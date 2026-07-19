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Argentina vs. Španělsko: 1:5 na automobilovém hřišti

Vladimír Löbl
Bývalá kolonie versus někdejší impérium. Svět tanga a horkokrevného chaosu proti zemi flamenca a evropského pragmatismu. Když se na fotbalovém trávníku střetnou Argentina a Španělsko, nejde jen o míč – je to souboj dvou kultur spojených jedním jazykem a nekonečnou hrdostí. Co se stane, když se tyto dva světy poměří prostřednictvím síly na poli automobilů?
Část 1/7

Globální palebná síla je na straně Španělů

Sériová výroba vozu Škoda Epiq byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra ve...

Hledat favorita v tomto průmyslovém duelu není těžké – Španělsko je automobilovým gigantem a drží pevné pozice druhého největšího výrobce v Evropě hned po Německu. Z jeho moderních linek ročně sjíždí kolem 2,4 milionu vozidel. Vyrábí se zde pestrá škála koncernových vozů Volkswagen, Seat a Cupra v Martorellu, Fordů ve Valencii či různorodých vozů koncernu Stellantis v Galicii. Začátkem letošního června byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra v Pamploně sériová výroba Škody Epiq.

Španělští zákazníci se opírají o stabilní euro, rozvinutou infrastrukturu a štědré státní dotace, což tamnímu trhu umožňuje ročně absorbovat přes 1,1 milionu nových vozů. V barcelonské továrně navíc Španělé oživili domácí značku Ebro, která v kooperaci s čínským gigantem Chery montuje vozy pro evropský trh, čímž se země stala hlavní vstupní branou asijských automobilek do západní Evropy. Na tamním trhu vládne pragmatismus kombinovaný s evropským vkusem – pozici nejprodávanější značky drží Toyota se svými hybridy, zatímco nejprodávanějším modelem je levná Dacia Sandero následovaná domácím Seatem Ibiza.

Na druhé straně Atlantiku bojuje Argentina s divokou ekonomickou horskou dráhou. Extrémní inflace, devalvace pesa a složitá dostupnost úvěrů dělají z pořízení nového auta pro běžného Jihoameričana luxusní záležitost. Byť má Argentina v Latinské Americe silný hlas, hraje s roční produkcí pohybující se v lepších letech kolem 500 až 600 tisíc aut spíše druhou ligu.

Místní trh sice v poslední době vykázal obdivuhodný spurt a díky silnému patriotismu k domácím pick-upům se prodeje vyšplhaly k hranici 600 tisíc registrovaných vozidel, na španělská čísla to však zdaleka nestačí. První gól tak padá bleskově do argentinské sítě.

Argentina–Španělsko 0:1

Souboj Argentiny a Španělska v podání umělé inteligence
Sériová výroba vozu Škoda Epiq byla spuštěna v závodě Volkswagen Navarra ve španělské Pamploně začátkem června 2026.
V 60. letech Argentina vytáhla z rukávu svůj největší historický a emocionální trumf: model IKA Torino (později vyráběný pod hlavičkou Renaultu).
Státní konglomerát IKA (Industrias Kaiser Argentina) vzal americký základ (Rambler), nechal ho v Itálii přepracovat u slavného studia Pininfarina a pod kapotu umístil charismatický řadový šestiválec Tornado o objemu 3,8 litru.
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