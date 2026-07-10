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Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...
Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu
O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a...
Drzá facka současným trendům. Kupé od Hondy je vzpourou proti obtloustlým SUV
Honda vrátila na silnice jedno z nejslavnějších jmen japonského autosvěta. Nové Prelude jde proti diktátu přerostlých SUV a pokouší se dokázat, že čistá řidičská radost ještě nevymřela. Nízké kupé...
Bájné EVO, zapomenutý genius Colt i nádherný Galant. Sraz Mitsubishi stál za to
Mitsubishi si vždycky jelo tak trochu vlastní ligu a v automobilovém světě má velmi specifickou image. Mezi svými zákazníky má mnoho srdcařů, kteří jinou značku nechtějí; i když je s bájným „evem“ už...
V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii
Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací...
V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii
Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací...
Drzá facka současným trendům. Kupé od Hondy je vzpourou proti obtloustlým SUV
Honda vrátila na silnice jedno z nejslavnějších jmen japonského autosvěta. Nové Prelude jde proti diktátu přerostlých SUV a pokouší se dokázat, že čistá řidičská radost ještě nevymřela. Nízké kupé...
Evropská komise uvalila antidumpingová cla na pneumatiky z Číny
Evropská komise (EK) uvalila antidumpingová cla v rozmezí od 4,3 procenta do 45,3 procenta na dovoz pneumatik pro osobní automobily a lehké nákladní vozy z Číny, informovala agentura Reuters....
VW oznámil drastické omezení výroby, Blume má fintu, jak zavřít továrny
Německý automobilový koncern Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50...
Evropští řidiči nejsou technicky tak vyspělí jako čínští, musejí se vzdělat, říká manažer
„Peking 2026 byl zlomem. Auta prožívají stejnou revoluci jako kdysi mobily a televize,“ říká Alfredo Altavilla. Starší ročníky si ho pamatují jako vrcholového manažera automobilky Fiat. V současnosti...
Umělá inteligence vtrhla mezi ojetiny. Stačí jí foto z ulice a pošle nabídku
Kdysi to býval rituál. Když jste kupovali auto, museli jste se obrnit trpělivostí, projít desítky inzerátů, zaškrtat desítky filtrů na internetu a doufat, že z té záplavy benzínu, dieselu a stavu...
Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu
O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a...
Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...
Extra klakson a střešní okno naopak. Nová elektrická škoda jede Tour de France
Střešní okno na míru, vysílačky a šampaňské, to je mobilní velitelské centrum a pravděpodobně dnes nejviditelnější auto cyklistického světa. Letos převzala důležitou roli legendárního červeného...
Europoslanci řešili krizi autoprůmyslu. Dusí ho regulace a drahé energie
Europoslanci se během debaty ve Štrasburku přeli o to, jak pomoci evropskému automobilovému průmyslu. Mnozí kritizovali Evropskou komisi za to, že její opatření nevedla k žádnému zlepšení a průmysl...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
S elektrickou toyotou na dovolenou. Jak obstálo C-HR+ na cestě do Chorvatska
Elektromobily už dávno nejsou jen městskými přibližovadly pro krátké vzdálenosti. Přesto mezi řidiči stále přetrvává otázka, zda se s nimi dá bez stresu vyrazit na delší dovolenou. Odpověď jsme...
Druhá kapitola pouštní ságy od Ducati. Kam se posunulo italské cestovní enduro
První generace vyrazila všem dech, ale nová Ducati DesertX V2 pro rok 2026 jde ještě dál. Italové vzali zpětnou vazbu od motorkářů z celého světa, shodili přebytečná kila a vyvinuli nový dvouválec....