Autofotka týdne: Britský Morris se vrací s dodávkou. Je drahá a elektrická

I svět užitkových vozů má své dlouhodobé legendy. Jednou z nich je bez pochyby první Volkswagen T1 z roku 1950, jehož retro nástupce teď chystá koncern Volkswagen coby model ID Buzz na plně elektrické platformě MEB. Podle slibů z koncernu by se slavný „Sambabus“ měl vrátit už příští rok.

O rok později by se k němu mohla přidat britská legenda z podobného období: v roce 1948 (ze stejného roku pochází i jiná legenda: Citroën H) se v ostrovním království představila dodávka Morris J-type. Ten se sice nedočkal takové dlouhověkosti jako soudobé francouzské a německé dodávky, ale svým designem a jednoduchým a praktickým provedením se zapsal do srdcí tamních motoristů-dodávkářů.

Značka Morris Commercial byla používána na dodávkách a jiných užitkových vozech do roku 1974, u osobních aut značka Morris v koncernu British Leyland žila až do roku 1984. Teď se tradiční britská značka vrací, a to s elektrickou dodávkou, která navazuje právě na legendární Morris J-Type. Jmenuje se Morris JE a má výrazný retro design, který využívá typické prvky původního modelu, ale samozřejmě plní i požadavky aktuální doby.

Vůz byl podle znovuzrozené značky, která za účelem jeho tvorby vstala z mrtvých v roce 2017, kompletně vyvinut v Británii, kde se bude také vyrábět. Ačkoli se automobilka tváří jako malý startup, ve skutečnosti to tak úplně není. Značka Morris totiž patří čínskému koncernu SAIC, který ji získal společně s jinou britskou legendou: MG.

Původní Morris J-type Morris JE

S tou se čínskému koncernu hledání cesty k srdcím britských, potažmo evropských motoristů zrovna nedaří, tak na to teď se značkou Morris Commercial jde jinak. Sázka na líbivý retro design, snaha navázat na tradici a důraz na ekologickou mobilitu má asi větší šanci na úspěch než anonymní vozidla, která s britskou legendou sportovních vozů nemají nic společného. Navíc se zdá, že malá elektrická dodávka bude mít co nabídnout.

Nový Morris JE totiž slibuje zajímavou kombinaci stylu a praktičnosti. Auto má mít užitečnou hmotnost rovnou jednu tunu, přitom má být (obzvlášť na elektromobil) nečekaně lehké: celkově spadá Morris JE mezi malé dodávky s celkovou hmotností do 2,5 tuny, takže pohotovostní hmotnost bude asi 1 500 kilogramů. Dojezd na jedno nabití slibuje automobilka zhruba na hranici 320 kilometrů.

Tyto parametry mimo jiné umožňuje konstrukce auta s modulární platformou a výrazným využitím uhlíkových vláken v konstrukci karoserie. Auto bude mít maximální rychlost 144 km/h, rychlé dobíjení mu má dodat 80 % energie za 30 minut. Dodávka uveze 5,5 m³ nákladu, pojme dvě standardní europalety, délka nákladového prostoru je 2,4 metru.

Autoři projektu slibují, že kromě klasické dodávky by se v budoucnu mohly objevit i další varianty. Třeba pick-up, klasický osobní minivan nebo kempinkový vůz. To je ale hudba budoucnosti, stejně jako zatím samotný prodej modelu Morris JE. Začít má v roce 2021 a malá retro dodávka rozhodně nebude levnou záležitostí: cena se má pohybovat okolo 60 tisíc liber, což je v přepočtu asi 1,8 milionu korun.