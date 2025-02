Má větší zrychlení než F1, říká první Češka za volantem elektrické formule

Závody E formulí se jezdí ve městech. Jezdci nemají tím pádem možnost si trasu předem projet. Velká část příprav se proto odehrává na simulátoru. „Před závodem dostane tým tzv. layout okruhu, popis trasy, kudy závodní okruh povede. Podle toho se nastaví simulátor.“

„Zároveň se před samotným závodem koná ještě tzv. track walk. To znamená, že jezdci, inženýři a mechanici si pěšky projdou trať. Kontrolují, jestli opravdu daná bariéra stojí na stejném místě, jako bylo vyznačené na layoutu, jestli jsou vlny na povrchu, všechno skenují doslova na milimetry.“ Informace se následně posílají do Porsche, kde je srovnají s tím, co mají zadané na simulátoru. „Tady přichází můj úkol, sednout si do simulátoru a vyhodnotit zadané změny. Zpětnou vazbu pak dávám závodním jezdcům, protože ti už nemají možnost se před závodem dostat na simulátor“, říká Jílková.

K motosportu potřebujete talent i peníze

Cesta do vyšších pater motosportu tradičně začíná u motokár. Pokud mají jezdci talent a dostatečné finanční zázemí, mohou pokračovat v juniorské formuli. „V zimě jezdíte testovat do Španělska, Portugalska, závodíte ve Spojených arabských emirátech. Do toho, když se stane nehoda, tak musíte zaplatit škody, ať je to vaše vina, nebo ne. Takže náklady na jednu sezonu se pohybují v rozpětí od půl milionu do dvou milionů EUR.“

Bez sponzorů to v tomto sportu nejde. „Už ty motokáry nejsou úplně levná záležitost. Já jsem i tenkrát měla finanční partnery. Aby si vás všimla nějaká větší společnost, musíte jezdit. Takže ten první krok, ta prvotní investice je na vás.“

Na moje místo čeká stovka dalších

Získat pozici vývojového jezdce je velký úspěch, cílem české závodnice jsou ovšem Formule E. „Všichni vývojoví jezdci doufají v šanci. Tahle pozice je takový poslední krůček. Ale i na ni čekají stovky dalších ve frontě. A roli hrají jak schopnosti, tak diplomacie a strategie společnosti,“ připomíná Gabriela Jílková a vysvětluje, že podnětem k jejímu stažení může být klidně třeba fakt, že Brazílie zrovna vyhrála MS ve fotbalu a společnost chce na její pozici Brazilce.

Předurčuje Formule E vývoj elektromobility podobně jako to dělá formule 1 u silničních vozidel? Má blíže k závodům v autech se spalovacím motorem nebo v elektroautech? A jak se cítí jako řidič v běžném provozu? I o tom mluví Gabriela Jílková dále v Rozstřelu.