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Letenky jsou pro sraby. Fanoušek cestou na fotbal projel Bestií celé USA

Vladimír Löbl
  13:00
Adam El Manawy je fotbalový misionář. Sám přiznává, že fotbal začal hrát ve...

Adam El Manawy je fotbalový misionář. Sám přiznává, že fotbal začal hrát ve čtyřech letech, ale nikdy v něm nebyl dobrý. O to víc ho miluje. | foto: Adam El Manawy

Adam El Manawy na své cestě po USA.
Adam El Manawy podpopruje „Rudé ďábly“ a kvůli nim opět vyrazil na dlouhou...
Adam El Manawy se při své cestě těší velké pozornosti médií.
Adam El Manawy na své cestě po USA.
43 fotografií
Amerika má ráda hrdiny, kteří voní benzinem a dobrodružstvím, a tohle je přesně ten případ. Belgičan Adam El Manawy si nechal dovézt lodí své obstarožní BMW do Baltimoru a potom po vlastní ose svou „Bestií“ projel celou USA až do Seattlu na první zápas Belgie na MS ve fotbale. Přes čtyři a půl tisíce kilometrů. A potom ještě dál...

Zatímco normální fotbaloví fanoušci si měsíce předem kupovali letenky a předražená ubytování přes Airbnb, tento chlapík z Bruselu zvolil poněkud romantičtější – a o dost šílenější – způsob dopravy na mistrovství světa ve fotbale. Pětatřicetiletý Belgičan Adam El Manawy vzal své obstarožní BMW řady 3 E21 Baur z roku 1982, nechal ho zavřít do lodního kontejneru a poslal ho napospas vlnám Atlantiku.

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