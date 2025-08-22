Octavia hvězdou amerického automobilového svátku. Její podoba překvapí

Vladimír Löbl
Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl prostřednictvím velkolepých odhalení, tradičního klání elegance a prestižních aukcí opět oslavou automobilové historie. Zásluhou exkluzivních novinek také pohledem do budoucnosti. O překvapení nebyla nouze, k vidění byla i hodně neobvyklá octavia.
Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl... Monterey Car Week je týdenní (i když ve skutečnosti trvá až 10 dní) série... Nejde o jedinou událost, ale o celou řadu akcí, včetně přehlídek aut,... Hlavní a nejprestižnější událostí týdne, kde jsou pečlivě restaurované vozy... Vášeň pro klasická auta a jejich příběhy má stále silné místo v srdcích... Během deseti dnů se na poloostrově Monterey sešly ty nejvzácnější klasické vozy... Monterey Car Week slouží automobilkám jako ideální platforma pro prezentaci... Interiér ani technické podrobnosti konceptu značky Lexus nejsou zatím známy. Vrcholným momentem celého týdne je bezesporu Pebble Beach Concours d’Elegance,... Šéf Lamborghini Stephan Winkelmann představil limitovanou edici supersportu... Fenomeno je nejnovějším ultra vzácným modelem italské značky a řídí se známým... Tento model, jehož se vyrobí jen 29 kusů, je nejvýkonnějším lamborghini s...

