|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Octavia hvězdou amerického automobilového svátku. Její podoba překvapí
Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu
Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...
Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží
I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...
Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky
Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...
Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů
Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...
Octavia hvězdou amerického automobilového svátku. Její podoba překvapí
Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl prostřednictvím velkolepých odhalení, tradičního klání elegance a prestižních aukcí opět oslavou automobilové historie....
Velká očekávání a větší zklamání. Robotaxi od Tesly v Austinu neboduje
Nabídka projížďky plně autonomním vozem zní lákavě, jako z blízké budoucnosti. Nejspíš proto se se zahájením provozu služeb Robotaxi v texaském Austinu pojila tak velká očekávání. A také velká...
Octavia hvězdou amerického automobilového svátku. Její podoba překvapí
Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl prostřednictvím velkolepých odhalení, tradičního klání elegance a prestižních aukcí opět oslavou automobilové historie....
GM a Hyundai plánují společný vývoj vozů, chtějí tak čelit čínské konkurenci
Americká automobilka General Motors hodlá společně s jihokorejským konkurentem Hyundai Motor vyvinout pět nových modelů. Firmy o tom informovaly ve společné tiskové zprávě. Automobilky chtějí...
Nový zetor už se vyrábí. První kusy vyjely na české pole
Zetor odstartoval výrobu své zásadní novinky. Po letech vývoje a ladění přichází s novou modelovou řadou – Zetor řady 6. Po předprodukčních kusech se rozjela sériová výroba. První kus šel k...
GLOSA: Na Slovensku pokuta za rychlou chůzi? Parlament bude jednat o limitu
Pitomosti se dostávají na program jednání snad všech parlamentů světa. O asi nejbizarnějším návrhu teď budou jednat na Slovensku. Nápad na omezení maximální rychlosti pohybu na chodníku je myšlen...
Kolik lidí se vejde do auta? Do felicie až 28, do octavie 34 a do smartu i 20
Před několika dny zaujala zpráva ze Slovenska, kde policisté při dopravní kontrole zjistili, že ve Škodě Felicia cestuje 18 lidí, což je u jedoucího auta skvělý výkon. Do stojící felicie se jich ale...
Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží
I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...
Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil
Model Ceed je symbolem úspěchu značky Kia v Česku. V roce 2006 šlo o první model, který nabídl na tehdejší dobu vysoce nadstandardní záruku 7 let. Nyní jeho výroba v továrně v Žilině končí, přímého...
Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky
Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...
Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte
Každoročně vyráží na dovolenou do zahraničí tisíce Čechů po vlastní ose. Není dobré zapomínat, že i v zahraničí může dojít k dopravní nehodě. Poradíme, co v takovém případě dělat a na co...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Americká poptávka po elekroautech je na maximu. Bez dotací mají 7 procent trhu
Jaký je přirozený podíl elektromobilů na celkových prodejích? Americká studie říká, že je to kolem 7 procent. Analýza přináší zajímavá čísla vysvětlující chování zákazníků.
Nový český hyundai trénuje v maskáčích. Hranatější tucson dorazí v roce 2027
Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Automobilový paparazzi Stefan Baldauf nachytal prototyp...