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Na letních pneu se stane 154 nehod za zimu, pojišťovny peníze vymáhají

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Na silnicích v Česku se od začátku listopadu do konce března stane v průměru 154 nehod, u nichž policie zmiňuje letní pneumatiky. Při nich vzniklá škoda je průměrně 15,2 milionu korun za sezonu, sdělil tiskový mluvčí České kanceláře pojistitelů Tomáš Pavlík.

Data vycházejí ze statistik nehod šetřených policií. Pojišťovny mohou kvůli nevhodným pneumatikám na vozidle krátit plnění z havarijního pojištění nebo po viníkovi nehody vymáhat peníze vyplacené z povinného ručení.

Od sezony 2013/2014 do konce loňské zimy se počet nehod na letních pneumatikách pohyboval mezi 124 a 192 za sezonu. Odhadovaná výše škod dosahovala od 10,3 milionu do 26,1 milionu korun. Jde o nehody, které se staly od listopadu do konce března, kdy musí mít vozidla zimní nebo celoroční pneu za zhoršených povětrnostních podmínek a u kterých policie v záznamu uvedla zmínku o letních pneumatikách.

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„Samotná skutečnost, že vozidlo mělo nevhodné nebo nadměrně opotřebené pneumatiky, zpravidla neznamená automatické krácení pojistného plnění ani regres. Pojišťovna vždy posuzuje konkrétní okolnosti nehody, technický stav vozidla, pojistné podmínky a zejména to, zda stav pneumatik měl prokazatelný vliv na vznik nehody nebo na rozsah škody,“ uvedl Pavlík.

Pokud například řidič na letních pneumatikách dostane smyk na zasněžené vozovce, může být typ a stav pneumatik jedním z faktorů při posuzování odpovědnosti. Jiná situace nastane, pokud do něj narazí jiný řidič a pneumatiky na vznik nehody neměly žádný vliv, popisuje Filip Glézl z advokátní kanceláře Spring Walk.

V případě vážných zranění nebo úmrtí mohou být finanční následky pro viníka výrazně vyšší než u běžných nehod. „U těžkých zranění se částky mohou vyšplhat až do milionů korun. Řidič tak může splácet následky jediné nehody řadu let,“ uvedl.

Kooperativa podle mluvčího Milana Káni řeší každý rok několik případů s nevhodným obutím vozidla, loni byly tři. U povinného ručení nejprve pojišťovna odškodní poškozeného, ale následně může požadovat vyplacené peníze po viníkovi. V případě havarijního pojištění pojišťovna podle Káni obvykle krátí plnění o dvojnásobek sjednané spoluúčasti.

Jedním případem, který v minulosti Kooperativa podle Káni řešila, byla například nehoda na rozbředlém sněhu, kdy řidič narazil do zpomalujícího vozidla před sebou. Znalecký posudek podle pojišťovny prokázal, že pokud by měl na autě zimní pneumatiky, nehoda by se nestala. Pojišťovna poškozenému vyplatila škodu v řádu desítek tisíc korun a následně celou částku vymáhala po viníkovi.

UNIQA se podle své mluvčí Veroniky Hešíkové každý měsíc setkává s jednotkami případů, kdy stav pneumatik přispěl ke vzniku dopravní nehody a ovlivnil výši pojistného plnění. Podle mluvčího skupiny ČSOB Petra Milaty může v případě technicky nezpůsobilého vozidla plnění z havarijního pojištění nejen krátit, ale také zamítnout.

Glézl připomenul nutnost dobrého stavu pneumatik. U letních pneumatik je povolena minimální hloubka dezénu 1,6 milimetru, u zimních čtyři milimetry.

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