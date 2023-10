MPV prý lidé nechtěli, teď se hrnou z Číny. Volvo či lexus za 4 miliony?

Číňané začínají určovat trendy nejen elektromobilitě a palubní elektronice, ale již i v modelové skladbě. Asiaté jsou sice spíše menšího vzrůstu, ale mají rádi prostorná auta. Prostor je totiž současně i jakýmsi znakem luxusu. Speciálně pro Čínu proto vznikají prodloužené verze některých evropských prémiových sedanů. A s tím, jak Číňané bohatnou, nově začínají stoupat v oblibě luxusní MPV. Jak ukázal tokijský autosalon, tak tímto směrem se chystají vydat i některé japonské značky. Inspiraci mohou čerpat ze Severní Ameriky, kde se velká MPV stále těší velké oblibě.

V Evropě je ale situace jiná. Svého času se na starém kontinentě každý rok se prodávalo cca 200 tisíc velkých MPV, jenže se o to musely podělit Renault Espace, Volkswagen Sharan a Ford Galaxy, ale ale i tzv. Eurovan (čtveřice Citroën Evasion, Fiat Ulysse, Lancia Phedra a Peugeot 806/807), plus Chrysler Voyager. To bylo již poměrně hodně hráčů na malém písečku. Jak postupně prodeje klesaly, přestalo to být pro automobilky rentabilní. Tak dlouho ty evropské tvrdily, že se vozy MPV neprodávají, až je opravdu přestaly vyrábět.

Koncern VW již zařízl VW Sharan i Seat Alhambru, a Francouzi také z toho segmentu již úplně vycouvali, z Fordu Galaxy je podpultovka (v české nabídce není, v Německu ano). Renault Espace je dnes již jen SUV. Ta již v Evropě ta někdejší empévéčka nahradila. Jsou sice také podobně velká, jenže MPV se prostorností a variabilitou nemohou rovnat. Zůstaly jen modely jako Mercedesy třídy V a EQV, Volkswagen Caravelle/Multivan, elektrický ID.Buzz a loni se snažil zaplnit mezeru v nabídce Hyundai modelem Staria.

MPV do každé rodiny: na benzin či elektřinu

A teď najednou si i další automobilky na MPV vzpomněly. A to překvapivě ty nejméně pravděpodobné. Lexus do Evropy začal vozit svůj hybridní 5,1 m dlouhý model LM 350h s hybridním ústrojím se čtyřválcem 2,5 l se systémovým výkonem 184 kW (250 k), který vznikl prioritně pro Čínu. V nabídce je jak v sedmimístném provedení, tak čtyřmístné verzi s oddělenou zadní částí se dvěma luxusními křesly a velkou 48“ televizí na dělicí stěně za řidičem a spolujezdcem. Výbava je bohatá, a od toho se odvíjí i cena, která je v prvním případě 3,3 milionu Kč, a ve druhém si zájemce musí připravit dokonce 4 miliony korun.

Jak je vidět, jedná se tedy o luxusní modely na úrovni Mercedesu třídy V, popřípadě i výše. Na dostupná MPV tedy zapomeňte. Luxusem tedy bude oplývat i nové Volvo EM90, které bude oficiálně představeno 12. listopadu. První snímky čistě elektrického modelu EM90 již utekly na veřejnost. Švédská značka vlastněná čínským Geely svůj skandinávský obývací pokoj na kolech postavila pro čínský trh, ale poslouží i pro oživení módy MPV v Evropě. Podobně jako sesterský model Zeekr 009 je založen na elektrické platformě Geely SEA.

Jaké parametry bude mít Volvo, můžeme odvodit od Zeekru 009. Tento 5,2 m dlouhý minivan má pohon všech kol a jeho dva elektromotory nabízejí kombinovaný výkon přibližně 406 kW. Zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhé 4,5 sekundy z něj dělá aktuálně nejrychlejší minivan na světě. Největší baterie o kapacitě 140 kWh umožňuje podle čínské normy dojezd 822 km, podle evropské to ale bude o dost méně. Na čínském trhu jeho cena začíná na v přepočtu cca 1,6 milionu Kč.

Svůj minivan pro Čínu chce mít prý i značka Alfa Romeo, kdy by měl vyjet na silnice ale není zatím jasné. Ta na rozdíl od Volva již v minulosti minivany prodávala. Dodávka Autotutto byla na trhu v letech 1954 až 1967. Prodávala se i dlouho po převzetí užitkové divize Alfy Romeo Fiatem a její integraci do Iveca. Pod značkou Alfa Romeo se vyráběla i nákladní auta, autobusy, a mj. vznikal v licenci francouzského Saviemu i model A38, což byla obdoba naší Avie A21. To jsme ale již trochu odbočili.

Obří masky na cestách

Další čínské značky ohlašují modely MPV jako na běžícím pásu. A na zářijové výstavě IAA Mobility v Mnichově se i některé z nich představily evropskému publiku. Patří k nim i Forthing U-Tour V9 z koncernu Dongfeng, a to jak v provedení se spalovacím motorem, tak i jako plug-in hybrid. Sedmimístný minivan s posuvnými bočními dveřmi, dnes již pro tato velká MPV charakteristickou obří přední maskou, za níž pracuje 1,5litrový benzinový turbomotor, popř. plug-in hybridní ústrojí s výkonem 140 kW. Ze „stáje“ Dongfengu je i Voyah Dreamer, od značky, která je již v Evropě také zastoupena. Dva elektromotory o celkovém výkonu 324 kW mu podle čínských norem umožňují dojezd až 605 km a zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy. Existuje ale i jako plug-in hybrid s výkonem 290 kW

Na mnichovské výstavě IAA se představil také model také Denza D9, nový minivan od značky, která je společným podniku BYDu a Mercedesu. V Číně se prodává s jedním nebo dvěma elektromotory (233 nebo 279 kW) nebo v plug-in hybridní verzi (1,5 l) s výkony od 224 do 305 kW. 5,25 metru dlouhé MPV se prodává v sedmimístné, ale i luxusnější čtyřmístné konfiguraci.

Dalším z nové vlny čínských MPV je Roewe iMax8, 5,01 metru dlouhý model od koncernu SAIC se 7 sedadly a možností volby mezi benzinovým motorem o výkonu 175 kW nebo elektromotorem, který disponuje výkonem 183 kW. SAIC chystá svá želízka v ohni rovněž pod značkou Maxus. Kromě modelů Mifa 7 a Mifa 9 nabídne i středně velké MPV G70.

V segmentu minivanů je v Číně silným hráčem skupina GAC, která má v portfoliu hned několik MPV. Nejznámějším a nejprodávanějším z nich je Trumpchi M8, 5,21 metru dlouhý minivan, který má bud benzínový, plně hybridní, plug-in hybridní nebo čistě elektrický pohon. Od koncernu GAC pochází i Hycan V09, elektrické MPV s výkonem 205 kW.

Velmi futuristicky působí nové Li Auto Mega, jehož prostřednictvím čínský start-up Li Auto přechází na elektromobily. Působí, jako by se jeho tvůrci inspirovali Hyundaiem Staria.

Velmi dobře vypadá i Xpeng X9. Moderně vyhlížející elektrické MPV se dodává ve dvou verzích, s pohonem předních kol a výkonem 235 kW nebo pohonem všech kol s druhým motorem vzadu o výkonu 135 kW. Zda a kdy se objeví v Evropě, není jisté.

K cenově dostupným modelům patří v Číně nový Wuling Journey EV, elektrická varianta dosavadní benzinové verze. Zapomenout nesmíme ani na 5,4 m dlouhé nejdelší čínské MPV Wey Gaoshan. BYD na příští rok chystá uvedení svého MPV Dynasty. Očekává se, že bude k dispozici jako plug-in hybrid a elektromobil. A tak bychom ještě mohli dlouho pokračovat. Čínský boom MPV nejspíš zasáhne i Evropu. Když ne hned, tak později nejspíš určitě. SUV to mají nahnuté, ať žijí empévéčka!