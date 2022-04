Čtyřicátníci usedají na motorky, v rizikovosti předhánějí mladé „raply“

Motocyklová sezóna startuje. Pro Čechy jsou přitom motorky každým rokem stále oblíbenějším dopravním prostředkem. Loni se jich podle Svazu dovozců automobilů registrovalo téměř o sedm tisícovek víc než před deseti lety. Podle aktuálních dat počet nehod motorkářů v posledních letech sice klesá, výše průměrné škody však dlouhodobě roste. I když motorkáři ročně nenajedou tolik kilometrů jako řidiči aut, stále patří k jedné z nejohroženějších skupin silničního provozu.

Obraz mladého rebela, který jezdí na hraně rizika a pravidelně překračuje rychlost, u motorkářů přestal platit. Tento předsudek vyvracejí data, která ukazují, že mnohem častěji bourají starší řidiči. Za poslední dekádu dokonce dvakrát častěji. Naopak mladí bourají méně. „Během poslední dekády klesl u nehod motocyklů podíl řidičů ve věku mezi 18 a 34 lety z 37 na 31 procent. Jejich místo ale nahradili řidiči ve věkové kategorii 45 a víc. U těch podíl na dopravních nehodách motocyklů vzrostl za posledních deset let z 34 na téměř 43 procent,“ popisuje nový trend Tomáš Neřold, vedoucí BESIP.

„Nejrizikovější skupinou jsou jezdci ve věku 35 až 44 let, u kterých jsou ve statistikách od roku 2011 do roku 2021 nejčastěji zaznamenána vážná či dokonce smrtelná zranění. Tato generace často hledá nové formy zábavy, obvykle si plní své sny a pořízení motocyklu je pro ni navíc dostupné,“ doplňuje ze statistik Roman Budský z Platformy VIZE 0. Na pomyslné druhé příčce nehodovosti je věková skupina 25 až 34 let, následují motorkáři ve věku 45 až 54 let.

„V devadesátých letech si kupovali motorku hlavně motocykloví nadšenci. V posledních letech si ji pořizují i lidé, kterým se třeba jen líbí a hledají nějakou zábavu. Počet motocyklistů se za poslední roky zvýšil. V České republice je nyní přibližně jeden milion tři sta tisíc registrovaných motocyklů. Jen pro porovnání – na Slovensku jich je registrovaných zhruba dvě stě tisíc,“ říká Jiří Novotný, vedoucí instruktor Týmu silniční bezpečnosti a místopředseda Asociace autoškol ČR. Zároveň dodává, že i když motorkářů přibývá, za posledních deset let (2011 až 2021) počet nehod i těžce zraněných neroste.

Nejrizikovější je víkendové odpoledne

Nejvíc nehod s těžce zraněnými motocyklisty se podle statistik stane o víkendu mezi 14. a 18. hodinou. Podle Jana Poláka z Týmu silniční bezpečnosti motocyklisté stroj využívají spíš k zábavě a relaxaci než běžné dopravě: „Pro většinu motorkářů je motocykl způsob odreagování. Jezdí pro radost, chtějí si o víkendu užít svižnou jízdu a po práci vyčistit hlavu. Mezi motorkáři je minimum lidí, kteří stroj využívají k přepravě do práce.“ Jiří Novotný k tomu dodává: „Jako motorkář, který potřebuje jet větší vzdálenost, zvážím, jestli vyrazím na motorce. Ve hře je nejen počasí, ale i to, jestli je na cestu dost času, abych nemusel jet po dálnici. Pokud jsem ale limitovaný časem a musím zvolit trasu po dálnici, určitě nepojedu na motorce.“

Odborníci všeobecně apelují na všechny řidiče, aby se na silnicích chovali zodpovědně a ohleduplně. To by mohlo zabránit většině dopravních nehod, za nimiž je podle údajů BESIP nedání přednosti v jízdě a nepřiměřená rychlost. „To jsou příčiny, které řidiči mohou ve většině případů ovlivnit soustředěným a zodpovědným přístupem k řízení,“ říká motocyklový guru Josef Šiler známý pod pseudonymem Pepa Sršeň. A dodává: „Lidé jsou navíc nervóznější než dřív, jsou také méně ohleduplní. Je potřeba, aby se na silnice vrátil respekt, respekt k vozidlům, ale i mezi lidmi.“

Tomáš Neřold z BESIP připomíná další faktor: „Je třeba, aby motorkáři dopravní situace domýšleli a předvídali, co by se mohlo stát a jak tomu předcházet. Je potřeba být pokaždé bezpečně oblečen, používat ochranné prvky, které jsou k dispozici, a neváhat investovat do své bezpečnosti.“

Pro motocyklisty platí především to, že mají být při jízdě dobře vidět a hlídat si okolní provoz. Základem pro zvládnutí krizové situace je umět ovládat svůj stroj, ale i schopnost a fyzička motorkáře. „Pokud je na tom motocyklista dobře fyzicky a pohybově, motorku zvládne velmi dobře. Zbývá mu mentální kapacita na vyhodnocení situace v silničním provozu, a to včetně té krizové. Pokud má ale problém s rovnováhou, je v tenzi a soustředí se především na ovládaní stroje, pak stěží stihne sledovat a vyhodnocovat dění kolem sebe,“ dodává Jiří Novotný.

Statistiky ukazují ale také pozitivní trendy, a to, že nehod motocyklů dlouhodobě ubývá. Podle dat České asociace pojišťoven počet nehod za poslední dekádu klesl téměř o tisíc. „V roce 2012 jsme registrovali 3 123 škod, zatímco v minulém roce jich bylo 2 216,“ potvrzuje situaci Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. Tento trend je zajímavý i s ohledem na fakt, že počet registrovaných motorek neustále roste. Podle údajů Svazu dovozců automobilů bylo v minulém roce registrováno 22 019 motocyklů, zatímco před deseti lety to bylo pouze 15 212. Statistiky také ukazují trend růstu škod. „V roce 2012 byla průměrná škoda 44 612 korun, loni to bylo již 59 283 korun. Souvisí to se stále lepší a modernější vybaveností motocyklů,“ vysvětluje Petr Jedlička.

Při šetření dopravních nehod motocyklů, při nichž dojde nejčastěji ke srážce s jiným vozidlem, musí následně pojišťovny zohlednit víc faktorů. „Je potřeba oddělit dvě různé oblasti, které jsou ale v případě nehody samozřejmě provázané, a to škody na motocyklech, silniční infrastruktuře, včetně ekologických škod, a právě následky na lidském zdraví,“ říká Jan Marek z Generali České pojišťovny.

V prvním případě jde obvykle o totální škody, při nichž fyzicky ani ekonomicky nedává smysl motocykl opravovat. U škod na zdraví pak jde o finančně mnohdy extrémně vysoké škody v milionových částkách. „V jednom konkrétním případě došlo po nehodě k vážnému poranění hlavy u řidiče a jeho spolujezdce na motorce. Náklady na pojistná plnění dosud přesáhly 105 milionů korun. Škody na zdraví se přitom hradí z povinného ručení viníka dopravní nehody. Pojišťovna oběma poškozeným bude vyplácet po zbytek jejich života kromě jiného bolestné, ztížení společenského uplatnění, náklady na osobní péči, úhradu za ušlý výdělek a náklady na rehabilitaci, lázně a další speciální zdravotní pomůcky,“ vysvětluje Jan Marek.

Podle údajů Centra dopravního výzkumu, které využívá dat Policie ČR, se loni stalo 3 129 nehod s účastí motocyklistů. Jejich následkem zemřelo 82 motorkářů, dalších 329 jich bylo zraněno těžce a 2 138 lehce.