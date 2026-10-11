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Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku

František Dvořák
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Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —... Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —...
Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na německém ostrově Rujána skvělé. Pojďte na prohlídku. Mají tam i tuto volhu, kterou v Evropě nepotkáte.

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Témata: muzeum, Rujána

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