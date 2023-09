Podnikatelská verze N1 je cestou k levnému autu, ale může se to zkomplikovat

Pro připomenutí: importér značky Citroën před pár dny oznámil velký návrat spalovacích verzí osobní dodávky Berlingo, který se měl podle plánů výrobce prodávat už jen jako elektromobil. To se ovšem změnilo a český importér má domluvenou údajně dostatečně velkou výrobní kapacitu i pro spalovací verzi, ovšem v homologaci N1. S akční slevou je k dispozici už od 495 tisíc korun.

Sesterská značka Opel má v této verzi v prodeji model Combo, a to i v prodloužené verzi XL. Od září se do prodeje vrací i dříve velmi populární Peugeot Rifter, rovněž v prodloužené verzi L2, kterou importér dříve nenabízel. Rifter s benzinovým motorem PureTech 110 S&S MAN6 bude mít ceníkovou cenu od 595 tisíc Kč, prodloužená verze bude od 630 tisíc korun. Kromě benzínu budou v prodeji i dvě verze dieselu.

S jakými odlišnostmi se však můžete při užívání vozu homologovaného jako N1 (osobní vozy mají homologaci M1) setkat?

1) Konstrukční změny: Jsou vizuálně nepatrné a spíše ku prospěchu zákazníků. Nečekejte už žádnou pevnou mříž oddělující nákladový prostor, jako tomu bylo kdysi. U Citroënu má Berlingo Profi+ upravený podvozek, který umožňuje zvýšenou užitečnou hmotnost až na 819 kg. Zatížení střechy za jízdy je až 100 kg, což umožňuje například montáž autostanu.

2) Pojištění: To je zřejmě největší problém. Sjednání pojištění je věc individuální, ale může se stát, že pojišťovna uplatní na vůz N1 vyšší sazby pojistného. Nela Maťašeje z pojišťovny Direct sice tvrdí, že u nich jiné sazby nejsou, ale Jan Marek z Genrali České pojišťovny říká: „Rozdíl bude – je daný především tím, že u kategorie N1 je z pohledu škodovosti statisticky vyšší rizikovost.“

Jeho slova potvrzuje i Tereza Procházková, produktová specialistka internetového srovnávače pojištění Klik.cz: „U stejného typu vozidla zapsaného v odlišných kategoriích M1 a N1 rozdíl v ceně havarijního pojištění i povinného ručení opravdu být může, vždy ale záleží na konkrétní pojišťovně. Některé pojišťovny mají pro stejný vůz zapsaný v kategorii N1 pojištění zpravidla dražší. Předpokládají totiž, že vozidlo určené k přepravě nákladu, bude vystaveno náročnějším podmínkám provozu než stejné vozidlo určené pro přepravu osob.“

3) Zákaz vjezdu: Teoreticky by se řidič vozu N1 neměl pouštět do úseků označených dopravní značkou B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů). Konkrétní posouzení je na jednotlivém policistovi, zda by při dopravní kontrole takovou věc vůbec řešil. Ale hlavně – v praxi je skoro vždy tato značka doplněna dodatkovou tabulkou s hmotností, např. „Platí pro vozy nad 3 500 kg“, což zmíněné dodávky rozhodně nepřekračují.

Oficiální vysvětlení policie je následující: „Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy. Pokud tedy není ani na značce ani na dodatkové tabulce žádná hodnota o nejvyšší povolené hmotnosti, vztahuje se zákaz na všechna nákladní vozidla, tedy i na kategorii N1.“

„Policisté provádějí v rámci běžné hlídkové činnosti také kontrolu dodržování dopravního značení. Za porušení této dopravní značky lze na místě uložit pokutu v příkazním řízení do 2 000 Kč,“ uvádí Hana Rubášová z tiskového oddělení Policie ČR.

4) Hraniční přechody: Stejně teoretická je možnost, že s vozem N1 nebudete moci jet přes hraniční přechod určený pouze pro osobní vozidla. I v těchto případech je totiž většinou průjezd omezen hmotností vozidla, ne tím, co má v technickém průkazu.

5) Parkovací povolení: A rovněž se teoreticky může stát, že vám některá radnice může odmítnout prodat parkovací povolení v základní sazbě pro rezidenty, ale může požadovat vyšší sazbu pro podnikatele.