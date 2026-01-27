Podíl rychlonabíječek pro elektromobily je v Česku vyšší než v EU

,
Počet veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily se loni v Česku zvýšil o 19 procent na 7574. Téměř 1 000 z nich bylo takzvaných rychlonabíječek, což přestavuje podíl 12,8 procenta dobíjecích bodů. Jejich podíl je tak v Česku vyšší než průměr v Evropské unii.

Informovalo o tom Centrum dopravního výzkumu (CDV) na základě dat Evropské observatoře pro alternativní paliva. Počet dobíjecích bodů je vyšší než počet dobíjecích stanic, protože jedna stanice může mít víc dobíjecích bodů o různém výkonu, obvykle bývají dva.

Tempo přibývání dobíjecích bodů v Česku bylo loni srovnatelné s Unií, kde se jejich počet zvýšil o 20 procent na celkových 1,06 milionu bodů. Téměř 56 procent všech dobíjecích míst bylo na území pouze tří zemí, a to Nizozemska, Francie a Německa. Česko je v počtu dobíjecích bodů čtrnácté.

„Česko má zároveň nadprůměrný podíl dobíjecích bodů se středním výkonem 50 až 150 kilowattů. Do této kategorie spadá 18,3 procenta veřejných dobíječek, zatímco průměr EU dosahuje 6,1 procenta. Čeští řidiči mají v současnosti k dispozici téměř tisíc veřejných dobíjecích bodů s velmi vysokým výkonem nad 150 kilowattů, které tvoří 12,8 procenta infrastruktury. To je vyšší podíl než průměr v zemích EU, kde činí 11,1 procenta,“ uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.

Na rozdíl od benzinových stanic představují veřejné dobíječky elektromobilů pro majitele těchto aut záložní variantu. Loňský průzkum CDV ukázal, že většinu elektromobilů lidé dobíjejí buďto doma nebo v zaměstnání.

Velký test nabíjecích stanic: s mobilem a trochou cviku dobije elektroauto i laik

Tři největší provozovatelé veřejných dobíjecích stanic dodali prostřednictvím svých stanic přibližně 33 GWh elektřiny z certifikovaných obnovitelných zdrojů, což představuje výrazný meziroční nárůst oproti zhruba 21 GWh v předchozím roce.

Celkový počet elektromobilů na českých silnicích loni dosáhl téměř 58 000, loni jich přibylo 21 000.

27. ledna 2026

22. ledna 2026  8:48

