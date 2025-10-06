Mobil z ruky! Policie tento týden loví telefonisty za volantem

Autor:
Police dnes, v pondělí 6. října startuje velkou celorepublikovou akci, při které se zaměří na jeden z nejčastějších řidičských nešvarů. Pozor by si měli dát všichni ti, kteří mají pocit, že se bez mobilu neobejdou ani za volantem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: koláž iDNES.cz

Pokud byste hledali přestupky, které řidiči dělají nejčastěji, pak by vám z toho vyšlo překračování nejvyšší povolené rychlosti, nesprávné předjíždění a v závěsu používání mobilu. Radary na měření rychlostí policisté tasí v rámci Speed Marathonu tradičně na jaře. Nyní tedy startuje nová akce, která proběhne od 6. do 12. října po celém Česku. Ale nejen tam. Zátah na telefonisty pořádá organizace ROADPOL, která sdružuje 31 evropských států, přesněji jejich policejní sbory. A k nim i dubajskou policii.

Mobil za volantem je horší než alkohol, naznačují výsledky testu

A všechny tyto policejní složky se ve stejném termínu zaměří na kontrolu používání mobilních telefonů za volantem. Policejní tisková mluvčí Violeta Siřišťová pro garaz.cz řekla: „Policie České republiky se do akce ROADPOL ‚Focus on the Road‘, která proběhne v termínu od 6. do 12. října, zapojí. Policisté napříč celou republikou budou v rámci této mezinárodní dopravně bezpečnostní akce dohlížet na BESIP.“

Mobil je pořádný problém

Jen před pár dny jsme projížděli po dálnici D1, když Škoda Fabia v levém pruhu vyjela na centimetr až ke svodidlům. Naštěstí to řidič srovnal. Následně si nešlo nevšimnout, že má v ruce mobil. Kličkující kamioňáci s mobilem už jsou bohužel standardem. A jsou to asi dva měsíce, kdy policisté natočili řidičku jedoucí po dálnici, která si s telefon u ucha několik dlouhých minut vůbec nevšimla, že vedle ní jede policejní auto. Používání mobilu za volantem je velké riziko, jenomže řada motoristů si jej vůbec neuvědomuje.

Řidiči stále častěji hrají za jízdy hry na mobilu. Policie po nich jde

Řada studií přitom dokládá, že pokud řidič telefonuje za jízdy, dá se to srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu. „Telefonování za volantem je stejné, jako byste za volant usedli po třech ‚dvanáctkách‘, to v případě, že jste muž, nebo po dvou až třech ‚desítkách‘, v případě žen. Bylo prokázáno, že pokud řidič v průběhu jízdy telefonuje s přístrojem v ruce (nebo i s pomocí hands-free), je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů také přestala v průběhu telefonování sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu, a to zhruba o 24 % ve srovnání se soustředěným řidičem. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu jsou telefonující řidiči o 19 % pomalejší v dosažení původní rychlosti jízdy a mají větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu,“ vysvětluje BESIP.

Právě proto, že jde o tak nebezpečné chování, byly s novelizací bodového systému zpřísněny pokuty za používání mobilu za volantem. Na místě je potřeba počítat s pokutou v rozmezí od 2500 Kč do 3500 Kč. Ve správním řízení už v rozmezí od 4 tisíc Kč do 10 tisíc Kč. A v každém případě jsou přidělovány čtyři trestné body.

TEST: Pozornost řidiče odvedou mobil, pití, navigace i kapesníky
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku

Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.

Šlechty z bazaru se nebojte. Maserati Ghibli je frajeřina, má i motor od Ferrari

Premium

Ve třídě prémiových sedanů je poměrně plno, ale pokud se chcete odlišit od zavedené německé trojice, máte pár zajímavých možností. Jednou z nich je atraktivní sedan Ghibli od Maserati. Představil se...

6. října 2025

Autozápisník: Auto věnované psovi, motorka papeži a lexus ukradený Tuskovi

Září bylo v autobranži nabité zajímavými událostmi. Milovaný pes „dostal“ elektrický rolls-royce a papež převzal obří motorku BMW, polský premiér Tusk naopak přišel o svůj lexus a příznivci...

6. října 2025

Mobil z ruky! Policie tento týden loví telefonisty za volantem

Police dnes, v pondělí 6. října startuje velkou celorepublikovou akci, při které se zaměří na jeden z nejčastějších řidičských nešvarů. Pozor by si měli dát všichni ti, kteří mají pocit, že se bez...

6. října 2025

Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku

Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.

5. října 2025

S elektromobilem na benzínku? Orlen spouští vlastní síť nabíječek

Vedle benzínu a nafty i elektřina. Na čerpacích stanicích Orlen má do roku 2035 vzniknout 1 710 ultrarychlých nabíjecích bodů, prvních šest jich tento týden otevřeli v Průhonicích. Víme, jak na nich...

5. října 2025

GLOSA: Trabant tety Uršuly. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Premium

Vzpomínáte na trabanta? Ten plastový, jednoduchý zázrak z východního bloku? Dnes by mu říkali „e-car“, měl by elektromotor s výkonem seškrceným na 40 koní, délku omezenou na tři a půl metru a...

4. října 2025

Poslední opravdové mini vyrobili před čtvrtstoletím. Dalo jméno minisukni

Dějiny malých automobilů se dají rozdělit na dvě fáze: před Alexandrem „Alekem“ Issigonisem a po něm. Britský konstruktér řeckého původu totiž koncem 50. let minulého vytvořil vůz, který navždy...

4. října 2025

Do Mostu dorazí ferrari za 50 milionů a jaguar, který pamatuje Jacksona

Autodrom Most v říjnu uzavírá sezonu. Jednou z posledních akcí je The Most CLASSIC, při kterém se v sobotu 4. října okruh promění v rejdiště klasických aut. „Není jen výstavou krásných strojů, je to...

3. října 2025  13:05

Pokud si zlikvidujeme autoprůmysl, zůstaneme bez peněz, varuje šéf AutoSAP

Premium

Současný stav českého i evropského automobilového průmyslu přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz Premium Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAP. Podle něj je hlavním cílem zachovat v Evropě – a...

3. října 2025

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

3. října 2025

V Itálii jsou některé elektromobily díky dotacím levnější než lepší bicykl

Elektromobily značek Leapmotor a Dacia vyráběné v Číně a dovážené do Evropské unie se v Itálii díky vládním dotacím prodávají levněji než luxusní jízdní kola. Napsal to server Automotive News. Obě...

3. října 2025

Auto roku 2026 bude elektrické a čínské? Volby jsou v plném proudu

Exkluzivně

Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přestávky od roku 1964 a je zcela nezávislá. Porotci, kteří vyberou evropské auto roku z letošních novinek, se s kandidáty poprvé...

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.