Automobiloví skřítci v Paříži. Elektrické blechy jsou náhradou MHD

Paříž (od zpravodaje iDNES.cz) - Automobilové blechy, dnes asi bezvýhradně elektrické, jsou budoucností městské mobility. Aspoň to tak vypadá. Evropské metropole auta z ulic vyhánějí a motoristům se snaží co nejvíc znechutit život. Kdo nechce nebo nemůže spoléhat jen na hromadnou dopravu, může mít alternativu v mikroautech. Podívejte, s čím se přijely pochlubit evropské automobilky na autosalon do Paříže.