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Na shromáždění zaměstnanců VW se sešlo přes 10 000 lidí, na šéfa bučeli

František Dvořák
  15:39
Více než 10 000 zaměstnanců se sešlo na interním shromáždění v sídle automobilového koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu. Na otázky ohledně budoucnosti krizí zmítaného podniku jim odpovídal šéf koncernu Oliver Blume.

Šéfka závodní rady Daniela Cavallová řekla, že je důvěra ve vedení, obzvlášť v Blumeho, značně poškozená. Do konce srpna se uskuteční dalších osm shromáždění zaměstnanců po celém Německu.

Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume
Daniela Cavallo, předsedkyně generální a koncernové podnikové rady společnosti Volkswagen
Daniela Cavallo, vlevo, předsedkyně generální a koncernové podnikové rady společnosti Volkswagen, a Olaf Lies, ministerský předseda Dolního Saska, stojí v areálu továrny po tiskovém prohlášení po návštěvě závodu Volkswagen Užitkové vozy v německém Hannoveru v pondělí 24. srpna 2026.
Zaměstnanci automobilky a členové odborů IG Metall se shromáždili v areálu sídla Volkswagenu v den zasedání dozorčí rady ve Wolfsburgu v Německu 9. července 2026.
Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v Mnichově
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Agentura Reuters v polovině července s odkazem na své zdroje uvedla, že by v koncernu Volkswagen mohlo v příštích letech zaniknout až 140 000 pracovních míst. Do té doby se hovořilo o možném propuštění zhruba 100 000 lidí. Závodům v Emdenu a Cvikově (Zwickau) hrozí úplné uzavření. Nejistá je také situace továren v Hannoveru a Neckarsulmu. Továrna v Osnabrücku by mohla přejít na výrobu pro zbrojní průmysl.

Ve Wolfsburgu v úterý 25. srpna začala série setkání se zaměstnanci, ve formátu takzvaných závodních rad. Stejný den se další shromáždění uskuteční také v Braunschweigu.

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Ve středu šestadvacátého budou následovat továrny v Emdenu a v saském Cvikově, ve čtvrtek v Saské Kamenici (Chemnitz) a Drážďanech, v pátek v Kasselu-Baunatalu a Salzgitteru. Poslední ze série shromáždění závodních rad se uskuteční příští týden v pondělí v Hannoveru. Šéf koncernu Blume by měl být osobně přítomen také alespoň v továrnách v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí uzavření.

Šéfka odborů Volkswagenu Daniela Cavallo v úterním projevu k zaměstnancům shromážděným v hlavním závodě automobilky ve Wolfsburgu uvedla, že důvěra v generálního ředitele Olivera Blumeho byla v debatě o restrukturalizaci poškozena, ale ne tak, aby se dala napravit.

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„Německé továrny patří do skupiny Volkswagen. Jsou její nedílnou součástí,“ řekla Cavallo více než 10 000 zaměstnancům shromážděným na mimořádném shromáždění, aby vyjádřili svůj nesouhlas s možným uzavíráním závodů, kterého se zúčastnila i Blume.

„S generálním ředitelem, který svým lidem neříká, co se děje, se nedá spolupracovat,“ uvedla Daniela Cavallo, která hovoří jménem německých zaměstnanců Volkswagenu a zároveň je členkou dozorčí rady.

Daniela Cavallo, předsedkyně generální a koncernové podnikové rady společnosti Volkswagen

Řekla, že rozsah „výzvy je jasný“. „Program pro budoucnost nelze vytvořit ani udržet jen tím, že budeme mluvit o snižování nákladů na pracovní sílu, propouštění zaměstnanců a zpochybňování životaschopnosti jednotlivých lokalit,“ řekla. „Kam naše společnost vlastně směřuje?“

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Blume podle agentury DPA zdůraznil, že je potřeba v koncernu dál šetřit. „Musíme redukovat komplexitu, důsledně zeštíhlit naše struktury a snížit náklady,“ uvedl. Podle agentury Reuters, která se odvolává na své zdroje na shromáždění, na Blumeho zaměstnanci bučeli.

„Spolupráce je možná, ale pokud se vedení VW „rozhodne“ pouze pro cestu propouštění a škrtů, budeme se jí „všemi silami bránit,“ uvedl v prohlášení po schůzi zástupce odborů IG Metall Thorsten Groeger.

Bylo to první Blumeho vystoupení před zaměstnanci Volkswagenu od doby, kdy se objevily zprávy, že usiluje o radikální škrty. „Výkonná rada je plně odhodlána k tomuto postupu a je připravena podniknout nezbytné kroky,“ řekl.

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Blume řekl, že Volkswagen není schopen financovat své budoucí podnikání se současnými maržemi okolo 3,8 %, protože německý automobilový koncern bojuje s agresivní čínskou konkurencí, nákladnou nadměrnou kapacitou v Německu a miliardami dolarů v amerických celních nákladech.

Blume varoval, že k tomu, aby se automobilka stala konkurenceschopnou, je zapotřebí propustit přibližně 50 000 pracovních míst, a to navíc k 50 000, které již byly dohodnuty v rámci celé skupiny.

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Volkswagen ve své výroční zprávě za loňský rok uvádí, že celkový počet zaměstnanců činil přibližně 663 000. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Největšími problémy pro Volkswagen jsou podle Blumeho americká cla, propad odbytu na čínském trhu, konflikty na Blízkém východě, ale i vysoké náklady na výrobu v německých závodech.

Zainteresované strany Volkswagenu musí spolupracovat na řešeních pro automobilovou skupinu, aby ochránily průmysl ve svém domovském státě, uvedl v pondělí zemský premiér Dolního Saska, zatímco se společnost snaží vyhnout uzavírání závodů.

Daniela Cavallo, vlevo, předsedkyně generální a koncernové podnikové rady společnosti Volkswagen, a Olaf Lies, ministerský předseda Dolního Saska, stojí v areálu továrny po tiskovém prohlášení po návštěvě závodu Volkswagen Užitkové vozy v německém Hannoveru v pondělí 24. srpna 2026.

„Dolní Sasko je automobilovou zemí... a to tak musí zůstat,“ řekl zemský premiér Olaf Lies v továrně VW v Hannoveru, jedné z pěti závodů patřících do skupiny, které čelí možnému uzavření. Lies je členem dozorčí rady společnosti spolu s rodinami vlastníků a zástupci odborů.

Dozorčí rada zablokovala klíčové prvky jeho restrukturalizace a její další setkání se má konat 4. září, uvádějí zdroje obeznámené s touto záležitostí. „Nyní je pro mě důležité, abychom našli společná řešení,“ řekl Lies. „Generální ředitel dostane druhou šanci zajistit si potřebnou podporu pro své svůj plán poté, co tak neučinil na posledním zasedání dozorčí rady v červenci,“ píše Reuters, podle jejíž informací vypracovali zástupci odborů a hlavní akcionář Dolní Sasko alternativní návrhy na obrat pro automobilku dva konkurenční návrhy restrukturalizace koncernu.

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Blume varoval, že Volkswagen musí radikálně snížit náklady a složitost, protože rostoucí konkurence z Číny, nákladná cla a pokles poptávky po jeho vozech vystavují jeho tradiční obchodní model bezprecedentnímu tlaku.

„Náš plán do budoucna je největším transformačním programem v historii naší společnosti. Aby se to stalo, musí se nyní všichni spojit,“ řekl Blume v zaplněné hale č. 11 ve Wolfsburgu.

Už dříve uvedl, že režijní náklady VW zůstávají o více než 30 procent vyšší než u srovnatelných firem. Zdůraznil, že tuto situaci je nutné řešit, aby si společnost udržela konkurenceschopnost.

Ve svém projevu k zaměstnancům Blume zdůraznil, že 50 000 zrušených pracovních míst bylo založeno na teoretickém odhadu, který měl přizpůsobit náklady Volkswagenu nákladům konkurence. Také uvedl, že nebylo přijato žádné rozhodnutí o uzavírání továren, které označil za „poslední a nejdražší možnost“.

Blume již dříve uvedl, že „partnerství s obranným sektorem“ nebo přesun výroby modelů v současnosti vyráběných pro čínský trh do Evropy by mohly nabídnout „preferovaná řešení pro“ nadměrnou kapacitu v německých závodech.

Vedení společnosti dosud „neoznámilo žádný průlom v těchto návrzích“, přičemž automobilová výroba by měla v závodě v Osnabrücku skončit již příští rok.

„Čtyři další závody – Emden, Zwickau, Neckarsulm a Hannover – nemají od roku 2030 žádné vyhlídky do budoucna,“ doplňuje Reuters seznam fabrik v ohrožení.

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