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Bez osmiválce a ploutví vstup zakázán. Pojďte na sraz amerik mezi sklípky

Ještě několik dní před začátkem to s počasím vypadalo na čistou katastrofu. Právě v době, kdy se do jihomoravských Mutěnic sjíždějí stovky příznivců amerických automobilů na tradiční setkání Ameriky mezi sklepy…

Po týdnech sucha slibovala předpověď pro třetí květnový víkend prudké ochlazení a déšť od pátku až do neděle. Nakonec však příroda ukázala svoji vlídnější tvář. Déšť přicházel většinou jen nad ránem a návštěvníci, vybavení teplým oblečením a dobrou náladou, si mohli užít další ročník akce, která si za poslední roky vybudovala výjimečné postavení mezi českými srazy klasických vozů. Letos se jí zúčastnil také Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.

Tento Buick Electra 225 (1960) má motor V8 6,6 l. Patří do stájí klubu US Cars Olomouc.
Kousek od hlavního pódia. V popředí impozantní Buick Riviera třetí generace. Tu pod vedením Billa Mitchella navrhl Jerry Hirshberg, budoucí šéfdesignér Nissanu.
Dostavila se též těžká vozba, na snímku je tahač International.
Modifikacím se meze nekladou. Tento dodge vypadal v noci děsivě…
Nejobvyklejší typy? Mustangy, camara a challengery
18 fotografií

Do jihomoravské vinařské obce začaly americké vozy přijíždět už ve čtvrtek. Vedle českých registračních značek byly k vidění také automobily ze Slovenska, Rakouska nebo Polska. Mnozí účastníci si pobyt plánují dlouhé měsíce dopředu a víkend v Mutěnicích berou jako malou dovolenou. K atmosféře přispívají místní sklepy, vinohrady, koncerty, soutěže i bizarní vláček složený z mašinky a pěti van na kolečkách, který vozí návštěvníky mezi jednotlivými částmi areálu.

Organizátoři spolku Tour de Morava letos nesázeli na žádné revoluční novinky. Naopak. Po letech postupného ladění programu se rozhodli zachovat koncept, který se osvědčil. A zdá se, že to byla správná volba.

Mutěnice opět nabídly směsici nadsázky, recese, americké automobilové kultury i strojů, jejichž hodnota sahá vysoko do milionových částek. Vedle pečlivě renovovaných veteránů bylo možné potkat i upravené dragstery, mohutné tahače nebo ikonické muscle cars. Vrchol přišel v sobotu odpoledne. Spanilá jízda do nedalekého Hodonína měří pouhých deset kilometrů, přesto jsme ji jeli zhruba dvě hodiny. A právě klidná projížďka malebnou krajinou s vinohrady je jedním z hlavních důvodů, proč lidé do Mutěnic pravidelně přijíždějí. Podél silnic stály stovky diváků a nechyběli fotografové ani kameramani čekající na ideální záběr. Největší pozornost tradičně přitahovalo hodonínské Masarykovo náměstí, jímž kolona projela a zamířila zpět mezi sklepy.

Ameriky mezi sklepy však nejsou jen věcí techniky, řvoucích motorů a zábavy. Akce si dlouhodobě zachovává také charitativní rozměr, výtěžek ze vstupného putuje na pomoc potřebným rodinám z Mutěnic a okolí. Přispívali nejen návštěvníci, jichž se dostavilo asi 3 500, ale i spolujezdci v amerických bourácích.

I přes nepřízeň počasí dorazilo do mutěnického areálu Pod Búdama přes 450 vozidel. A to už představuje flotilu, která dokáže proměnit poklidnou vinařskou obec na několik dní v místo, kde zní burácení osmiválců, voní benzin a kde si každý může alespoň na chvíli připomenout dobu, kdy automobilový svět poměřoval velikost snů spíše délkou chromovaných ploutví než spotřebou paliva.

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