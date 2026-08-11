Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na německém ostrově Rujána skvělé. Pojďte na prohlídku. Mají tam i tuto volhu, kterou v Evropě nepotkáte.
Autor: iDNES.cz
Muzeum jednoduše ukazuje, co jezdilo „na západě“ a co za železnou oponou. A pregnantně tak ukazuje mizérii automobilové produkce za železnou oponou.
Autor: iDNES.cz
K tomu monumentální lokomotivy, ale třeba i vývojový prototyp maglevu – vlaku jezdícího na magnetickém polštáři. Pojďte na prohlídku, stojí to za to.
Autor: iDNES.cz
Vždy naproti sobě stojí auto stejného roku výroby. Takže na jedné straně parkuje mercedes, na druhé přinejlepším wartburg. A vedle další wartburg, a opodál další.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána, které se dříve jmenovalo Železniční a technologické muzeum Rujána (Eisenbahn & Technik Museum Rügen) je německé dopravní muzeum, které se nachází v baltském ostrovním letovisku Rujána ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko v Německu.
Autor: iDNES.cz
Bylo založeno v roce 1994 a sídlí v muzejní části nacisty postaveného komplexu budov Kraft durch Freude („síla skrze radost“) v Proře, který je chráněnou památkou.
Autor: iDNES.cz
V hlavní hale je expozice aut a železnice. V dalších dvou pavilonech je expozice vojenské techniky a motorek.
Autor: iDNES.cz
Jednou z exotických rarit je Lotus Elite, který britská automobilka vyráběla v letech 1974–1982 (navrhl designér Oliver Winterbottom). Třídveřové čtyřmístné kupé se sklolaminátovou karoserií a strmou výklopnou zádí pohání zážehový řadový dvoulitrový čtyřválec pohánějící zadní kola.
Autor: iDNES.cz
Renault Fuego už je dnes také zapomenutá rarita. Také ze sedmdesátých let. Oproti Lotusu vypadá mnohem moderněji. Je to předokolka.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Borgward Isabella vyráběla automobilka z Brém v letech 1954 až 1962 a patřil k nejúspěšnějším a nejkrásnějším německým vozům své doby.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Německá parní lokomotiva s aerodynamickým kapotováním. Historickou rychlíkovou lokomotivu vyrobil v roce 1935 jeden z největších stavitelů parních lokomotiv na světě, berlínská firma Borsig. Maximální rychlost 175 km/h, výkon 2 360 koní (1 735 kW), délka 26 265 mm.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Elektrická lokomotiva E 18 204 (řada E 18 / DRG řada E 18), která byla vyrobená v roce 1940 v továrně Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf.
Autor: iDNES.cz
Německá historická dieselová lokomotiva DB řada V 200 (konkrétně stroj V 200 009) od výrobce Krauss-Maffei z roku 1953. V letech 1956–1958 bylo vyrobeno celkem 86 kusů řady V 200.0) Trvalý výkon 1 618 kW, maximální rychlost 105–140 km/h.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
NSU Ro80 z let 1967–1977 je úžasné auto, známé svým pokrokovým aerodynamickým tvarem a dvourotorovým Wankelovým motorem. Technicky to byl ovšem průšvih, který dovedl automobilku k hořkému konci.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
NSU Prinz 4 vyráběný v letech 1961 až 1973. Dvoudveřový čtyřmístný tudor má vzadu uložený vzduchem chlazený řadový dvouválec, který pohání zadní kola.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Jaguar X-Type bylo skvělé auto, publikum ho ovšem nepřijalo. Asi hlavně proto, že technický základ byl totiž v plebejském Fordu Mondeo, což znamená, že to byla „předokolka“, na což jaguarsité nebyli zvyklí ani zvědaví.
Autor: iDNES.cz
GAZ-3111 Volha (vyrobený v omezeném množství v letech 1998–2004) je v civilizované Evropě naprostou raritou.
Autor: iDNES.cz
GAZ 21 - Volha Carevna (třetí série z let 1962–1970), pod kapotou je čtyřválec 2,4 litru
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Pod zběsile tvarovanou karoserií, která se snažila sledovat moderní trendy devadesátých let se ukrává prehistorická technika původní Volhy GAZ 24
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
„Žigulík“ Lada 1200 (VAZ-2101) s původní espézetkou. Poraďte, je československá, nebo německá?
Autor: iDNES.cz
Mercedes-Benz SL (generace R129), který se vyráběl v letech 1989 až 2001) - stavná „žehlička“
Autor: iDNES.cz
Volvo 264 TE (Top Executive), vzácná prodloužená limuzína, kterou v minulosti využívali také představitelé NDR (například Erich Honecker).
Autor: iDNES.cz
A jeho sovětská kopie vyráběná na Ukrajině jménem Záporožec. Byl to takový křáp, že mu československé úřady odmítly udělit schválení k dovozu.
Autor: iDNES.cz
FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) ve Varšavě v licenční spolupráci s italským Fiatem vyráběla v letech 1967 až 1991 tento „polský“ Fiat 125. Vůz kombinuje karoserii italského Fiatu 125 s mechanikou (motor, převodovka) vycházející z předchozího modelu Fiat 1300/1500. Byl to bastard postavený z nouze, ale jezdil nečekaně dobře.
Autor: iDNES.cz
„Honeckerovo“ Volvo. Erich Honecker byl významný německý komunistický politik, který v letech 1971 až 1989 stál v čele Německé demokratické republiky (NDR, neboli Východního Německa) jako generální tajemník Sjednocené socialistické strany Německa (SED). Ještě před nástupem do čela státu dostal v roce 1961 jako tajemník pro bezpečnostní otázky na starosti organizační zajištění stavby Berlínské zdi. Jako diktátor NDR prosazoval tvrdou linii, odmítal reformy (včetně Gorbačovovy perestrojky) a nesl přímou odpovědnost za rozpisy rozkazů ke střelbě na lidi, kteří se pokoušeli uprchnout přes hranice na Západ. Připisuje se mu odpovědnost za smrt nejméně 192 uprchlíků.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Moskvič 2140 (412) je podobná „písnička“ jako mnoho dalších východního bloku: elegantní pohledná karoserie skrývala i na svou dobu beznadějně zastaralou techniku.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Volkswagen Typ 3 (známý také jako VW 1500 / 1600) se vyráběl se v letech 1961 až 1973. Pohledné auto mělo dost netradiční koncepci - protože pohon přebral z VW Brouk, měl tedy motor uložený vzadu pod podlahou, což je u kombíku z pohledu praktičnosti dost nepraktické.
Autor: iDNES.cz
Wartburg 353 - bauhausová karoserie ukrývala obstarožní techniku: rámovou konstrukci, na které spočívá karoserie, opustili konkurenti už dávno a stavěli samonosné karoserie. U wartburgu přežil nosný rám až do konce značky začátkem devadesátých let. To už tedy původní tříválcový dvoutakt nahradil čtyřtakt od VW, ale opravdu jen na poslední chvíli.
Autor: iDNES.cz
Renault 4 měl konkurovat Kachně (Citroënu 2CV). S počtem přes 8,1 milionu vyrobených kusů se stal historicky nejprodávanějším francouzským automobilem na světě (teprve po desetiletích ho v celkových číslech překonal Peugeot 206). Zároveň se stal jedním z prvních globálních vozů, který se montoval či vyráběl v téměř 30 zemích světa.
Autor: iDNES.cz
V kolekci nesmí chybět VW Brouk, podle malých mřížek pod světly se pozná, že je to jeden ze starších kusů.
Autor: iDNES.cz
Škoda 1202 (známá také pod přezdívkou „Stejšn“) se vyráběla v závodu AZNP Vrchlabí v letech 1961 až 1973.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
ZAZ-965 Zaporozěc (případně verze ZAZ-965A), vyráběný v letech 1960 až 1969 v závodu ZAZ na Ukrajině.
Autor: iDNES.cz
Lloyd LP 400 (vyráběný v letech 1953 až 1957) v Brémách (skupina Borgward). Přední kola pohání vzduchem chlazený dvoudobý řadový dvouválec o objemu 386 cm³ o výkonu přibližně 13 koní.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
FSO Warszawa (v českém přepisu Varšava) vyráběla Fabryka Samochodów Osobowych (FSO) ve Varšavě v letech 1951–1973 podle licence sovětského GAZu M20 Poběda. Čtyřválcový zážehový motor s rozvodem SV a objemem 2 120 cm³ měl přibližně 40 kW (54 koní).
Autor: iDNES.cz
DKW Schnellaster (označení F89L) vyráběná německou automobilkou Auto Union v letech 1949 až 1962.
Autor: iDNES.cz
Barkas V 901/2 (původně vyráběná pod značkou Framo 901, než se továrna v roce 1957 přejmenovala na Barkas).
Autor: iDNES.cz
Východoněmecký automobil IFA F9 vyráběný v letech 1950–1953 v Žitavě/Cvikově (Zwickau). Všimněte si, že západoněmecký DKW F89 Meisterklasse na předchozí fotce je mu velmi podobný. Sdílely téměř identickou karoserii vycházející z téhož předválečného prototypu z roku 1939. Pod kapotou této IFA F9 se ukrývá dvoutaktní tříválec o objemu 910 cm³ (pak doputoval do Wartburgů), DKW F89 má dvoutaktní dvouválec
Autor: iDNES.cz
GAZ-12 ZIM vyráběný v letech 1950–1960 pohání řadový šestiválec o objemu 3,45 litru i výkonu 66 kW (90 koní). Maximální rychlost je přibližně 120 km/h.
Autor: iDNES.cz
EMW 340-2 (vyráběný v letech 1949–1955 v Eisenachu v NDR, původně navazující na předválečnou techniku BMW).
Autor: iDNES.cz
Parní lokomotivy řady P36 na jezdily po Transsibiřské magistrále. Po svém zavedení do provozu v 50. letech tito „Generálové“ nejprve tahali prestižní rychlíky na hlavních trasách v evropské části SSSR (např. Moskva–Leningrad nebo Moskva–Brest). Jakmile však byly tyto úseky elektrifikovány, byla velká část lokomotiv řady P36 přesunuta právě na tehdy ještě neelektrifikované úseky Transsibiřské magistrály (zejména pod Zabajkalskou a Dálnovýchodní dráhu). Lokomotivy P36 zde byly nasazovány na dálkové expresy včetně slavného rychlíku z Moskvy do Vladivostoku. Díky mechanickému přikladači uhlí, vysokému výkonu (až 3000 koní) a skvělému chodu při rychlostech kolem 100–125 km/h zvládaly bez potíží i těžké soupravy na obrovské vzdálenosti.
Autor: iDNES.cz
AEG M80/2 z historické berlínské magnetické dráhy M-Bahn (Magnetbahn). Jednalo se o první komerčně provozovanou magnetickou dráhu na světě s využitím permanentních magnetů a lineárních motorů. Zkušební a krátký provoz v Berlíně probíhal v letech 1984 až 1991 (ostrožní provoz pro veřejnost fungoval jen krátce v letech 1989–1991, než byl kvůli sjednocení Berlína a rozvoji metra zdemontován).
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Trabant 601 v obou karosářských verzích přežil ve výrobě pád železné opony, pak s ním byl amen.
Autor: iDNES.cz
Sovětská dieselhydraulická posunovací lokomotiva TGK2 (v Československu značená jako T203.0 nebo později 706.5), přezdívaná „Kaluga“ podle místa výroby v Rusku.
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz
Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána — Eisenbahn & Technik Museum Rügen)
Autor: iDNES.cz