii. Pevný cíl by pomohl výrobcům vozů a provozovatelům energetických sítí lépe plánovat, argumentují autoři dopisu. „Rovněž by to vytvořilo milion pracovních míst na celém kontinentu a pomohlo EU splnit cíle v oblasti klimatu,“ uvádí magazín Autoweek.



„Evropské automobilky usilují o přechod k e-mobilitě a při zavádění nových elektrických vozidel se navzájem překonávají. Úspěch tohoto obrovského úsilí však vážně ohrožuje opožděná instalace nabíjecí infrastruktury v EU. Evropská komise musí rychle přijmout opatření a stanovit závazné cíle pro zrychlení budování dobíjecí infrastruktury v členských státech,“ cituje prezidenta ACEA Oliver Zipse, který je také výkonným ředitelem německé automobilky BMW, magazín Quattroruote. Pokud tak EK neučiní, jsou podle něj ohroženy nynější cíle snižování emisí, které Brusel nastavil kvůli klimatickým změnám.

Automobilky uvádějí na trh nové elektromobily, aby vyhověly přísným cílům, které Brusel stanovil. Několik vlád unijních zemí zahrnulo subvence na elektromobily do programů oživení ekonomiky zasažené pandemií, připomíná agentura Reuters.

William Todts, ředitel T&E, dodal: „Pokud to s globálním oteplováním myslíme vážně, musíme rychle přejít na elektřinu. Pro urychlení tohoto přechodu potřebujeme mít všudypřítomné a snadné nabíjení nejen v Norsku a Nizozemsku, ale v celé Evropě. Cílové hodnoty výstavby nabíjecích míst pro každou zemi jsou skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, a Komise by si to měla uvědomit.“

Generální ředitelka BEUC Monique Goyensová uvedla: „Nabíjení elektromobilu musí být stejně snadné jako pohon na benzin. Mít dostatečnou a pohodlnou nabíjecí infrastrukturu je cestou k získání důvěry spotřebitelů a zavádění elektromobilů.“

Zřizování veřejných dobíjecích stanic, které mají doplňovat ty doma a na pracovištích, je ale zatím pomalé. Tarify a způsoby platby navíc nejsou jednotné. Loni bylo v celé EU 224 538 veřejných nabíjecích stanic.

„Měl by také být stanoven cíl vybudovat do roku 2029 tisíc stanic na plnění vodíkem,“ píší Quattroruote.