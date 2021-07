Česko dá miliardy na nabíječky, v roce 2030 bude půl milionu elektroaut

V současnosti je v zemi přes 700 dobíjecích stojanů, v rámci EU Česko zaostává.

Evropská komise v uplynulém týdnu v rámci přelomového klimatického balíčku navrhla, aby nové vozy od roku 2035 nesměly produkovat žádné emise oxidu uhličitého. Unijní exekutiva také chce výrazně podpořit prodej elektromobilů, pro něž by měly členské země budovat podstatně více dobíjecích stanic. Plán musí schválit členské státy a Evropský parlament. Více o plánu Evropské komise čtěte zde.

Tomu se bude muset přizpůsobit i stát, v současné době patří Česko v počtu dobíjecích stanic v rámci EU k nejhorším. Podle údajů Evropské asociace výrobců automobilů tvoří tuzemský počet dobíjecích míst pouze 0,4 procenta z jejich celkového počtu v EU.

Stát se na rozvoj tuzemské elektromobility zaměřil v Národním plánu čisté mobility. V ní počítá v příštích deseti letech s vybudováním až desítek tisíc dobíjecích stojanů. „Na podporu rozvoje této infrastruktury máme připraveny desítky miliard korun,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Využívat k tomu bude i peníze z evropských fondů. V této souvislosti už nyní ministerstvo připravuje dotační výzvy na podporu stavby běžných dobíjecích stanic, která by měla být vyhlášena na začátku příštího roku. Další dotační programy stát chystá pro výstavbu rychlodobíjecích a ultrarychlých dobíjecích stanic. Celkem by na to měl resort do roku 2027 využít kolem šesti miliard korun.

Zájem o elektromobily postupně stoupá už nyní. Na konci loňského roku bylo v Česku registrováno 7 109 elektromobilů a kolem 3 000 plug-in hybridů. Počet bateriových elektrických vozidel se vloni téměř zdvojnásobil. Elektromobily se na celkových prodejích nových aut podílely z 2,58 procenta.

Zájem pokračuje i letos, motoristé nakoupili v prvních šesti měsících roku kolem 3 500 elektromobilů. I tak je ovšem tuzemský zájem ve srovnání s řadou evropských zemí poměrně nízký. Například Norsko se loni stalo první zemí světa, kde se prodalo více elektromobilů než aut na benzinový, naftový či hybridní pohon. Téměř 77 000 prodaných elektrovozů tam tvořilo 54,3 procenta z celkových prodejů.