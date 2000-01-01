Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl prostřednictvím velkolepých odhalení, tradičního klání elegance a prestižních aukcí opět oslavou automobilové historie. Zásluhou exkluzivních novinek také pohledem do budoucnosti. O překvapení nebyla nouze, k vidění byla i hodně neobvyklá octavia.
Monterey Car Week je týdenní (i když ve skutečnosti trvá až 10 dní) série událostí spojených s automobily, které se konají každoročně v srpnu na poloostrově Monterey v Kalifornii. Je to jedna z nejprestižnějších a nejočekávanějších akcí pro automobilové nadšence z celého světa.
Nejde o jedinou událost, ale o celou řadu akcí, včetně přehlídek aut, automobilových závodů, aukcí a setkání klubů.
Hlavní a nejprestižnější událostí týdne, kde jsou pečlivě restaurované vozy hodnoceny porotou, je Pebble Beach Concours d’Elegance. Na trávníku nejikoničtějšího kalifornského golfového hřiště se koná od roku 1950.
Vášeň pro klasická auta a jejich příběhy má stále silné místo v srdcích nadšenců, pro které to nejsou jen stroje, ale i symboly kreativity a kulturního dědictví. Někdo ale v akci může vidět i tak trochu snobský sraz milionářů.
Během deseti dnů se na poloostrově Monterey sešly ty nejvzácnější klasické vozy a nejnovější superauta. Na snímku Lamborghini 350 GT, první sériově vyráběný model značky.
Monterey Car Week slouží automobilkám jako ideální platforma pro prezentaci svých novinek a konceptů. Velkou pozornost vzbudil koncept Sport, který je předobrazem chystaného supersportu značky Lexus, nástupce modelu LFA.
Interiér ani technické podrobnosti konceptu značky Lexus nejsou zatím známy.
Vrcholným momentem celého týdne je bezesporu Pebble Beach Concours d’Elegance, soutěž elegance, kde se posuzují ta nejvzácnější a nejlépe zachovaná historická vozidla. Titul „Best of Show“ letos získala tato speciální Hispano-Suiza H6C Nieuport-Astra z roku 1924 s karoserií z mahagonu.
Šéf Lamborghini Stephan Winkelmann představil limitovanou edici supersportu Fenomeno, který vychází z modelu Revuelto ze série Few-Off .
Fenomeno je nejnovějším ultra vzácným modelem italské značky a řídí se známým vzorcem: extrémní styl, extrémní výkon a extrémně omezený počet kusů. Výkon 1 065 koní pochází z 6,5litrového vidlicového dvanáctiválce, který doplňují tři elektromotory – dva na přední nápravě a jeden v převodovce.
Tento model, jehož se vyrobí jen 29 kusů, je nejvýkonnějším lamborghini s motorem V12 a naznačuje směr budoucího designu značky.
Lamborghini Fenomeno, pojmenované dle tradice značky po bojovém býkovi, představuje také nový designový manifest značky s delší zádí, výraznější boční grafikou a zjevně futurističtějším vzhledem.
Bugatti Brouillard je prvním speciálním autem z nového exkluzivního programu Solitaire, který umožní individualizaci již tak výjimečných aut z Molsheimu.
Zatímco starší program Sur Mesure umožňoval úpravy stávajících modelů, Solitaire dovoluje těm nejbohatším klientům vytvořit si svůj vlastní, unikátní model Bugatti prakticky od základu.
Bugatti plánuje v rámci programu Solitaire vyrábět pouze dva unikátní modely ročně.
Základem pro Bugatti Brouillard jsou modely Chiron a Mistral s přeplňovaným motorem 8.0 W16 s maximálním výkonem 1 578 koní. Páka řazení obsahuje skleněnou vložku s miniaturním koněm.
Motivy koní jsou i na dveřních panelech a sedadlech. Odkazují na oblíbeného koně Ettore Bugattiho, bílého plnokrevníka jménem „Brouillard“ (ve francouzštině „mlha“)
U příležitosti oslav 10. výročí svého programu Polo Storico představilo Lamborghini zrenovovanou Miuru P400. Do Spojených států byl vůz dovezen v roce 1972 a čtyřicet let měl stejného majitele.
Meyers Manx ve spolupráci s Tuthill Porsche postavil buggynu LFG, která je moderní variací na stroj, který způsobila revoluci ve světě dunových bugin.
Výroba bude omezena na pouhých 100 exemplářů, přičemž první vozy budou dodány v roce 2027, tedy 50. let od vítězství Meyerse Manxe v závodě Baja 1000.
Gordon Murray se rozhodl dovést myšlenku svého ikonického modelu McLarenu F1 ještě dále a na Pebble Beach Concours d’Elegance představil jím inspirovaný model GMA S1 LM („Special One Le Mans“).
Model GMA S1 LM vychází z modelů GMA T.50 a T.50, ale všechny panely karoserie jsou nové.
Podobnost s McLarenem F1 je více než zřejmá. Najdeme zde tak čtyři kulatá koncová světla, přívod vzduchu na střeše a velmi jednoduchý design tohoto vozu s motorem uprostřed, jehož silueta se stala svým způsobem již kultovní.
Jak je u Murrayových konstrukcí obvyklé, tak i řidič sedí v S1 LM uprostřed.
Jedná se o první projekt divize společnosti Gordon Murray Special Vehicles (GMSV) pověřené v rámci Gordon Murray Automotive stavbou speciálních zakázkových modelů.
Zbrusu nový model Gordon Murray Automotive S1 LM je moderní reinterpretace McLarenu F1. Konstrukčně vychází z modelu GMA T.50, ale postrádá jeho nevzhledný ventilátor na zádi.
Představený vůz je jen prototyp, některé detaily se možná ještě lehce pozmění.
Další Murrayův speciální model GMA Le Mans GTR bude vyroben v omezené sérii 24 kusů (jeden za každou hodinu legendárního závodu v Le Mans), které již jsou rozprodány
GMA Le Mans GTR je stejně jako S1 LM homologovaný pro silniční provoz.
Jak je u Murrayových konstrukcí obvyklé, tak i řidič sedí v Le Mans GTR uprostřed.
Le Mans GTR čerpá inspiraci z Murrayho vlastních závodních vozů z Le Mans a přidává inspiraci z dalších skvělých vozů ze 70., 80. a 90. let, ikon, jako jsou Matra-Simca MS660, Porsche 917 a Alfa Romeo Tipo 33/3.
Znovuzrozená Alfa Romeo 33 Stradale si odbyla severoamerickou premiéru a uchvátila davy.
Ručně vyrobený supersportovní vůz, jehož bylo vyrobeno pouhých 33 kusů, pohání přeplňovaný motor Nettuno V6 od Maserati s výkonem 630 koní.
Maserati MCPura Cielo je společně s kupé MCPura modernizovanou verzí modelu MC20. Pohon jeho zadních kol zajišťuje osvědčený 3,0litrový motor Nettuno V6 s dvojitým přeplňováním, který disponuje výkonem 630 koní.
Rolex Monterey Motorsports Reunion jsou závody historických vozů na legendárním okruhu Laguna Seca.
V průběhu týdne se konají prestižní aukce, kde se prodávají nejdražší vozy na světě. Nejvyšší prodejní cenou se pyšnila jedinečná verze Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, která se prodala za neuvěřitelných 26 milionů dolarů.
Výtěžek z aukce RM Sotheby’s šel na charitativní účely.
Maserati MC12 z roku 2005 se v Monterey prodalo za 4,79 milionu eur. Stalo se tak nejdražším moderním vozem značky, které změnilo majitele v aukci.
Restomod Octavia od společnosti Ringbrothers,světoznámém výrobci zakázkových vozů a dílů, začal svůj život jako Aston Martin DBS z roku 1971.
Auto prošlo kompletní přestavbou, která proměnila ostré hrany originálu v brutální muscle car s karbonovou karoserií.
Uvnitř se kabina vyznačuje rafinovanou kombinací karamelové kůže, obložení z uhlíkových vláken, akcentů z nerezové oceli vyrobených 3D tiskem.
Pod kapotou se nachází 5,0litrový motor Coyote V8 od Ford Performance, doplněný speciálně navrženým 2,65litrovým kompresorem Harrop Performance. Disponuje výkonem 805 koní a je sladěn se šestistupňovou manuální převodovkou.
Nechybí ani velký štítek se jménem Octavia před spolujezdcem.
Octavia má oproti výchozímu astonu o 7,5 cm prodloužený rozvor, o 20 cm rozchod kol a záď se rozšířila o dalších 25 cm.
Dárcovský Aston Martinem DBS z roku 1971 prošel rozsáhlými úpravami, které zabraly více než 12 000 hodin pečlivé inženýrské a řemeslné práce.
Gunther Werks, specialista na renovace vozů Porsche 911, přivezl model F-26.
Gunther Werks F-26 je moderní interpretací ikonického závodního Porsche 935 a jím inspirovaných verzí 911 a 930 se upravenou přídí z 80. let.
Kalifornský výrobce postaví pouze 26 kusů modelu F-26.
Pohon zajišťuje vylepšený 4,0litrový plochý šestiválec, posílený dvěma turbodmychadly a pokročilým systémem chlazení stlačeného vzduchu.
Tato konfigurace dává k dispozici výkon 1 000 koní a 750 Nm točivého momentu.
Aston Martin využil událost k odhalení finální produkční verze dlouho očekávaného supersportu Valhalla.
Aston Martin a Glenfiddich, světově nejoceňovanější skotská single malt whisky v rámci Monterey Car Week oznámily exkluzivní globální partnerství. Oba partneři ale propagují zodpovědný přístup k alkoholu a naléhavě vyzývají zákazníky, aby nikdy neřídili pod vlivem alkoholu.
Hennessey Venom F5 Revolution LF je unikátní variantou modelu Venom F5, který se poprvé objevil v sériové výrobě v roce 2020.
Hennessey Venom F5 LF pohání 6,6litrový motor V-8 s dvěma turbodmychadly, který dosahuje výkonu přes 2 000 koní.
Motor Venomu F5 LF je spárován se šestistupňovou manuální převodovkou.
Chevrolet na Monterey Car Week představil dva speciální vozy Corvette, z nichž jeden bude jezdit ve hře Gran Turismo 7.
Interiér konceptu Corvette CX je navržen jako kokpit stíhačky. Místo tradiční středového displeje slouží celé čelní sklo jako obří head-up displej, zatímco hlavní ovládací prvky jsou soustředěny na volantu.
Dva koncepční vozy s označením CX a CX.R „nakreslila“ designová centra General Motors ve Spojených státech a Velké Británii.
Spolu s modelem CX představil Chevrolet i extrémnější Corvette CX.R Vision Gran Turismo, navržený pro herní svět a evokující závodního ducha značky.
Charakteristickým prvkem modelu CX je dopředu vyklápěcí kryt kabiny, inspirovaný stíhačkami.
Koncept Corvette CX je elektrický supersport s pohonem všech kol, poháněný čtyřmi elektromotory napájenými z baterie s kapacitou 90 kWh, které jsou schopny dodat celkový výkon přibližně 2 000 koní.
Virtuální Corvette CX.R Vision Gran Turismo pohání tři elektromotory spárované s dvoulitrovým motorem V8 s dvěma turby, který dokáže dosáhnout až 15 000 otáček za minutu, což opět vede k celkovému výkonu 2 000 koní
Design přebírá klasické prvky Corvette – jako je dopředu nakloněná příď a dvojitá zadní světla
Britská značka Bentley představila designový koncept plně elektrického SUV, který čerpá inspiraci z legendárního modelu Speed Six „Blue Train“.
EXP 15 představuje zcela nový designový jazyk značky a zaujme i uspořádáním interiéru.
Prostor, kde se obvykle nachází sedadlo spolujezdce, lze využít pro převoz zavazadel nebo třeba pro umístění pelíšku pro domácí mazlíčky.
Tento futuristický grand tourer s designem inspirovaným ikonickým Bentley „Blue Train“ z roku 1930 se stal jednou z největších senzací akce.
GFG Peralta S si u Giorgietta a Fabrizia Giugiarových objednal mexický podnikatel a sběratel Carlos Peralta.Jeho předobrazem je prý koncept Maserati Boomerang z roku 1972
Divize Mulliner automobilky Bentley představila na modelu Continental GT Speed nový lak „Ombre by Mulliner“. Vyžaduje nejméně 56 hodin ručního lakování s efektem prolínání celou karoserií.
Barevné přechody pokračují i v interiéru.
Cenu „Best of Show“ na akci The Quail letos získalo Ferrari F50 GT1 z roku 1996, unikátní prototyp s číslem podvozku 001, vytvořený pro závody v kategorii GT1.
Letošní akce připomněla několik milníků, jako například sté výročí automobilky Chrysler a modelu Phantom od Rolls-Royce, a také 75. výročí formule 1.
Úpravce RUF předvedl model Rodeo, svou interpretaci současné módy terénních vozů 911 inspirovaných rallye, kterou zahájilo Porsche modelem 911 Dakar.
RUF Rodeo disponuje výkonem 610 koní a pohonem všech kol.
Šéf Koenigseggu přivezl prototyp Koenigsegg CC z roku 1996.
McLaren využil Monterey Car Week k odhalení nového lakování svého hypersportu pro Le Mans, jako součást vysoce exkluzivního zákaznického programu Project: Endurance.
Barva vozu odhalená v Monterey čerpá přímou inspiraci z prvního vítězství McLarenu v tomto úsilí, závodu 500 Indy v roce 1974. Johnny Rutherford zvítězil v oranžovém voze M16, který se vyznačoval modrým středovým pruhem připomínajícím barvy Texasu.
Značka Acura odhalila koncept RSX, který předznamenává novou generaci výkonného elektrického SUV. Vůz zaujal dramatickým designem a výraznou barvou „Propulsion Yellow Pearl“.
Britský tuner Urban Automotive představil svoji extrémní přestavbu Rolls-Royceu Cullinan.
