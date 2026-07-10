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V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii

Radomír Dohnal
Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů... Auto Union „Lucca“ představuje jednu z nejodvážnějších kapitol historie... V polovině 30. let sváděly německé automobilky nelítostný souboj o prestiž, v... Právě z tohoto souboje v silně konkurenčním prostředí se zrodil projekt... Toto řešení přineslo lepší rozložení hmotnosti a odlišovalo vozy se čtyřmi... Vývoj vozu výrazně ovlivnily aerodynamické testy prováděné v berlínském... Charakteristickým znakem vozu se stala uzavřená karoserie, s dlouhou zádí,... První pokus o rekord se měl uskutečnit v Maďarsku, kde již dříve slavili úspěch... Dne 15. února 1935 usedl za volant zkušený závodník Hans Stuck. Na přímém úseku... Auto Union „Lucca“ dosáhl při rekordním pokusu průměrné rychlosti 320,267 km/h... Pro šťouraly: „letmá míle“ je historická a dodnes používaná disciplína při... Oproti tomu těch 326,975 km/h není rekord na letmé míli, ale nejvyšší rychlost,...
Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací v podobě pečlivě zrekonstruovaného unikátu. Premiéru slaví na aktuálním Festivalu rychlosti v Goodwoodu.

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V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii

Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů...

Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací...

V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii

Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů...

Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací...

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