Automobilová romantika na dřeň: tak vznikají nepraktické, drahé morgany

Morgan Motor Company je jednou z nemnoha jistot tohoto světa. Je lhostejné, kdo zrovna sedí v Downing Street nebo jaký je zrovna kurz britské libry, ale v továrně v anglickém městě Malvern Link svým pomalým tempem tradičními postupy stále vyrábějí typické vozy jako před druhou světovou válkou, u nichž se v průběhu let prakticky jen měnili dodavatelé motorů.

I po více než sto letech vládne v letitých cihlových budovách na Pickersleigh Road v Malvern Linku v hrabství Worcestershire poctivá řemeslná práce. A právě tento vrozený konzervatismus bezpečně dovedl firmu v malebném koutě západní Anglie až do dnešních dnů. Ročně vyrobí okolo 900 aut, tedy tolik, co velké koncerny za pár minut. Ještě v 80. letech to však byla jen polovina. Nárůst produkce pomohl zkrátit dlouhé čtyř- až pětileté dodací lhůty na devět až patnáct měsíců. Výroba vozu obvykle trvá okolo dvou týdnů.

Morgan Motor Company založil v roce 1909 Henry Frederick Stanley Morgan. Poté ji vedl jeho syn Peter a následně zase jeho syn Charles. V novém miléniu se však společnost dostala do finančních potíží, byla sanována britskou vládou a v březnu 2019 většinový podíl získala italská investiční skupina Investindustrial.

Termín nadčasový design v případě Morganů Plus Four a Plus Six platí skutečně doslova. Podoba těchto vozů se od roku 1936, kdy byl na londýnském autosalonu představen model 4/4, změnila jen mírně. Mimochodem, tehdy byl československým prezidentem Edvard Beneš, zatímco Winston Churchill teprve toužil být premiérem a do matriky čerstvě narozených přibylo i jméno Václav Havel. Ten, kdo si tento vůz koupil po roce 1961, má potom napohled prakticky stejné auto, jaké vyjíždí z malé manufaktury v Malvern Linku právě dnes.

Pod karoserií měly tyto modely dlouhá léta nosný rám z jasanového dřeva a tuhou zadní nápravu odpruženou listovými pery. Poté, co v roce 2019 tradiční britská manufaktura Morgan změnila po sto deseti letech majitele, se konstrukce tradičních roadsterů změnila. Pod známým obstarožním kabátem tak již tyto vozy mají novou hliníkovou platformu CX-Generation a dřevo se používá již jen pro výdřevu části kabiny a částečně pro blatníky.

Nenechte se zmást obstarožním vzhledem, s dvoulitrovým čtyřválcem BMW s výkonem 190 kW (258 k) zvládne Plus Four akceleraci na stovku za 4,8 s a Plus Six s řadovým třílitrovým šestiválcem, disponujícím 250 kW (340 k), ještě o 0,6 s rychleji.

Morgany nejsou vozy pro každý den, a už vůbec ne pro každého. Jsou nepraktické, špatně se do nich leze, na posádku fouká, stojí hromadu peněz, a navíc je nemůžete nechat stát jen tak někde na ulici. V době dnešních již téměř dokonalých aut, která vypadají všechna stejně, ale mají své neodolatelné kouzlo. Společně s použitým hliníkem, dřevem a plátnem si totiž kupujete i velký kus automobilové historie.