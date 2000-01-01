náhledy
Muzejníci ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku přestěhovali historické automobily a kočáry z končícího Muzea českého karosářství do nového Technického muzea.
Přesun devíti automobilů a čtyř kočárů jim zabral celý víkendový den. Lidé by měli historické vozy opět vidět 30. prosince, kdy Technické muzeum poprvé otevře novou budovu a část svých expozic.
Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do nového technického muzea, 29. listopadu 2025, Vysoké Mýto.
Z již uzavřeného Muzea českého karosářství na náměstí Přemysla Otakara II. auta a kočáry muzejníci stěhovali do necelý kilometr vzdáleného nového muzejního areálu v ulici Kpt. Poplera. Z budovy exponáty dostali výtahem.
„Počasí nám přálo. Předpověď deště s námrazou se naštěstí nenaplnila,“ řekl ředitel krajského Regionálního muzea Jiří Junek.
Technické muzeum, jež bude spadat pod krajské Regionální muzeum, buduje Pardubický kraj v areálu bývalé zemědělské školy.
Na konci roku bude nainstalovaná část expozic. Karosářská expozice sice hotová nebude, ale lidé by některé vozy přesto již měli vidět.
„Lidé už uvidí rekonstruované prostory, vstupné bude snížené. Následně v zimních měsících se budou dokončovat další čtyři z osmi expozic a dolaďovat provoz,“ uvedl dříve Junek.
Unikátní stříbrný kabriolet Jawa Minor z roku 1939 získalo do svých sbírek Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě v roce 2017. Plně funkční vůz ve velmi dobrém stavu koupilo od soukromého majitele. Ve své době auto přišlo na 30 tisíc korun, muzeum za něj zaplatilo 700 tisíc.
Karoserii navrhovala vysokomýtská Carrosserie Sodomka pro notáře z Jilemnice. Dvoutaktní dvouválcová Jawa Minor byla běžně dostupným vozidlem určeným pro střední vrstvu. „Továrna vyrobila víc než tři tisíce kusů, aut upravených na kabriolety však jezdilo po československých silnicích mnohem méně – jen 26,“ zjistila Česká televize.
Kraj v první etapě přestavěl haly v zadní části areálu, aby se uvolnila historická budova školy a okolní objekty. V části vznikl depozitář především pro autobusy značky Karosa, které má muzeum ve svém vlastnictví.
Díky přestavbě se Regionální muzeum zbaví nájmů a soustředí rozsáhlé sbírky na jednom místě.
Legendární kabriolet Aero 50 Dynamik je asi nejslavnějším exponátem muzea ve Vysokém Mýtě.
Podnik Carrosserie Sodomka vyrobil těchto vozů pouze sedm, do dneška se dochovaly dva. Jeden vůz zůstal v USA, druhý muzeum koupilo od českého majitele před třemi lety za milion korun. Muzeum tak vlastní jediný dochovaný exemplář v Evropě.
Milovníci snímků pro pamětníky si možná automobil pamatují z filmu Valentin Dobrotivý s Oldřichem Novým v hlavní roli. Podle všech indicií je to právě tento exemplář.
Téměř dvoumetrová šířka vozu je dána širokými blatníky s velkými kryty kol. Při čelním pohledu na mohutnou masku vozu a světlomety zakomponované v blatnících překvapí úzký rozchod kol.
Celkové náklady projektu nového muzea dosáhnou téměř 210 milionů korun. Zhruba 141 milionů korun činí dotace z evropských fondů.
