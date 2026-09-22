Tesla slaví. Přesvědčila české úřady a aktivuje svým autům poloautonomní řízení

Ministerstvo dopravy uznalo prozatímní schválení systému, který vydal nizozemský schvalovací orgán RDW (Dienst Wegverkeer).
Česko se tak zařadilo k Litvě, Estonsku, Dánsku, Belgii a Slovinsku, které prozatímní schválení převzaly. Rozhodnutí předcházelo několik měsíců posuzování technických a provozních podkladů, konzultace fungování systému s domácími i zahraničními institucemi a také jednání se společností Tesla Europe.
|
Praha je skvělá pro testování, libuje si vývojář asistentů moderních aut
„Všechny nyní dostupné údaje a informace nás přesvědčily k tomu, abychom následovali příkladu Holandska, Belgie, Dánska a dalších zemí a tento systém zájemcům zpřístupnit. Česká republika patří mezi evropské lídry v oblasti technologií autonomního řízení. Chceme vytvářet prostor pro jejich rozvoj a postupné zavádění do provozu při zachování odpovídajícího bezpečnostního a regulačního dohledu,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
|
Tesla přesvědčila nizozemské úřady, samořídící auta mohou do provozu
Tesla přesvědčila k povolení pustit do provozu auta se systémem FSD nejprve nizozemské ministerstvo dopravy, které k jeho nasazení do volného provozu schválilo letos v dubnu. Pro americkou elektromobilku je to úspěch, konečně se jí podařilo přesvědčit zodpovědný úřad v Evropské zemi, že je její technologie přiměřeně použitelná a bezpečná.
Následně se přidalo několik dalších zemí. „Jakákoli propagace autonomního řízení je podle mě dobrá, ale musí se dělat správným způsobem. Nevím, jestli je tohle ten správný případ. Jsme možná opatrnější než některé jiné státy a víc sledujeme, jakou má systém skutečně úroveň z hlediska bezpečnosti,“ okomentoval v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz tento krok Lukáš Pařil, expert na autonomní řízení společnosti Valeo. „Já bych to ještě v té chvíli neschválil. Ale je to čistě můj osobní názor a bez detailních informací nemohu hodnotit, proč takové rozhodnutí udělali. S nadsázkou možná proto, že v Nizozemsku některé věci nejsou takovým problémem jako jinde,“ dodal.
České ministerstvo dopravy se zabývalo zejména bezpečností, dosavadními zkušenostmi z provozu a dopady případného schválení. Řešilo problematiku dodržování rychlostních limitů, způsob interpretace značek, fungování systému v různých situacích nebo úroveň kontroly řidiče nad vozidlem. K rozhodnutí přispěly také zkušenosti států, které již prozatímní schválení převzaly.
|
Každý si myslí, že je nejlepší řidič. Autonomní auto bude lepší
Od ledna je již v Česku v platnosti legislativa pro vyšší úroveň autonomie. Takzvaná auta třetí úrovně autonomie (L3) dokážou řídit bez asistence řidiče, po vyzvání však musí řidič převzít řízení zpět. Legislativa stanovila mimo jiné odpovědnost za případné přestupky.
Auta musí před uvedením na trh projít schválením, které potvrzuje bezpečnost autopilota a splnění evropských pravidel. Zároveň musí mít vymezenou provozní oblast. Pro provoz je nutné provádět aktualizace softwaru vzdáleně nebo v servisu.
Miliony kilometrů
„Plně samostatné řízení (s dohledem) je sadou pokročilých asistenčních funkcí, které vozům Tesla umožňují pod aktivním dohledem řidiče dojet téměř kamkoli. Funkce je navržená tak, aby obstarala ty nejvíce stresující části každodenního řízení a maximalizovala bezpečnost. Dokáže projíždět ulicemi měst, manévrovat na křižovatkách, provádět změny jízdního pruhu a mnoho dalšího,“ uvádí zástupce americké elektromobilky Julian Ojala.
„Plně samostatné řízení (s dohledem) se učí stejně jako lidé – ze zkušeností. Globální vozový park Tesla najede každý den dohromady přes 320 milionů kilometrů a generuje při tom anonymizovaná a agregovaná jízdní data. Pomocí těchto dat se systém naučil reagovat i na ty nejvzácnější jízdní situace, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti každodenního dojíždění pro řidiče vozů Tesla i ostatní účastníky silničního provozu.“
Julian Ojala vysvětluje, že když je funkce zapnuta, využívá k navigaci ve světě hlavně vnější kamery vozidla a umělou inteligenci. „Funkce Plně samostatného řízení (s dohledem) byla od první chvíle navrhována tak, aby bylo maximálně chráněno vaše soukromí. Veškerá analýza prostředí v reálném čase – včetně zpracování dat z kamer a senzorů – probíhá přímo v palubním počítači vozidla s umělou inteligencí. Přestože je místní zpracování standardem, společnost Tesla využívá program Fleet Learning k postupnému zlepšování schopností systému skrze bezdrátové aktualizace softwaru na dálku. Účast v programu Fleet Learning je podmíněna souhlasem a se společností Tesla se za tímto účelem budou sdílet jen anonymní údaje,“ dodává Julian Ojala.
„Jádrem funkce Plně samostatného řízení (s dohledem) je komplexní neuronová síť trénovaná na reálných anonymních jízdních datech, která dokáže interpretovat své okolí a přijímat jízdní rozhodnutí v reálném čase. Systém nespoléhá na samostatná, ručně kódovaná pravidla pro jednotlivé situace, místo toho se učí chápat řízení jako takové – od značení jízdních pruhů a dopravních signálů po chodce i ostatní vozidla – a přímo vydává příkazy k ovládání vozidla. Zásluhou tohoto přístupu se systém dokáže s přibývajícími daty neustále zlepšovat, přizpůsobovat se složitým prostředím ve skutečném světě a poskytovat plynulý a přirozený zážitek z jízdy. A díky plynulejšímu zrychlování, brzdění a navigaci spotřebovává jízda s Plně samostatným řízením (s dohledem) méně energie než při ujetí stejné vzdálenosti s manuálním řízením, což snižuje celkové emise,“ vysvětluje zástupce automobilky.
V současné podobě funkce vyžaduje aktivní dohled řidiče a neumožňuje autonomní řízení vozidla. Po celou dobu provozu nese veškerou odpovědnost řidič vozidla. Automobilka uvádí, že při zapnuté funkci Plně samostatného řízení (s dohledem) je pravděpodobnost kolizí na ujetý kilometr až 7x menší v porovnání se manuálním řízením. K dnešnímu dni už se po celém světě s funkcí Plně samostatného řízení (s dohledem) najezdilo více než 23 miliard kilometrů.“
„Před nasazením pro zákazníky provedla společnost Tesla rozsáhlé interní testování systému v celé Evropě – a najezdila při něm více než 1,8 milionu kilometrů,“ uvádí Julian Ojala.
Koncem loňského roku začala společnost Tesla nabízet spolujízdy ve voze s funkcí Plně samostatného řízení (s dohledem) ve vybraných evropských zemích. „V Chorvatsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Švýcarsku, si více než 19 000 lidí mohlo tuto funkci vyzkoušet na vlastní kůži na evropských silnicích,“ dodává Julian Ojala.
„Již téměř 2 roky společnost Tesla usilovně pracuje na zahájení dodávek systému Plně samostatného řízení (s dohledem) do Evropy. Společnost Tesla sepsala tisíce stran dokumentace, realizovala tisíce dopravních testovacích scénářů, vytvořila desítky výzkumných studií o bezpečnostním výkonu a výsledcích a poskytla ukázky regulačním orgánům téměř všech zemí EU. Od dubnového zavedení do zákaznických vozidlech v Nizozemsku se v Evropě s funkcí najezdilo více než 140 milionů kilometrů. Plně samostatné řízení (s dohledem) je v současné době k dispozici v Nizozemsku, Belgii, Dánsku, Estonsku, Litvě a Slovinsku. Dnešní oznámení představuje významný milník, který otevírá cestu k bezpečnějším silnicím pro všechny v České republice.“
„Zavádění funkce se zahájí v nadcházejících dnech prostřednictvím bezdrátových aktualizací softwaru na dálku,“ slibuje zástupce automobilky. „Společnost Tesla pracuje na schválení funkce Plně samostatného řízení (s dohledem) ze strany regulačních orgánů i v dalších evropských zemích.“