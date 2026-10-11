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Výsledky voleb
Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase
Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy,...
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku
Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...
Nová kachna a další novinky z Paříže. Jaká auta se tam představí veřejnosti?
Pařížský autosalon se chystá otevřít své brány a láká na sto potvrzených značek, které přivezou žhavé novinky i zajímavé koncepty, mezi nimiž nechybí Dacia Striker, rodinný Fiat Grizzly, znovuzrozená...
Nový Tiguan je elektrický. V pátek má premiéru, prošmejdili jsme ho v předstihu
Volkswagen hraje na jistotu. Tiguan je dnes nejdůležitějším modelem značky. Ve Wolfsburgu finišují s přípravami elektrického ID.Tiguanu. Podívejte se na vývojový prototyp, který odloží maskování v...
Kde se zrodil James Bond. Vydali jsme se po stopách agenta 007 v královském voze
Portugalským městem Cascais a letoviskem Estoril se to za druhé světové války hemžilo agenty a dobovou smetánkou. Jeli jsme limuzínou po jejich stopách.
Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku
Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...
Nová kachna a další novinky z Paříže. Jaká auta se tam představí veřejnosti?
Pařížský autosalon se chystá otevřít své brány a láká na sto potvrzených značek, které přivezou žhavé novinky i zajímavé koncepty, mezi nimiž nechybí Dacia Striker, rodinný Fiat Grizzly, znovuzrozená...
Evropa přesvědčila Čínu, aby dovážela méně hybridů do EU
Čína a Evropská unie dospěly k dohodě, která by mohla vést k poklesu vývozu čínských hybridních automobilů do EU o více než polovinu. Uvedl to evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič na tiskové...
Fordem přes pouště i hory. Dvě ženy ujely tisíce kilometrů do Afghánistánu
Dvě ženy, jeden ford a před nimi skoro osm tisíc kilometrů světem, v němž se mapy často rozcházely s realitou. V červnu 1939 vyrazily Ella Maillartová a Annemarie Schwarzenbachová ze Ženevy na...
Autozápisník: Ze školky do servisu, kaizen pro prasata a hoďte na něj karavan!
Tématem září byla v autobranži deformace. Toyota hodila z výšky na svůj pick-up karavan, umělci deformovali luxusní auta, Ferrari rovnou začalo prodávat kapoty jako umění. Rozpadaly se však i...
Motoristické dovolené Petra Pavla. Prezident cestuje s foťákem za F1 i do bahna
Český prezident Petr Pavel je známý jako velký fanoušek motorismu. Je celoživotním motorkářem a pro jízdu v jedné stopě nadchl i svou manželku. Letošní sezonu si Petr Pavel opravdu užívá, aktuálně je...
Když zetory dovádějí v bahně, je to náramná podívaná. Traktoriády uzavírají sezonu
Vidět desítky historických traktorů na jednom místě je pro mnohé velkým lákadlem. Všechny traktoriády nebývají ovšem jen o statické přehlídce, často se snaží něčím odlišovat. Ať už jde o netradiční...
Auta na Designbloku: ledňáček, děravý autobus a česká premiéra nové škodovky
Osmadvacátý ročník největšího festivalu současného designu v Česku probíhá do 11. října 2026 v pěti lokacích hlavního města. Design 2026 nabízí přes tři stovky expozic designérů a tvůrců, výstavy i...
Problémy s dodávkami dílů pro Škodu zasáhly i Kodiaq v Kvasinách
Problémy s dodávkami dílů pro automobilku Škoda Auto se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Automobilka se současně potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a...
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Čím překvapí nový jaguar? Podívejte se na něj a další podzimní autonovinky
Podzimní automobilová sezona je v plném proudu a výrobci představují modely, které budou definovat nadcházející rok. Přinášíme přehled klíčových novinek, které by vám neměly uniknout.
Digitalizace naruby. V Česku koupíte i auta bez infotainmentu, nahradí ho mobil
Je digitalizace v autech nezastavitelný trend, nebo zbytečné zlo? Zatímco některé značky přesouvají do centrálního dotykového displeje co nejvíc funkcí a na fyzické tlačítko v interiéru skoro...