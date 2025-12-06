Muzeum karosářství se stěhuje po Vysokém Mýtě. Veteránské perly vozili výtahem

,
Muzejníci ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku přestěhovali historické automobily a kočáry z končícího Muzea českého karosářství do nového Technického muzea. Přesun devíti automobilů a čtyř kočárů jim zabral celý víkendový den. Lidé by měli historické vozy opět vidět 30. prosince, kdy Technické muzeum poprvé otevře novou budovu a část svých expozic.
Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do... Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Nejčtenější

Nejdražší nové auto v historii. Jeho tvůrci pomohlo překonat léčbu rakoviny

Společnost RM Sotheby’s vydražila 22. listopadu 2025 během víkendu Formule 1 v...

Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním...

Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...

Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?

Jeep Sidequest

Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...

Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu.

Škodovky budoucnosti. Retro v designsoutěži frčí

Škoda 200 R (Jan Hrodek)

Návrhů, u kterých by jejich autoři rádi viděli realizaci v podání Škody, se do naší autodesignérské soutěže sešlo více. Potvrzují, že retro – ač ho designéři nemají moc v lásce – frčí.

Muzeum karosářství se stěhuje po Vysokém Mýtě. Veteránské perly vozili výtahem

Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do...

Muzejníci ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku přestěhovali historické automobily a kočáry z končícího Muzea českého karosářství do nového Technického muzea. Přesun devíti automobilů a čtyř kočárů jim...

6. prosince 2025

Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce

Koncept šestikolového pick-upu Renault Clio II z roku 2001 postavili dělníci v...

Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...

6. prosince 2025

Organický hypersport má propracovanou aerodynamiku, inspiruje se drony

Hypercar Xera - bočný pohľad

Student designu na západočeské univerzitě v Plzni Matúš Hanuliak nahlédl do budoucnosti hypersportovních aut. Svůj futuristický koncept pojmenoval Xera a přihlásil se s ním do naší soutěže „Navrhněte...

6. prosince 2025

Škodovky budoucnosti. Retro v designsoutěži frčí

Škoda 200 R (Jan Hrodek)

Návrhů, u kterých by jejich autoři rádi viděli realizaci v podání Škody, se do naší autodesignérské soutěže sešlo více. Potvrzují, že retro – ač ho designéři nemají moc v lásce – frčí.

5. prosince 2025  15:14,  aktualizováno  15:17

Touareg je král mezi Volkswageny. Bazaru se nebojte, lidovka to však nebude

Premium
Volkswagen Touareg

Velká luxusní SUV postupně střídají na evropském trhu luxusní sedany jakožto chloubu řidiče. Kdo dřív jezdil Mercedesem třídy S, ten spíše přesedne právě do alternativního SUV. Touareg je po konci...

5. prosince 2025

Nová honda jezdí ráda a rychle. Prohnali jsme ji jako první, i po zadním

Honda CB1000 GT udělá z každého dne zábavu.

Je to jen pár týdnů, kdy Honda odhalila na italské výstavě EICMA nový model pod označením CB1000 GT, a my jsme už teď měli možnost tuto novinku prohnat po silničkách v okolí španělského Alicante. A...

5. prosince 2025

Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu.

5. prosince 2025

Crash testy bezpečnost hodnotí podle hlídačů a tlačítek. Čína přebírá vládu

Premium
Crashtest VW Multivan

Nejrozsáhlejšího letošního testu bezpečnosti společnosti Euro NCAP se zúčastnilo celkem 23 aut. Výsledky někoho možná překvapí. Všechny čínské vozy získaly plný počet hvězdiček, tedy pět. O jednu...

4. prosince 2025

Kaizen v praxi. Elektrickou toyotu celou předělali, ale na pohled to nepoznáte

Toyota bZ4X

Toyota po třech letech přináší technicky mimořádně rozsáhlý facelift svého elektrického SUV bZ4X. Jde o úpravu tak zásadní, že by se téměř dala považovat za novou generaci.

4. prosince 2025

Brutalistní SUV, hezké MPV a suverénní skici, podívejte se na budoucnost aut

BJÖRN CONCEPT CAR

Zájem o autodesignérskou soutěž iDNES.cz nás v redakci mile překvapil. Podívejte se na další návrhy, které do redakce doputovaly. Skvěle ilustrují rozmanité nápady autorů a zároveň ukazují různé...

4. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Autozápisník: Paní dumíková jde do akce a v Kladně postavili cadillac z lega

Americký ministr dopravy Sean Duffy v listopadu oznámil, že plánuje povinné...

Listopad byl v automobilové branži ve znamení velkých oznámení, velkých gest a velkých peněz. Mercedes přinesl na svatého Martina trochu sněhu, konstruktéři z Kladna oslnili Las Vegas kostičkovým...

3. prosince 2025,  aktualizováno  15:57

To tu ještě nebylo. Gotické auto českého designéra a auta od umělé inteligence

Gothic - návrh auta budoucnosti Matěje Sulitky v gotickém slohu

Párování aut s architekturou je „vyšší dívčí“. Napasovat auto k architektonickému slohu je lákavé a na pohled jednoduché. Jenže, když na to nejdete jednoduše tak, že ke stavbám ve slozích dvacátého...

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.