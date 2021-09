Zničené nárazníky, nabouraná auta. Mnozí řidiči neumějí ani najet do myčky

Vědět, kde auto končí a kam až zasahuje (a třeba taky který konec kam při zahýbání za roh vybočuje), je třeba si osahat. Řidiči to však podceňují, spoléhají se na náhodu. Šlápnout na plyn na dálnici umí a ováží se každý, ale jemně pracovat se spojkou při rozjezdu je o poznání tvrdší oříšek. Vědět, kde má auto kola, kam až je možno najet, jak se přiblížit, by mělo patřit k základům. Mnoho řidičů si ovšem ani neumí nastavit sedačku a zrcátka. Podívejte se, co se odehrává v jedné pražské automyčce. Ani pomoc obsluhy mnohým nepomůže.