Drive-in myčka? Existuje. Abyste ji mohli využít, nemusíte čekat frontu na pokladně čerpací stanice, stačit vám budou jen dvě věci – mobilní telefon a aplikace Shell. Právě na benzinkách této společnosti zaplatíte nejen za myčku, ale také za palivo přímo z auta.
Jednoduchá řešení jsou zkrátka nejlepší. S mobilní platbou Shell SmartPay totiž zvládnete vše důležité jen na několik kliknutí. Je to komfortní, rychlé a snadné. A jak na to? Abyste mohli začít využívat všechny výhody, které mobilní platba nabízí, musíte si stáhnout aplikaci Shell a spárovat ji se svou platební kartou Visa, Mastercard, případně palivovou kartou Shell. Platit můžete také přes PayPal, Apple Pay či Google Pay.
Ani nevystoupíte a máte hotovo
Zapomeňte na dlouhé návody a zdlouhavé registrace. Shell SmartPay zvládnete během pár minut. Otevřete aplikaci, párkrát podle pokynů klepnete na obrazovku a hotovo.
Ve chvíli, kdy zastavíte před myčkou společnosti Shell, spustíte aplikaci a vyberete možnost Mycí programy – mobilní platba na domovské stránce. Aplikace sama rozpozná, na které čerpací stanici se právě nacházíte. „Aby vše fungovalo, je potřeba mít v telefonu zapnuté sdílení polohy. V případě, že aplikace nedetekuje polohu automaticky, potvrdíte ji manuálně,“ popisuje Jana Voštinárová, ředitelka externích vztahů společnosti Shell.
Pak už všechno běží jako po drátku. Vyberete si program, způsob platby a potvrdíte nákup. Během pár sekund vám přijde jednorázový kód, který zadáte nebo naskenujete přímo u vjezdu do myčky. A je to – můžete zajet dovnitř! Po umytí auta se do aplikace na chvilku vrátíte – v sekci Mycí programy – mobilní platba označíte program jako využitý a potvrzení o platbě najdete v části Více/Transakce. Účtenku navíc dostanete i e-mailem.
Jednorázový kód je vázaný na konkrétní čerpací stanici, kde jste program zakoupili – přenášet ho jinam proto nelze.
Pár kliknutí a tankujete
Se Shell SmartPay už nemusíte spěchat k pokladně ani po tankování. Vše zvládnete přímo z auta – podobně jako umýt auto v myčce. Stačí v aplikaci otevřít sekci Zaplatit za palivo, potvrdit bezpečnostní pokyny a zadat číslo stojanu. Aplikace sama pozná, kde se nacházíte, a po zvolení částky a způsobu platby transakci během pár vteřin potvrdí.
Jakmile dorazí potvrzení, můžete rovnou začít tankovat. „Telefon nechte klidně v autě – systém už si všechno pohlídá. Po vrácení pistole dostanete okamžitě potvrzení o platbě v aplikaci i účtenku e-mailem. Pokladní o zaplacení ví, vy jen nastartujete a jedete dál,“ uvádí Jana Voštinárová, ředitelka externích vztahů společnosti Shell.
Shell SmartPay dnes funguje na desítkách čerpacích stanic po celé republice, nejvíc jich najdete v Praze a Brně. Přehledná mapa je přímo v aplikaci i na webu společnosti.
A proč si ji zamilujete? Protože šetří čas tam, kde ho bývá nejmíň – když spěcháte do práce, vezete děti do školy nebo se vracíte z výletu. Jednoduchost, rychlost a pohodlí se tu potkávají v jednom chytrém řešení: Shell SmartPay. S touto mobilní platbou máte totiž z auta pod kontrolou stav nádrže i čistotu vozu.