Vyplývá to z aktuálního průzkumu Platformy VIZE 0 na vzorku 1100 respondentů. Řidiči přitom letos přezouvání nechávali více na poslední chvíli a částečně je motivovalo až výrazné ochlazení a první sněžení. Loni mělo na přelomu října a listopadu přezuto 62 procent motoristů.
|
Abeceda zimního řidiče. Čtyřkolka vás nezachrání, pojďte do rychlokurzu
Ze zbývajících řidičů pět procent zatím nepřezulo a tři procenta nepřezouvají vůbec. Výrazně hůř jsou na tom řidiči ve věku 18 až 26 let. V této věkové kategorii je jich bez zimních či celoročních pneumatik 27 procent, tedy zhruba čtyřikrát víc než u starších věkových skupin.
Celoroční pneumatiky si oblíbily spíše starší ročníky. Má je desetina nejmladších a pětina řidičů ve skupině 54 až 65 let.
|
Zimní pneumatiky mohou být nebezpečné i s dobrým vzorkem. Rozhoduje totiž i stáří
„Řidiči, kteří ještě nepřezuli na zimní pneumatiky, by neměli čekat na první sníh. Ten je může v provozu snadno zaskočit. Na letních pneumatikách má auto v takových podmínkách úplně jiné jízdní vlastnosti a řidič se často dostane do situace, kdy vůz nedokáže ovládat,“ uvedl výkonný manažer platformy VIZE 0 Libor Budina. Při přezouvání je podle něj dobré zkontrolovat dezén, tlak i stáří pneumatik, protože guma časem tvrdne a na studené silnici hůř drží.
„Ani ta nejlepší pneumatika ale nezastaví auto, které jede rychleji, než dovolují podmínky. Proto je důležité přizpůsobit rychlost stavu vozovky,“ dodal Budina.
|
Zaplatili za zimní pneumatiky, nedostali nic. Policie varuje před falešnými e-shopy
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, musí mít řidič od 1. listopadu do 31. března zimní pneumatiky, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo pokud lze takové podmínky vzhledem k počasí předpokládat. Minimální hloubka dezénu zimních pneumatik je 4 mm, u vozidel nad 3,5 tuny 6 mm. Na úsecích označených značkou „Zimní výbava“ platí povinnost v tomto období vždy, bez ohledu na počasí. Stejná hranice čtyř mm platí i pro celoroční pneumatiky, pokud mají v zimě nahradit zimní.
|
Na letních pneu se stane 154 nehod za zimu, pojišťovny peníze vymáhají
Pokud řidič podle Filipa Glézla z advokátní kanceláře Spring Walk způsobí nehodu na nevhodných pneumatikách, může ho to stát i peníze. „U havarijního pojištění mu pojišťovna může krátit částku, kterou dostane za škodu na vlastním autě. Musí však vycházet z pojistných podmínek a okolností konkrétní nehody. Samotný fakt, že řidič neměl zimní pneumatiky, ke krácení automaticky nestačí,“ dodal Glézl.