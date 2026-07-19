Globální palebná síla je na straně Španělů
Hledat favorita v tomto průmyslovém duelu není těžké – Španělsko je automobilovým gigantem a drží pevné pozice druhého největšího výrobce v Evropě hned po Německu. Z jeho moderních linek ročně sjíždí kolem 2,4 milionu vozidel. Vyrábí se zde pestrá škála koncernových vozů Volkswagen, Seat a Cupra v Martorellu, Fordů ve Valencii či různorodých vozů koncernu Stellantis v Galicii. Začátkem letošního června byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra v Pamploně sériová výroba Škody Epiq.
Španělští zákazníci se opírají o stabilní euro, rozvinutou infrastrukturu a štědré státní dotace, což tamnímu trhu umožňuje ročně absorbovat přes 1,1 milionu nových vozů. V barcelonské továrně navíc Španělé oživili domácí značku Ebro, která v kooperaci s čínským gigantem Chery montuje vozy pro evropský trh, čímž se země stala hlavní vstupní branou asijských automobilek do západní Evropy. Na tamním trhu vládne pragmatismus kombinovaný s evropským vkusem – pozici nejprodávanější značky drží Toyota se svými hybridy, zatímco nejprodávanějším modelem je levná Dacia Sandero následovaná domácím Seatem Ibiza.
Na druhé straně Atlantiku bojuje Argentina s divokou ekonomickou horskou dráhou. Extrémní inflace, devalvace pesa a složitá dostupnost úvěrů dělají z pořízení nového auta pro běžného Jihoameričana luxusní záležitost. Byť má Argentina v Latinské Americe silný hlas, hraje s roční produkcí pohybující se v lepších letech kolem 500 až 600 tisíc aut spíše druhou ligu.
Místní trh sice v poslední době vykázal obdivuhodný spurt a díky silnému patriotismu k domácím pick-upům se prodeje vyšplhaly k hranici 600 tisíc registrovaných vozidel, na španělská čísla to však zdaleka nestačí. První gól tak padá bleskově do argentinské sítě.
Argentina–Španělsko 0:1