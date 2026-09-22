Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tesla slaví. Přesvědčila české úřady a aktivuje svým autům poloautonomní řízení

František Dvořák
Na českých silnicích je nově možné používat asistenční systém Tesla FSD Supervised, který nabízí částečnou automatizaci řízení. Systém druhé úrovně autonomie zvládá část řízení sám, řidič má ale plnou odpovědnost za řízení, musí nepřetržitě sledovat provoz a být připraven převzít řízení.

Ministerstvo dopravy uznalo prozatímní schválení systému, který vydal nizozemský schvalovací orgán RDW (Dienst Wegverkeer).

Tesla FSD Supervised
Tesla FSD Supervised
Tesla FSD Supervised
Tesla FSD Supervised
Tesla Model 3 Standard
21 fotografií

Česko se tak zařadilo k Litvě, Estonsku, Dánsku, Belgii a Slovinsku, které prozatímní schválení převzaly. Rozhodnutí předcházelo několik měsíců posuzování technických a provozních podkladů, konzultace fungování systému s domácími i zahraničními institucemi a také jednání se společností Tesla Europe.

Praha je skvělá pro testování, libuje si vývojář asistentů moderních aut

„Všechny nyní dostupné údaje a informace nás přesvědčily k tomu, abychom následovali příkladu Holandska, Belgie, Dánska a dalších zemí a tento systém zájemcům zpřístupnit. Česká republika patří mezi evropské lídry v oblasti technologií autonomního řízení. Chceme vytvářet prostor pro jejich rozvoj a postupné zavádění do provozu při zachování odpovídajícího bezpečnostního a regulačního dohledu,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Tesla přesvědčila nizozemské úřady, samořídící auta mohou do provozu

Tesla přesvědčila k povolení pustit do provozu auta se systémem FSD nejprve nizozemské ministerstvo dopravy, které k jeho nasazení do volného provozu schválilo letos v dubnu. Pro americkou elektromobilku je to úspěch, konečně se jí podařilo přesvědčit zodpovědný úřad v Evropské zemi, že je její technologie přiměřeně použitelná a bezpečná.

Následně se přidalo několik dalších zemí. „Jakákoli propagace autonomního řízení je podle mě dobrá, ale musí se dělat správným způsobem. Nevím, jestli je tohle ten správný případ. Jsme možná opatrnější než některé jiné státy a víc sledujeme, jakou má systém skutečně úroveň z hlediska bezpečnosti,“ okomentoval v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz tento krok Lukáš Pařil, expert na autonomní řízení společnosti Valeo. „Já bych to ještě v té chvíli neschválil. Ale je to čistě můj osobní názor a bez detailních informací nemohu hodnotit, proč takové rozhodnutí udělali. S nadsázkou možná proto, že v Nizozemsku některé věci nejsou takovým problémem jako jinde,“ dodal.

České ministerstvo dopravy se zabývalo zejména bezpečností, dosavadními zkušenostmi z provozu a dopady případného schválení. Řešilo problematiku dodržování rychlostních limitů, způsob interpretace značek, fungování systému v různých situacích nebo úroveň kontroly řidiče nad vozidlem. K rozhodnutí přispěly také zkušenosti států, které již prozatímní schválení převzaly.

Každý si myslí, že je nejlepší řidič. Autonomní auto bude lepší

Od ledna je již v Česku v platnosti legislativa pro vyšší úroveň autonomie. Takzvaná auta třetí úrovně autonomie (L3) dokážou řídit bez asistence řidiče, po vyzvání však musí řidič převzít řízení zpět. Legislativa stanovila mimo jiné odpovědnost za případné přestupky.

Auta musí před uvedením na trh projít schválením, které potvrzuje bezpečnost autopilota a splnění evropských pravidel. Zároveň musí mít vymezenou provozní oblast. Pro provoz je nutné provádět aktualizace softwaru vzdáleně nebo v servisu.

Miliony kilometrů

„Plně samostatné řízení (s dohledem) je sadou pokročilých asistenčních funkcí, které vozům Tesla umožňují pod aktivním dohledem řidiče dojet téměř kamkoli. Funkce je navržená tak, aby obstarala ty nejvíce stresující části každodenního řízení a maximalizovala bezpečnost. Dokáže projíždět ulicemi měst, manévrovat na křižovatkách, provádět změny jízdního pruhu a mnoho dalšího,“ uvádí zástupce americké elektromobilky Julian Ojala.

„Plně samostatné řízení (s dohledem) se učí stejně jako lidé – ze zkušeností. Globální vozový park Tesla najede každý den dohromady přes 320 milionů kilometrů a generuje při tom anonymizovaná a agregovaná jízdní data. Pomocí těchto dat se systém naučil reagovat i na ty nejvzácnější jízdní situace, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti každodenního dojíždění pro řidiče vozů Tesla i ostatní účastníky silničního provozu.“

Julian Ojala vysvětluje, že když je funkce zapnuta, využívá k navigaci ve světě hlavně vnější kamery vozidla a umělou inteligenci. „Funkce Plně samostatného řízení (s dohledem) byla od první chvíle navrhována tak, aby bylo maximálně chráněno vaše soukromí. Veškerá analýza prostředí v reálném čase – včetně zpracování dat z kamer a senzorů – probíhá přímo v palubním počítači vozidla s umělou inteligencí. Přestože je místní zpracování standardem, společnost Tesla využívá program Fleet Learning k postupnému zlepšování schopností systému skrze bezdrátové aktualizace softwaru na dálku. Účast v programu Fleet Learning je podmíněna souhlasem a se společností Tesla se za tímto účelem budou sdílet jen anonymní údaje,“ dodává Julian Ojala.

„Jádrem funkce Plně samostatného řízení (s dohledem) je komplexní neuronová síť trénovaná na reálných anonymních jízdních datech, která dokáže interpretovat své okolí a přijímat jízdní rozhodnutí v reálném čase. Systém nespoléhá na samostatná, ručně kódovaná pravidla pro jednotlivé situace, místo toho se učí chápat řízení jako takové – od značení jízdních pruhů a dopravních signálů po chodce i ostatní vozidla – a přímo vydává příkazy k ovládání vozidla. Zásluhou tohoto přístupu se systém dokáže s přibývajícími daty neustále zlepšovat, přizpůsobovat se složitým prostředím ve skutečném světě a poskytovat plynulý a přirozený zážitek z jízdy. A díky plynulejšímu zrychlování, brzdění a navigaci spotřebovává jízda s Plně samostatným řízením (s dohledem) méně energie než při ujetí stejné vzdálenosti s manuálním řízením, což snižuje celkové emise,“ vysvětluje zástupce automobilky.

V současné podobě funkce vyžaduje aktivní dohled řidiče a neumožňuje autonomní řízení vozidla. Po celou dobu provozu nese veškerou odpovědnost řidič vozidla. Automobilka uvádí, že při zapnuté funkci Plně samostatného řízení (s dohledem) je pravděpodobnost kolizí na ujetý kilometr až 7x menší v porovnání se manuálním řízením. K dnešnímu dni už se po celém světě s funkcí Plně samostatného řízení (s dohledem) najezdilo více než 23 miliard kilometrů.“

„Před nasazením pro zákazníky provedla společnost Tesla rozsáhlé interní testování systému v celé Evropě – a najezdila při něm více než 1,8 milionu kilometrů,“ uvádí Julian Ojala.

Koncem loňského roku začala společnost Tesla nabízet spolujízdy ve voze s funkcí Plně samostatného řízení (s dohledem) ve vybraných evropských zemích. „V Chorvatsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Švýcarsku, si více než 19 000 lidí mohlo tuto funkci vyzkoušet na vlastní kůži na evropských silnicích,“ dodává Julian Ojala.

„Již téměř 2 roky společnost Tesla usilovně pracuje na zahájení dodávek systému Plně samostatného řízení (s dohledem) do Evropy. Společnost Tesla sepsala tisíce stran dokumentace, realizovala tisíce dopravních testovacích scénářů, vytvořila desítky výzkumných studií o bezpečnostním výkonu a výsledcích a poskytla ukázky regulačním orgánům téměř všech zemí EU. Od dubnového zavedení do zákaznických vozidlech v Nizozemsku se v Evropě s funkcí najezdilo více než 140 milionů kilometrů. Plně samostatné řízení (s dohledem) je v současné době k dispozici v Nizozemsku, Belgii, Dánsku, Estonsku, Litvě a Slovinsku. Dnešní oznámení představuje významný milník, který otevírá cestu k bezpečnějším silnicím pro všechny v České republice.“

„Zavádění funkce se zahájí v nadcházejících dnech prostřednictvím bezdrátových aktualizací softwaru na dálku,“ slibuje zástupce automobilky. „Společnost Tesla pracuje na schválení funkce Plně samostatného řízení (s dohledem) ze strany regulačních orgánů i v dalších evropských zemích.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Byla zastaralá, ale naše. Někdo Škodu 105/120 nenáviděl, jinému přirostla k srdci

Škoda 120 GLS

Škodovky řady 105/120 jsou ukázkovým příkladem teorie autorelativity. O co všednější byly v letech osmdesátých a o co opovrhovanější v letech devadesátých, o to více kladných emocí budí dnes, když se...

KVÍZ: Zvládli byste dnes autoškolu? Tohle by měl vědět řidič i neřidič

autoškola

Na silnici se pohybujeme skoro všichni, ale řadu pravidel a praktických vychytávek zná málokdo. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v běžných situacích za volantem i mimo něj. O voucher na Chytrý Kvíz...

Značka Seat se stane minulostí. Zůstanou po ní i unikáty, další už nepřibudou

Španělská značka Seat má do roku 2029 zcela uvolnit místo dravé Cupře. Málokdo...

Španělská značka Seat má do roku 2029 zcela uvolnit místo dravé Cupře. Málokdo si dnes vzpomene, že u ní nevznikala jen běžná auta pro každodenní život, ale i odvážné vize. V tajných halách v...

Už jsme řídili Epiq. Nejmenší elektrická škodovka padne skvěle do ruky

Škoda Epiq

Škoda Epiq měří jen 4,17 metru, přesto nabízí velkou kabinu, kufr o objemu 475 litrů a dojezd až 440 kilometrů. Za volantem okamžitě padne do ruky, ochotně zatáčí a z oblouku umí vyrazit dravě a...

Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz

Do jmenování nového předsedy představenstva Škody Auto povede automobilku...

Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...

Tesla slaví. Přesvědčila české úřady a aktivuje svým autům poloautonomní řízení

Tesla FSD Supervised

Na českých silnicích je nově možné používat asistenční systém Tesla FSD Supervised, který nabízí částečnou automatizaci řízení. Systém druhé úrovně autonomie zvládá část řízení sám, řidič má ale...

22. září 2026

Na třicítce jel padesátkou. Za řidítky platí pravidla jako za volantem

Pařížský den bez aut ocenili především cyklisté. (25. září 2016)

Dohlížet na dodržování rychlosti obvykle znamená sledovat spěchající řidiče osobních aut, kladenští strážníci se však při nedávné kontrolní akci nestačili divit. Místem s omezením na 30 km/h projel...

22. září 2026

Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby

Použití moderní 800voltové elektrické architektury přináší vozu zásadní výhody...

Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...

22. září 2026

Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz

Do jmenování nového předsedy představenstva Škody Auto povede automobilku...

Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...

20. září 2026,  aktualizováno  21. 9. 14:31

Vraky aut v centru Prahy budí pozornost. Připomínají chyby řidičů

Komerční sdělení
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Na čtyřech frekventovaných místech v Praze se objevily havarované automobily. Nejde o následky čerstvých nehod, ale o instalace, které mají upozornit na každodenní chyby za volantem. Jen za prvních...

21. září 2026  13:45

Odhalili jsme tajnou funkci Škody Peaq. Podívejte, co se chystá

Škoda Peaq

Škoda Peaq je nová elektrická vlajková loď české značky, která nabídne až sedm sedadel, úctyhodný kufr a výběr ze dvou baterií. My odhalili tajnou funkci, kterou mladoboleslavská novinka dostane v...

21. září 2026

Tip z bazaru pro každou kapsu. Škoda Roomster je zapomenutý génius

Premium
Škoda Roomster

Ačkoli česká automobilka Škoda neměla od dob „dvanáctsettrojky“ v nabídce klasické MPV, model Roomster, založený na technice tehdejší Fabie, byl vlastně podobně koncipovaný vůz. Kompaktní kříženec...

21. září 2026

Ne každý škrábanec na autě je vandalismus. Poničené auto nafoťte

Pokud je škoda nižší než 100 tisíc korun, není potřeba volat policii.

Kdo parkuje ve městě, měl by možná popřemýšlet nad připojištěním, které kryje vandalismus. S poškozeným autem však pomůže i havarijní pojištění, které pokryje i škody, které sice jako vandalismus...

21. září 2026

ANALÝZA: Automobilka už není strojírna. Čína to pochopila, proto válcuje zbytek světa

Premium
ilustrační snímek

Svět nemíří k jednomu autu. Automobilový průmysl začíná připomínat ten polovodičový. Nevyhrává nejlepší továrna, ale nejlepší ekosystém. Druhý díl seriálu sinologa Víta Vojty o největší revoluci v...

20. září 2026

Audi vzkřísilo ikonické vajíčko. A2 e-tron navazuje na svého hliníkového dědečka

Audi A2 e-tron: Silueta vysoké kapky s klesající střechou a ikonickým...

Na přelomu milénia stvořilo Audi technický zázrak: celohliníkový model A2, který jezdil za tři litry nafty, ale stál jako luxusní limuzína. Nyní, kdy je na něj svět již připravený, svůj geniální...

20. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Bomby, samopaly a BMW. Levicoví teroristé pomohli udělat z bavoráků ikonu

Premium
Dokud to bylo o letácích a revolučních brožurkách, neměli teroristé z RAF o...

Svým obchodním modelem ztělesňovala automobilka BMW prakticky vše, proti čemu údajně bojovali levicoví teroristé Frakce Rudé armády. Přesto se, aspoň v novinami notně přifouknutých legendách, stala...

19. září 2026

Nepotkali jste ho? VW má nejúspornější elektro světa. Bylo i v Česku

Volksewagen Mission Efficiency

A napište, ať ho začneme vyrábět, volá za námi jeden z vývojářů. Unikátní prototyp Mission Efficiency postavili inženýři Volkswagenu na základě nového bateriového modelu ID.Polo. Je nejhospodárnějším...

18. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.