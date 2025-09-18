náhledy
Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich a opravují. Jeden z nich je od letoška také na Mallorce, oblíbené destinaci německých turistů, Nakoukněte tam.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Motorworld Mallorca najdete na adrese Camí Vell de Llucmajor, 110‑112, na pláž je to kousek, do centra Palma de Mallorcy je to hodinová procházka.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Motorworldy jsou chrámy automobilové kultury, lifestyle a eventů. Jsou koncipovány jako místa, která spojují automobilové nadšence, veřejnost i podnikatelské subjekty.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Areál se na Mallorce nachází na pozemku bývalé továrny na Coca-Colu o ploše asi 80 000 m². Z toho automobilová část zabrala zhruba 15 000 m².
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Motorworld je takový lunapark pro autaře, spojení výstavních a showroomových prostor, servisních dílen, prodejen doplňků a značek, umění a zábavy. Nabízí možnost pořádání akcí, konferencí, koncertů či prezentací.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Akce v Motorworldu Mallorca jsou plánovány v různých měřítcích — od malých schůzek až po galavečery pro 2 000 osob.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Připraveno je 60 boxů, které umožňují majitelům vozidel – veteránů, youngtimerů, luxusních vozů, superaut své poklady skladovat a zároveň vystavovat. Jsou přístupné 24/7, 365 dní v roce. Auta jsou v suchu a bezpečí.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz