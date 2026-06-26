Zatímco normální fotbaloví fanoušci si měsíce předem kupovali letenky a předražená ubytování přes Airbnb, tento chlapík z Bruselu zvolil poněkud romantičtější – a o dost šílenější – způsob dopravy na mistrovství světa ve fotbale. Pětatřicetiletý Belgičan Adam El Manawy vzal své obstarožní BMW řady 3 E21 Baur z roku 1982, nechal ho zavřít do lodního kontejneru a poslal ho napospas vlnám Atlantiku.
Letenky jsou pro sraby. Fanoušek cestou na fotbal projel Bestií celé USA
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Raritní Škoda MBX slaví 60. narozeniny. Vyvezli jsme ji na výlet po Česku
Model 1100 MBX je mezi škodovkami něco jako jednorožec. Když ho v roce 1966 ukázali na ženevském autosalonu, bylo to pro mnohé překvapení. Bezrámová okna a absence středového sloupku měly za...
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Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
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