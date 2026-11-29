Na důchod se Eugene Breindel moc těšil. Až konečně bude mít čas cestovat zemí, poznávat krásy Spojených států amerických. Jediný háček viděl v tom, že i se svými slušně nastřádanými rezervami by za hotely a letenky brzy utratil jmění. A navíc by to bylo celé uspěchané. On už si chtěl užívat světa okolo pomalu, vlastním tempem.
Proto si v roce 2017 vyhlédl přívěs za svůj pick-up a tohle mobilní bydlení se stalo jeho novým domovem. Aby se mohl tam, kde se mu bude líbit, zdržet déle. O rok později vyrazil na cestu. A od té doby se vlastně nezastavil. Na tachometru má hodně přes 160 000 kilometrů, projezdil všechny státy USA, kromě Havaje a Aljašky. A pořád nemá dost.
Jeho domovem je Aliner Expedition, malý americký obytný přívěs s nezvykle řešenou skládací konstrukcí. Na rozdíl od běžných karavanů se při přepravě výrazně sníží jeho výška. Po rozložení má střecha tvar písmene A, přičemž uvnitř vznikne prostor, v němž se dá pohodlně bydlet.
Eugene si ho postupně přizpůsobil svým potřebám. Má solární elektrárnu, naftové topení i vlastní kuchyň.
Aliner Expedition patří do kategorie takzvaných A-frame camper, tedy skládacích obytných přívěsů s pevnými stěnami. Jejich hlavní předností je kombinace kompaktních rozměrů při jízdě a plnohodnotného uzavřeného obytného prostoru po rozložení. Ovšem s tím, že střešní díly a stěny se při skládání sklopí na spodní část přívěsu. Jako stan s podsadou, jen na kolech.
Výsledkem je nízká nástavba, která při tažení klade menší odpor vzduchu než běžný vysoký karavan. Po příjezdu do kempu se konstrukce opět zvedne a vytvoří charakteristickou trojúhelníkovou střechu.
Pevné stěny přitom mají i další výhodu oproti skládacím přívěsům s plátěnými boky. Lépe izolují interiér od okolního prostředí a Eugene oceňuje také větší pocit bezpečí při kempování v oblastech, kde se vyskytují medvědi. A že takových míst už navštívil hodně.
Pyšní se tím, že zatím navštívil 248 území spravovaných americkou Správou národních parků. Ne tedy nutně národní parky v užším smyslu, ale také další chráněná a památková území. A má čas i je všechny hezky v klidu užívat.
Uprav si sám
Ačkoli je Aliner Expedition poměrně dobře vybavený, pro každodenní život musel Eugene interiér přizpůsobit. V rozhovoru pro žurnál Motorpasion uvádí, že původní rozkládací pohovku například přestavěl na stálé lůžko, takže nemusí každý večer připravovat místo na spaní. Klasický jídelní stůl také nahradil přenosnou deskou. Oblečení i další osobní věci ukládá do boxů vedle matrace.
Uvnitř má také kuchyňské vybavení, lednici, kazetovou toaletu a klimatizaci. K vaření používá především indukční plotýnku. Úpravami prošlo i vytápění. Původní topný systém nejprve nahradil přenosným plynovým topidlem, později přešel na naftové nezávislé topení. To mu umožňuje vytápět malý interiér i během chladnějších nocí.
Významnou modernizací prošla také elektroinstalace. Eugene vyměnil akumulátory a přidal vlastní solární systém, který mu pomáhá při pobytech mimo kempy s elektrickými přípojkami. Na karavanu používá čtyři flexibilní solární panely o celkovém výkonu 400 wattů.
Za roky cestování si osvojil i řadu drobných triků. Jedním z nich je způsob parkování.
Karavan se snaží stavět tak, aby co nejlépe využil sluneční záření, ale zároveň chránil lednici před přehříváním. „Obvykle bych chtěl parkovat přesně směrem na jih. Aby však slunce nesvítilo na větrací otvory lednice, natáčím karavan o 20 až 30 stupňů západně od jihu,“ popisuje svou zkušenost.
Eugene na cestách nevyhledává jen turistické atrakce. Rád se vrací na známá místa, setkává se s přáteli a navštěvuje příbuzné. Cestování přizpůsobuje ročním obdobím a počasí. Migruje za teplem, jak sám říká. Zimy obvykle tráví v městečku Quartzsite, které je mezi americkými majiteli karavanů proslulé coby místo zimních setkání.
Pro Eugena však nejsou nejdůležitější čísla ani počet ujetých kilometrů. Cení si především samotného cestování, poznávání nových míst a lidí, které na cestách potkává. Své zážitky také natáčí. Videa zveřejňuje na internetu, ale zároveň je považuje za osobní rodinnou kroniku. Chtěl by, aby se k nim jednou mohly vracet i další generace jeho rodiny.
„Chtěl bych, aby moje vnoučata a jejich vnoučata mohla vidět můj obličej, slyšet můj hlas a podívat se na cesty, které jsem podnikl,“ vysvětluje.
Na stará kolena
Jedním ze základních pravidel Eugenova cestování je nevlastnit zbytečné věci. V malém přívěsu má každý předmět své místo a všechno musí mít praktické využití. „Jsem hrdý na to, že toho moc nemám. Pravděpodobně bych mohl být připravený k odjezdu za 25 minut,“ říká.
Po osmi letech ovšem začíná přemýšlet, zda mu jeho dosavadní karavan bude vyhovovat i v budoucnu. Trápí ho totiž kolena a záda a skládací konstrukce, která mu tolik let dobře sloužila, má jednu zásadní nevýhodu.
Před každým pobytem musí karavan rozložit. A když si chce během dlouhého přejezdu jen na chvíli odpočinout, nemůže jednoduše vstoupit do obytného prostoru jako u klasického obytného automobilu nebo přívěsu s pevnou nástavbou.
„Nemůžete prostě zastavit na odpočívadle a rozložit si karavan, abyste si na chvíli odpočinuli,“ upozorňuje. Do budoucna proto uvažuje o změně. Rád by přešel na obytné řešení, do kterého by mohl pohodlně vstoupit kdykoli, bez nutnosti manipulovat se skládací konstrukcí.
Na samotné cestování ale zanevřít nehodlá. Život na silnici mu stále nabízí to, kvůli čemu se před osmi lety rozhodl opustit běžné bydlení: možnost poznávat nová místa, setkávat se s lidmi a rozhodovat o tom, kde stráví další den. „Je to nádherný důchod,“ pochvaluje si Eugene