Ogaři potáhnou východem Evropy. Připomenou meziválečnou průmyslovou vyspělost

Na start do pražské Opletalovy ulice zvou veřejnost zástupci Motoveterán klubu Ogar, který jízdu pořádá. Účastníci se na původních renovovaných motocyklech vypraví v 07:00, trasa povede do Srbska. Jízda potrvá 14 dnů.

Cesta zavede motorkáře z Prahy přes Slovensko, část západní Ukrajiny, Rumunsko do Srbska a zpět přes Maďarsko. „Snažili jsme se držet původního itineráře a pojedeme tedy stejnou trasu,“ uvedl předseda klubu a hlavní organizátor akce Tomáš Rokos. „Etapy jsme akorát rozdělili na polovinu, protože tam byl velký nájezd kilometrů a přeci jen jedeme na téměř 90 let starých strojích,“ řekl. Devět dobrodruhů mají nakonec naplánováno ujet 3 800 kilometrů. „Při možnostech těch strojů to vychází na tři sta kilometrů za den,“ komentuje pro iDNES.cz Tomáš Rokos.

Na jízdu vyrazí jedenáctičlenný tým, a to devět jezdců, řidič náhradního vozidla a kameraman. Při akci má vzniknout také dokument. „Tehdy (v roce 1937) se ta jízda jela jako závod, my to jedeme pouze jako vzpomínkovou jízdu po 86 letech,“ dodal Rokos.

Klub si nechal vyrobit i dobové kombinézy, ve kterých řidiči symbolicky odstartují na původních zrenovovaných motocyklech Ogar. Za první republiky byl Ogar třetí největší výrobce motocyklů v Československu, později se sloučil se značkami motocyklů Jawa a ČZ.

Největší soutěžní podnik v předválečném Československu pořádal v roce 1937 pod názvem Soutěž Malou dohodou Autoklub Republiky Československé ve spolupráci s autokluby Rumunska a Jugoslávie. Malá dohoda byl politicko-vojenský pakt o vzájemné vojenské pomoci mezi Československem, Rumunskem a Jugoslávií, který se zrodil na počátku 20. let minulého století, jen pár let po skončení první světové války. V době narůstajícího ohrožení nacismem v 30. letech měla automobilová a motocyklová soutěž demonstrovat spojenectví států v paktu a průmyslovou vyspělost.

Soutěž se konala od 12. 9. do 19. 9. 1937 a byla rozdělena do šesti etap se startem v Praze a cílem v Bělehradě. Celkem 2 420 km. Mimo jiná zúčastněná vozidla startoval také tým motocyklů Ogar v počtu 11 strojů, na jednom z nich jela žena.

Klub ogaristů chtěl vzpomínkovou jízdu uspořádat už loni, na 85. výročí závodu, na cestu se měla vydat i auta. Válka na Ukrajině ovšem plány zhatila, jede se o rok později a na trasu vyráží jen motorky.