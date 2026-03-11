|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky
Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny
Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...
Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.
Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...
Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...
Kdo zaplatí, když si poškodíte auto na rozbité vozovce. Snad pojišťovna
Trefili jste výmol a máte poškozené kolo nebo pneumatiku? Někdy vám to zaplatí ŘSD či obec, jindy jen vaše pojištění – vždy záleží na tom, jestli je výmol označen dopravní značkou. Pokud ano, byť je...
Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...
Invaze nekončí, do Česka míří další značky nejen z Číny. Včetně auta, které umí plavat
Loni se podle statistik na českém trhu zaregistrovalo neuvěřitelných 160 značek. Z toho zhruba tři desítky pocházely z Číny. Ale tím to nekončí, do Česka letos zamíří další nová jména.
V tom kanclu snad straší. Z Audi odchází už pátý šéf vývoje za deset let
V osmdesátkách se značka Audi vyšvihla mezi elitu díky silné technické vizi. Dnes o technice nemluví a prodeje klesají. Manažeři se roky hádali o to, kudy dál, a tak se i šéfové vývoje střídali jako...
Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny
Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...
Klasická tlačítka se vracejí, říká slovenský šéfdesignér interiérů Volkswagenů
Jak se mění role interiérového designu a proč je pro zákazníka čím dál důležitější? O tom jsme mluvili s Borisem Grellem, šéfdesignérem interiérů značky Volkswagen. Sympatický Slovák působí u značky...
Mezi octavií a superbem. Ambiciózní čínský kombík BYD nadchne i zklame
BYD Seal 6 DM-i Touring se svými parametry rozkročuje přesně mezi kombíkové verze Octavie a Superbu. Je to plug-in hybrid pro ty, kdo nemají v lásce vozy SUV a chtějí experimentovat s...
Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...
Superbourák celebrit vznikl díky vládci Íránu. Perský šáh chtěl osmiválec
Než Írán v roce 1979 zachvátila Islámská revoluce, byla to veselá země, která hleděla k modernímu západu. S íránským šáhem Rézou Páhlavím je spojeno jedno slavné auto, opravdový superbourák...
Auta speciálně pro ženy. Zajímavé pokusy, které stojí za pozornost
Nedělní mezinárodní den žen je dobrým důvodem k tomu ohlédnout se do historie za několika modely a koncepty, které byly navrženy jako vozy speciálně určené pro ženy. Přestože se na ně již téměř...
Prodej bytu 2+1, 61 m2, Ostrava, ul. Lumírova
Lumírova, Ostrava - Výškovice
3 690 000 Kč
Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...
Automobilový král byl na skok v Praze. Nový Mercedes S má vyhřívané i pásy
U nového eska vyměnili polovinu součástek a dali mu do vínku vyhřívané pásy, vyhřívaný katalyzátor, ventilaci čistící vzduch a podvozek, který díky cloudu ví o výmolu dřív, než k němu dojedete. Bez...