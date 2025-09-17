BMW iX3 Vstup do nové éry
BMW otevřelo představením nové generace modelu BMW iX3 na platformě „Neue Klasse“ novou kapitolu v historii svých elektrických aut. Minimalistické linie a čisté plochy nahrazují opulentní styl, a ledvinky na přídi jsou nově výrazně menší a podsvícené. Zapuštěné kliky dveří a hladké skleněné povrchy přispívají k nízkému koeficientu odporu vzduchu (Cd 0,24), což je na SUV mimořádně dobrá hodnota.
Revoluci přináší i kabina. BMW Panoramic iDrive představuje zcela nový palubní infotainment. Za volantem již nenajdete tradiční přístrojový panel; veškeré klíčové informace se promítají na tenký proužek v čelním skle, který se táhne po celé šířce interiéru. Tento 110 cm široký BMW Panoramic Vision je doplněn o příplatkový head-up displej s rozšířenou realitou. Velký zavazadlový prostor o objemu 520 litrů doplňuje i frunk o objemu 58 litrů, který poslouží pro uložení nabíjecích kabelů.
Srdcem nového iX3 je šestá generace elektrického pohonu eDrive. Její efektivita se díky snížení energetických ztrát a hmotnosti zvýšila o 40 %, respektive o 10 %. Nová 800V platforma s interně vyvinutými cylindrickými bateriemi o kapacitě 108 kWh poskytuje dojezd až 805 kilometrů.
Jako první se BMW iX3 objeví v prodeji ve variantě 50 xDrive s pohonem všech kol. Dva elektromotory s celkovým výkonem 345 kW (470 koní) a točivým momentem 645 Nm zrychlí vůz z 0 na 100 km/h za pouhých 4,9 sekundy. Díky podpoře výkonu až 400 kW je možné baterii dobít z 10 na 80 % za pouhých 21 minut. Za 10 minut nabíjení tak lze získat dojezd až 350 kilometrů. Vůz je vybaven funkcí obousměrného nabíjení (V2L a V2H), která umožňuje napájet externí zařízení nebo dokonce celou domácnost.