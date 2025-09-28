|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma
Antilexus z Číny má na mušce kodiaq a spol. V Omodě 9 můžete i meditovat
Omoda 9 je jedním z nejambicióznějších přírůstků z Číny, jejichž cílem je konkurovat zavedeným hráčům, jako jsou Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan, a dokonce i prémiovým modelům od Lexusu či Volva....
Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky
„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus...
Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí
V úterý zemřel Robert Redford, jenž byl synonymem pro eleganci, svobodu a nezávislého ducha. A právě tyto vlastnosti se zrcadlily i v jeho vztahu k automobilům. Slavný herec byl vyznavačem klasiky a...
Nová levná auta v Evropě? Spasit nás mají přerostlé angličáky à la Japonsko
Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. A jako inspiraci si berou Japonsko a jeho populární kategorii Kei Cars. Spasí...
Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let
Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...
Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma
Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...
Tvůrce nejslavnějšího japonského auta zemřel. Poameričtěný Japonec žil Mazdou
Jeho jméno mezi méně znalými tolik nerezonuje, za auta, kterým dal tvář, je ovšem jednoznačným členem automobilové síně slávy. Stačí jmenovat jediné auto, které nese podpis Tsutomu „Toma“ Matana –...
Věštec z Omahy opustil BYD. Buffett utekl z čínské bubliny s rancem peněz
Opěvovaný americký investor Warren Buffett, který si díky svému „čichu“ na dobré příležitosti vysloužil přezdívku „Věštec z Omahy“, překvapil v roce 2008, když prostřednictvím své společnosti...
Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let
Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...
Bosch v Německu zruší dalších 13 000 pracovních míst, musí snižovat náklady
Výrobce automobilových součástek Bosch v Německu do konce roku 2030 zruší dalších 13 000 pracovních míst. Firma uvedla, že musí ještě více snížit náklady. Koncem loňského roku měl Bosch v celém světě...
Noční šichta. Podívejte se, jak se mění desetiválec v lamborghini za jednu noc
Pět lidí versus dva desetiválce. Jeden musí z auta ven, druhý dovnitř. To vše za jednu noc. Podívejte se na exkluzivní video a fotogalerii z workshopu týmu Mičánek Motorsport, který při domácím...
Lexus RZ je nový, na pohled to nepoznáte. Volant vyměnil za řidítka
Jakkoli se zdálo, že vývoj nových aut se už teď bude točit jen kolem toho, o kolik minut rychleji se na 80 % nabije jejich baterie, automobilka Toyota dokázala překvapit. Nový Lexus RZ nejenže...
Podzim přináší zamlžená skla v autě. Takhle si poradíte i bez ventilace
Za dveřmi jsou opět mrazivá rána a s nimi i zamlžená skla uvnitř aut. S ventilací nebo klimatizací je odmlžení snadné, co když ale větrák stávkuje?
Třicátiny slavného BMW Z3, jeho tvůrce maluje bavoráky dodnes
Ve třicátých letech dvacátého století se propracovaný sportovní model 328 stal synonymem roadsterů BMW. O šedesát let později se BMW díky modelu Z3 opět stalo synonymem roadsterů.
Antilexus z Číny má na mušce kodiaq a spol. V Omodě 9 můžete i meditovat
Omoda 9 je jedním z nejambicióznějších přírůstků z Číny, jejichž cílem je konkurovat zavedeným hráčům, jako jsou Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan, a dokonce i prémiovým modelům od Lexusu či Volva....
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
Nové poměry v Evropě. Čínské automobilky válcují evropské značky
Čínské automobilky v Evropě v srpnu zvýšily prodej meziročně o 121 procent. Mají tržní podíl 5,5 procenta a předstihly evropské výrobce Audi a Renault. Vyplývá to z údajů společnosti JATO Dynamics.
Renault 5: nekonečně stylový elektrický frajer není pro každého
Kdo má rád auta, bude ho milovat. Kdo auta neřeší, stejně si ho nekoupí. Nový Renault 5 E-Tech je technologická hračka pro dospělé, kteří jsou duší pořád tak trochu děti. Toto je totiž autíčko na...