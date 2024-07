Únava za volantem jako nenápadný strašák. Na svědomí má rekordní počet nehod

Podle statistik Centra dopravního výzkumu došlo během prvních pěti měsíců letošního roku k 614 dopravním nehodám zaviněným únavou či spánkem za volantem.

V průběhu roku se jejich počet téměř každý měsíc zvyšuje – zatím co v lednu a únoru se stalo méně než sto nehod zaviněných únavou měsíčně, od března podle údajů o nehodovosti množství vystoupalo až ke 177 případům během května.

Dá se čekat, že stejně jako v uplynulých letech budou z hlediska nehod souvisejících s únavou za volantem nerizikovějším obdobím červen a červenec, během nichž například loni došlo k prudkému nárůstu téměř ke dvěma stovkám případů měsíčně. Za rok 2023 pak došlo celkem k 1651 nehodám, u nichž hrála roli únava řidiče, což představuje výrazný nárůst oproti 1066 nehodám v roce předešlém.

Jen pár nenápadně přicházejících sekund

Mikrospánek nikdy nepřijde náhle a bez varování. Trvá sice jen asi tři až patnáct sekund, ale dává o sobě vědět velmi dlouho dopředu. Ignorovat byste neměli únavu, ospalost, ale i pocit, že máte problém s koncentrací. Ve chvíli, kdy nastupuje únava, začnete zívat, budete mít tendence se neustále ošívat, varovat by vás však měly i zvýšené a nekontrolované pohyby hlavou nebo pálení očí.

Jakmile zjistíte, že na vnější podněty, typicky různé situace v provozu, reagujete zpomaleně, trvá vám zpracovat třeba i to, co vám říká spolujezdec, je na čase zastavit. Jenomže právě to udělá jen málokdo.

Jak nedávno upozornil český Autoklub, podle německé Rady pro bezpečnost silničního provozu (DVR) je 45 procent řidičů přesvědčeno, že jsou schopni se s příznaky únavy během jízdy vypořádat, 43 procent si je jisto, že bezpečně rozeznají okamžik, kdy by mohl udeřit spánek. A celých 17 procent pokračuje v jízdě navzdory pociťované silné únavě.

Co s tím?

Odpověď na všechny výše popsané příznaky je vlastně naprosto jednoduchá. Prostě zastavte a odpočiňte si. Někdy stačí pár desítek minut procházky a svačiny. Pokud už se vám však opravdu zavírají oči, prostě si na 30 minut zdřímněte. Předcházet mikrospánku se dá také velmi snadno. Nejezděte přetažení, před cestou se dobře vyspěte a pro někoho možná překvapivě nepijte kávu.

Káva a energetické nápoje fungují jen na krátkou dobu a následný rychlý propad pozornosti je nebezpečný. Hodně sladké nápoje nejsou také ideální. Nejlepší je pít vodu, minerálku nebo mírně oslazený čaj. Během teplých letních dnů a dlouhých cest si nedávejte cestou těžká jídla. Vepřo zelo se šesti a třetinkou nealko piva vyměňte za rybu se zeleninou, kuřecí maso a další dobře stravitelná jídla. Pocit těžkého žaludku vás totiž zaručeně uspí. Jen si vzpomeňte na rodinné nedělní obědy.

Při cestě také používejte klimatizaci a povídejte si se spolujezdcem. Raději než monotónní hudbu nebo podcasty si případně do uší pusťte něco, co vás spolehlivě nakopne. A pamatujte, že dobré je pravidelně zastavovat, třeba každé dvě hodiny. Stačí pár minut, při kterých se protáhnete, projdete a koupíte si studené pití. „Hlídejte se při jízdě a přemýšlejte o tom, jak moc jste unavení a jestli není lepší zastavit a protáhnout se nebo se chvilku prospat, než usnout za volantem,“ radí specialisté z týmu Bezpečné cesty.