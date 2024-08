Klenoty pod širákem. Americké automobilové lahůdkářství hýřilo exoty

Přehlídka veteránů Pebble Beach Concours d’Elegance odstartovala již v roce 1950, aby se kalifornští automobiloví nadšenci mohli vždy jednoho nedělního srpnového rána kochat vzácnými klasickými auty. Akce se od svých skromných začátků stala celosvětově uznávanou oslavou motorismu.

O sedm desetiletí později je tato přehlídka, v prostředí golfového hřiště s pohořím Santa Lucia v pozadí, týdenními automobilovými orgiemi premiér hyperaut, milionových restomodů, cenných klasiků a unikátních konceptů. V podstatě je to již takový velký automobilový autosalon pod širým nebem, kam se všichni snaží přivézt to nejlepší, co mají.

Dnes je Monterey Car Week souborem hned několika zajímavých akcí, mezi nimiž nechybí ani doprovodné závody na okruhu Laguna Seca, a především prestižních aukcí, ve kterých lze za hříšné částky pořídit opravdové skvosty.

Lamborghini využilo přehlídky ke světové premiéře hybridní supersportu Temerario, Mercedes-Maybach představil opulentní dvoumístný kabriolet SL. Porsche předvedlo jednokusovou speciálku 911 Speedster Type 993 z programu Sonderwunsch, ale i výroční model 911 Turbo 50 Years, kterého je pouze 1 974 exemplářů.

Lincoln předvedl „lázně na kolech“, novou verzi SUV Navigator, firma Eccentrica se sídlem v San Marinu restomod odvozený od Lamborghini Diablo a Touring Superleggera jako poctu Ferrari 550 Maranello restomod Veloce12. Společnost Evoluto Automobili se pro změnu blýskla podobně laděným Ferrari F355. Zajímavostí byl i restaurovaný koncept sportovního voz Honda HP-X z roku 1984 od karosárny Pininfarina. Velké pozornosti se těšila i studie Ford Probe I z roku 1979 od karosárny Ghia, která bohužel po akci shořela v přepravníku.

Nejzajímavější novinky najdete v naší velké fotogalerii.