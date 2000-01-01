náhledy
Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací v podobě pečlivě zrekonstruovaného unikátu. Premiéru slaví na aktuálním Festivalu rychlosti v Goodwoodu.
Autor: AUDI AG
Auto Union „Lucca“ představuje jednu z nejodvážnějších kapitol historie předválečného motorsportu. Aerodynamický speciál vznikl s jediným cílem: překonávat rychlostní rekordy a tím demonstrovat technickou převahu značky Auto Union.
Autor: AUDI AG
V polovině 30. let sváděly německé automobilky nelítostný souboj o prestiž, v níž se legendy motosportu přeháněly o rychlostní rekordy. Auto Union a Mercedes-Benz soupeřily nejen na závodních tratích, ale také na dálnicích.
Autor: AUDI AG
Právě z tohoto souboje v silně konkurenčním prostředí se zrodil projekt Rennlimousine, závodního sedanu, už brzy rekordy lámajícího vozu „Lucca“. Vycházel z tehdejších závodních vozů Auto Union, které již využívaly revoluční koncepci s motorem uloženým za jezdcem.
Autor: AUDI AG
Toto řešení přineslo lepší rozložení hmotnosti a odlišovalo vozy se čtyřmi kruhy od většiny konkurence. Ve své době šlo o mimořádně odvážnou a řekněme nebývale pokrokovou konstrukci.
Autor: AUDI AG
Vývoj vozu výrazně ovlivnily aerodynamické testy prováděné v berlínském leteckém výzkumném institutu Adlershof. Inženýři zkoušeli různé varianty karoserie a hledali ideální kompromis mezi stabilitou a minimálním odporem vzduchu. Výsledkem byla mimořádně čistá a elegantní silueta.
Autor: AUDI AG
Charakteristickým znakem vozu se stala uzavřená karoserie, s dlouhou zádí, připomínající kapku vody. Streamline, stříbrný šíp. Zakrytovaná kola, hladké povrchy a minimální množství otvorů pomáhaly vzduchu obtékat automobil s tehdy nevídanou účinností.
Autor: AUDI AG
První pokus o rekord se měl uskutečnit v Maďarsku, kde již dříve slavili úspěch soupeři z Mercedesu. Nepříznivé počasí však celý plán zkomplikovalo a tým byl nucen hledat nové místo. Nevyšlo to ani v Miláně. Nakonec se dějištěm rekordního pokusu stala italská Lucca.
Autor: AUDI AG
Dne 15. února 1935 usedl za volant zkušený závodník Hans Stuck. Na přímém úseku autostrády poblíž italské Luccy absolvoval několik rychlých jízd a postupně dolaďoval nastavení vozu. Jeho odhodlání i důkladná technická příprava týmu byly odměněny historickým výsledkem.
Autor: AUDI AG
Auto Union „Lucca“ dosáhl při rekordním pokusu průměrné rychlosti 320,267 km/h na letmé míli. Měřicí technika navíc zaznamenala maximální rychlost 326,975 km/h. Ve své době šlo o hodnoty, které budily obrovský respekt a zájem veřejnosti.
Autor: AUDI AG
Pro šťouraly: „letmá míle“ je historická a dodnes používaná disciplína při rychlostních rekordech. Vůz se při ní nerozjíždí z místa, ale má prostor k tomu, aby nabral rychlost. A pak mezi dvěma měřícími body vzdálenými 1609 metrů urazil vzdálenost za měřený čas.
Autor: AUDI AG
Oproti tomu těch 326,975 km/h není rekord na letmé míli, ale nejvyšší rychlost, kterou tehdejší měřicí zařízení zaznamenalo v jednom konkrétním úseku té „letmé“ jízdy. Dobový tisk označil vůz za nejrychlejší silniční závodní automobil světa.
Autor: AUDI AG
Úspěch měl pro Auto Union nejen sportovní, ale také marketingový význam. Značka tak získala silný argument v prestižním souboji s konkurencí ze Stuttgartu.
Autor: AUDI AG
Pod elegantní karoserií pracoval „šestnácterák“, šestnáctiválcový motor s mechanickým kompresorem. Původní rekordní vůz využíval agregát o objemu přibližně pěti litrů a výkonu kolem 343 koní. Už tehdy však bylo zřejmé, že potenciál této techniky sahá ještě mnohem dál.
Autor: AUDI AG
Originální rekordní automobil se do dnešních dnů nedochoval. Právě proto se Audi Tradition rozhodlo vytvořit jeho věrnou rekonstrukci a vrátit tento pozoruhodný stroj do života. Projekt prý představoval jednu z nejnáročnějších historických obnov v novodobé historii značky.
Autor: AUDI AG
Není tedy bez zajímavosti, že si vlastně Audi nechalo postavit „chybějící exponát“ vlastní automobilové historie. Ve své sbírce dosud nemělo žádný raný rekordní nebo závodní Auto Union z počátku éry Grand Prix.
Autor: AUDI AG
Na stavbě vozu pracovali specialisté ze společnosti Crosthwaite & Gardiner déle než tři roky. K dispozici měli víceméně jen dobové fotografie, archivní dokumenty a technické podklady. Mnoho součástí muselo být vyrobeno ručně, přesně podle historických předloh.
Autor: AUDI AG
Obzvláště náročným úkolem byla výroba aerodynamické karoserie. Každý detail, od průhledného překrytu kokpitu až po dlouhou zúženou záď, vyžadoval mimořádnou řemeslnou přesnost. Výsledkem je vůz, který působí stejně fascinujícím dojmem jako před více než devadesáti lety.
Autor: AUDI AG
Přestože je nový automobil maximálně věrný originálu, některé technické prvky byly upraveny s ohledem na provozní spolehlivost. Audi proto použilo šestilitrový motor z modelu Auto Union Type C, který se vzhledově shoduje s původní jednotkou.
Autor: AUDI AG
Rekonstrukce využívá šestnáctiválec o objemu 6 005 cm³ s výkonem 520 koní. Pohonná jednotka pracuje s historicky věrnou směsí paliva obsahující metanol, benzin a toluen. I dnes tak nabízí autentický zvukový i technický zážitek.
Autor: AUDI AG
Moderní měření v aerodynamickém tunelu Audi přineslo překvapivý výsledek. Rekonstruovaný vůz dosáhl součinitele odporu vzduchu 0,43, což je hodnota pozoruhodná i z dnešního pohledu. Potvrzuje, jak pokrokové byly myšlenky konstruktérů už ve třicátých letech.
Autor: AUDI AG
Novodobý Auto Union Lucca váží pouhých 960 kilogramů a měří 4,57 metru na délku. Nízká stavba karoserie vysoké jen 1,2 metru podtrhuje jeho účelové zaměření na maximální rychlost. Každý rozměr vozu byl podřízen snaze co nejefektivněji překonávat odpor vzduchu.
Autor: AUDI AG
Po slavnostním představení v Itálii čeká Auto Union Lucca návrat před veřejnost. Jeho první dynamické vystoupení bylo naplánováno na Festival of Speed v Goodwoodu, kde znovu připomíná slavnou éru stříbrných šípů. Příběh vozu, který kdysi překonával rekordy, tak pokračuje i v 21. století.
Autor: AUDI AG