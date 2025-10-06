Pokud byste hledali přestupky, které řidiči dělají nejčastěji, pak by vám z toho vyšlo překračování nejvyšší povolené rychlosti, nesprávné předjíždění a v závěsu používání mobilu. Radary na měření rychlostí policisté tasí v rámci Speed Marathonu tradičně na jaře. Nyní tedy startuje nová akce, která proběhne od 6. do 12. října po celém Česku. Ale nejen tam. Zátah na telefonisty pořádá organizace ROADPOL, která sdružuje 31 evropských států, přesněji jejich policejní sbory. A k nim i dubajskou policii.
Mobil za volantem je horší než alkohol, naznačují výsledky testu
A všechny tyto policejní složky se ve stejném termínu zaměří na kontrolu používání mobilních telefonů za volantem. Policejní tisková mluvčí Violeta Siřišťová pro garaz.cz řekla: „Policie České republiky se do akce ROADPOL ‚Focus on the Road‘, která proběhne v termínu od 6. do 12. října, zapojí. Policisté napříč celou republikou budou v rámci této mezinárodní dopravně bezpečnostní akce dohlížet na BESIP.“
Mobil je pořádný problém
Jen před pár dny jsme projížděli po dálnici D1, když Škoda Fabia v levém pruhu vyjela na centimetr až ke svodidlům. Naštěstí to řidič srovnal. Následně si nešlo nevšimnout, že má v ruce mobil. Kličkující kamioňáci s mobilem už jsou bohužel standardem. A jsou to asi dva měsíce, kdy policisté natočili řidičku jedoucí po dálnici, která si s telefon u ucha několik dlouhých minut vůbec nevšimla, že vedle ní jede policejní auto. Používání mobilu za volantem je velké riziko, jenomže řada motoristů si jej vůbec neuvědomuje.
Řidiči stále častěji hrají za jízdy hry na mobilu. Policie po nich jde
Řada studií přitom dokládá, že pokud řidič telefonuje za jízdy, dá se to srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu. „Telefonování za volantem je stejné, jako byste za volant usedli po třech ‚dvanáctkách‘, to v případě, že jste muž, nebo po dvou až třech ‚desítkách‘, v případě žen. Bylo prokázáno, že pokud řidič v průběhu jízdy telefonuje s přístrojem v ruce (nebo i s pomocí hands-free), je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů také přestala v průběhu telefonování sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu, a to zhruba o 24 % ve srovnání se soustředěným řidičem. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu jsou telefonující řidiči o 19 % pomalejší v dosažení původní rychlosti jízdy a mají větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu,“ vysvětluje BESIP.
Právě proto, že jde o tak nebezpečné chování, byly s novelizací bodového systému zpřísněny pokuty za používání mobilu za volantem. Na místě je potřeba počítat s pokutou v rozmezí od 2500 Kč do 3500 Kč. Ve správním řízení už v rozmezí od 4 tisíc Kč do 10 tisíc Kč. A v každém případě jsou přidělovány čtyři trestné body.
TEST: Pozornost řidiče odvedou mobil, pití, navigace i kapesníky