Mototechna se oddělí od AAA Auto, bude mít vlastní síť poboček s nóbl auty

Oznámila to skupina Aures Holdings, která AAA Auto vlastní. Jako prémiové se zpravidla označují značky vozů vyšší kvality s vyšší cenou. Patří mezi ně například BMW, Audi, Mercedes nebo Porsche.

Značku Mototechna koupila AAA po bývalém státním podniku, který od roku 1949 zajišťoval v tehdejším Československu prodej aut a náhradních dílů. „Mototechnu se nám za posledních 13 let podařilo na trhu úspěšně etablovat. V podstatě od embrya dospěla v dobře rozvinutou značku pro prodej nejexkluzivnějšího segmentu ojetých vozů v rámci skupiny Aures Holdings. Vzhledem k novým trendům, které zaznamenáváme na sekundárním trhu, jsme se nyní rozhodli prestiž značky Mototechna posunout o úroveň výš. Proto se osamostatnila a už od čtvrtka tohoto týdne bude obsluhovat zákazníky ve vlastním showroomu v Kolbenově ulici v pražských Vysočanech, kde nabídne zánovní a prémiové vozy vyšších cenových kategorií,“ uvedl generální ředitel Auresu Petr Vaněček.

Nové logo Mototechny

V první fázi nová Mototechna nabídne 400 aut, svou nabídku postupně rozšíří až na 600. Zaměří se na zánovní a prémiové vozy v cenovém rozpětí od 500 000 korun za malá zánovní vozidla až do pěti milionů u luxusních a sportovních vozů. Většina aut bude dostupná v cenovém rozmezí od 700 000 do 1,5 milionu korun.

Mototechna chce konkurovat dealerům nových aut. „Většinu naší nabídky budou tvořit zánovní auta okolo dvou let stáří s průměrným nájezdem kolem 40 000 km. Zaměříme se ale i na prémiové modely do stáří šesti let, ve specifických výbavách a s prověřeným stavem, u nichž bude možné dokoupit speciální záruční program,“ dodal ředitel Mototechny Jan Hrubý.

„Kromě důrazu na modely SUV a novinky mainstreamových značek jako jsou Škoda, Kia a Hyundai se Mototechna od začátku února zaměří i na prémiové značky, mezi nimiž budou BMW, Audi a Mercedes-Benz, ale také na vysloveně exkluzivní modely jako například Porsche 911 nebo Mercedes-Benz třídy G. V nabídce budou rovněž elektromobily, jejichž výkup i prodej v rámci skupiny AURES Holdings je za posledních několik let již velmi dobře otestovaný a meziročně násobně roste,“ uvedl mluvčí Auresu Michal Häckl.

Součástí přerodu Mototechny ve značku určenou výhradně pro prodej exkluzivních vozů bude po 76 letech její existence i revoluční změna vizuální image, včetně nového loga. To má nahradit dosavadní retro design.

Mototechna plánuje i další showroomy. „Naše expanze je ambiciózní, a proto už nyní plánujeme otevření druhé pobočky v České republice. Naší strategií je ovšem přenést vysoký standard služeb i do dalších zemí, v nichž působíme. Do tří let chceme otevřít až čtyři pobočky, abychom zákazníkům poskytli co nejširší přístup k našim prémiovým a zánovním vozidlům,“ zdůraznil Jan Hrubý.

Nová Mototechna se bude řešení mobility věnovat komplexně. „Kromě prodeje zánovních a prémiových vozidel budeme poskytovat také služby výkupu vozidel včetně komisního prodeje a rovněž krátkodobý i dlouhodobý pronájem aut,“ uvedla firma.

Zánovní vozy, které se dosud pod značkou Mototechna prodávaly ve všech více než 30 autocentrech AAA Auto v České republice a na Slovensku, budou nadále nabízeny pod značkou AAA Auto Plus. Běžné automobily ve stáří pět až osm let zákazníci stejně jako v uplynulých desetiletích najdou pod značkou AAA Auto.

„Všechny tři tradiční značky v síti našich autocenter tak zastřeší dominantní mateřská značka, kterou nejlépe znají naši zákazníci i většinová populace,“ vysvětlil Petr Vaněček.

Skupina Aures Holdings loni prodala 109 000 aut. Letos má za cíl zvýšit prodej na 120 000 ojetých vozů. Provozuje 70 poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu.