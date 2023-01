Brnivý dvouválec není pro neurotiky. TwinAir je spolehlivý, pozor na olej

Fiat chtěl s malým dvouválcem ukázat, že to se snižováním spotřeby a emisí myslí vážně. V některých specifikacích motor dosahoval tabulkové spotřeby 3,8 l na 100 km, což znamenalo emise pod 100 g/km CO 2 . A jak jistě víte, v mnoha západních zemích se díky tomu malé fiaty dostaly do nejnižších daňových tabulek.

Realita však byla úplně jiná. Tabulkovou spotřebu měl sice motor nízkou, ale v provozu často vykazoval o 50 % horší hodnoty. I z našich testů si pamatujeme, že jezdit za méně než 5,5 litru na 100 km vyžadovalo docela dost úsilí. V poměrně těžkém autě se prostě malý dvouválec nadřel a řidič mu musel neustále stát na krku, aby nezdržoval ostatní. Navíc projev motoru s nepříjemným duněním v nízkých otáčkách volal po tom udržovat jednotku ve vyšších otáčkách, kdy má přece jen hezčí zvuk. A to také spotřebě moc nepomohlo.