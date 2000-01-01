Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte si galerii krásek, které letos ozdobily expozice známých značek.
Autor: Jan Altner
V moravské metropoli byly od čtvrtka do neděle k vidění motocykly a další stroje světových i domácích značek.
Autor: Jan Altner
I v expozici BMW vládla dobrá atmosféra.
Autor: Jan Altner
Pestrobarevný indian a „indiánka“.
Autor: Jan Altner
Tradiční veletrh motorek, čtyřkolek a příslušenství probouzí ze zimního spánku vyznavače jízdy v jedné stopě.
Autor: Jan Altner
Kromě nablýskaných strojů veletrhu Motosalon zářily také hostesky. Tato v expozici japonské značky Suzuki.
Autor: Jan Altner
Stylově oblečená modelka na stánku amerického Indianu.
Autor: Jan Altner
V moravské metropoli byly od čtvrtka do neděle k vidění motocykly a další stroje světových i domácích značek.
Autor: Jan Altner
Brněnský veletrh Motosalon 2026 s předstihem otevřel sezonu na dvou kolech.
Autor: Jan Altner
Motocykly, nebo hostesky? Návštěvníci Motosalonu opět nevěděli, kam dřív s očima.
Autor: Jan Altner
K vidění byly motocykly a další stroje světových i domácích značek.
Autor: Jan Altner
Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří.
Autor: Jan Altner
I na stánku BMW se bylo na co dívat.
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Kromě motocyklů byly na výstavě hojně zastoupeny také čtyřkolky, které si získávají stále větší oblibu.
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner
Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026
Autor: Jan Altner