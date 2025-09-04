Mnichov ožije světovými značkami. Autosalon ukáže auta i nové technologie

Matouš Waller
  4:00
Po tradiční dvouleté pauze se chystá veletrh IAA Mobility v Mnichově. Nástupce tradičního frankfurtského autosalonu proběhne na výstavišti v bavorské metropoli i přímo v centru města v první polovině září.
Mnichovský salon mobility IAA | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Letos se mnichovský autosalon IAA Mobility opět vrací zpátky na výsluní. Své nové výtvory tu tradičně představovaly evropské, a hlavně německé značky, v posledních letech odtud však postupně mizely.

Stejně jako mnoho dalších motoristických svátků pomalu skomíral. Nyní se ale vrací do starých kolejí – počty vystavovatelů narostly a těšit se můžeme na odhalení hned několika zásadních novinek.

Autosalon před dvěma lety byl exhibicí čínských značek

V Mnichově se bude konat potřetí, poprvé tu byl v roce 2021 – koná se v liché roky, kdežto jeho francouzský protějšek v Paříži v sudé. Do bavorské metropole se přesunul z Frankfurtu nad Mohanem po posledním tamním autosalonu IAA v roce 2019.

Letošní ročník mnichovského veletrhu IAA Mobility proběhne od 9. do 12. září 2025, program pro veřejnost ale potrvá ještě o dva dny déle.

Co bude na mnichovském veletrhu

Mnichovský veletrh na dřívější autosalony ve Frankfurtu navazuje – s přesunem nezměnil jen název, ale i koncept a zaměření celého veletrhu. Zdaleka už tu nejde jen o auta – své místo tu mají třeba bicykly a koloběžky nebo další ekologicky šetrné způsoby přepravy.

Dvě haly mnichovského autosalonu minulý ročník zabrala jen jízdní kola.

Stejně jako během obou minulých ročníků se i letošní veletrh IAA Mobility bude odehrávat jak v areálu mnichovského Nového výstaviště, tak přímo v ulicích města.

Testy v ulicích

V centru bavorské metropole zabere akce hned několik náměstí a přilehlých ulic. Pod názvem IAA Open Space tu návštěvníci od 9. do 14. září najdou bezemisní nebo nízkoemisní vozidla, jež si budou moci rovnou vyzkoušet. Rezervace jízd je možná na místě nebo skrze festivalovou aplikaci IAA Mobility, dostupnou pro iOS i Android.

Loňský ročník doprovázely rozsáhlé protestní akce ekologických aktivistů

Zájemci tu budou moci otestovat také elektrická jízdní a nákladní kola nebo elektrokoloběžky. Pro ně bude připravena speciální zkušební dráha, simulující reálné podmínky.

Odhalení novinek

Samotný veletrh s názvem IAA Summit proběhne od 9. do 12. září v kongresovém centru a šesti halách mnichovského výstaviště. Určený je hlavně profesionálům z automobilového průmyslu. Právě zde se dá očekávat představení horkých novinek.

Co by mohlo být k vidění

Hned s několika novinkami by měl přijít i gigant Volkswagen. Představit tu má novou generaci crossoveru T-Roc nebo produkční verzi vozu ID. 2, jež by měl být jedním z nejdostupnějších elektromobilů firmy. Sourozence vozu s názvem Epiq předvede i mladoboleslavská Škoda. Ukázat by také měla koncept nové generace nejprodávanějšího modelu – Octavie.

S koncernovými novinkami má dorazit i Cupra, jejíž model Raval doplní trojlístek malých elektromobilů založených na upravené platformě MEB. Očekávaný koncept představující nový designový směr by měla uvést také Audi.

Ekoaktivisté z organizace Greenpeace utopili auta v jezírku v první den předchozí ročníku mnichovského autosalonu IAA.

Novinek by ale mělo být ještě o hodně víc. Například BMW se tu na své takřka domácí půdě vytasí s očekávanou druhou generací modelu iX3. Střední SUV poháněné elektřinou je prvním zástupcem designového jazyka Neue Klasse, který přinese i zásadní technické novinky.

Nejstarší autosalon je v Paříži. Ukázal ovdovovače, bohyni a kachnu s želvou

Zpátky se nebude držet ani Mercedes. Gigant ze Stuttgartu by měl do Mnichova přivézt hned čtyři novinky. Svou účast přislíbily také například Porsche, Ford, Honda, Renault nebo Volvo. Ukázat by se tu také měly vozy čínských výrobců XPeng a BYD nebo turecký Togg.

Vstupné a otevírací doba autosalonu v Mnichově

Program v ulicích města, tedy IAA Open Space, je vždy zdarma. Vstupenky je však třeba koupit přímo na veletrh IAA Summit – jde to online nebo rovnou na pokladně veletrhu, na místě jsou však dražší. Cena se odvíjí od počtu dnů, po které platí. Jednodenní stojí v přepočtu zhruba 4 400 korun, permanentka vyjde na více než dvanáct tisíc korun.

Ceny lístků autosalonu IAA Mobility v Mnichově pro rok 2025 (v eurech)
PředprodejNa místě
Jednodenní180225
Dvoudenní350405
Permanentka500605
Snížená – 1 den 6480
Snížená – 2 dny114130

Otevírací doba se také liší – venkovní prostory Open Space budou dostupné každý den od jedenácti dopoledne do devíti večer – kromě posledního dne 14. září, kdy se pomyslné brány zavřou už v pět hodin odpoledne. Vnitřní veletrh IAA Summit bude otevřen denně od devíti do 18 hodin.

Jak se na mnichovský autosalon dostat

Organizátoři nedoporučují na veletrh cestovat autem, zejména kvůli nedostatku parkovacích míst. Na zastávku Messestadt West poblíž vchodu na výstaviště, kde proběhne veletrh IAA Summit, jezdí z centra metra U2.

Samá Čína. Barcelonský autosalon ukazuje ambice značek tlačících se do Evropy

IAA Open Space určený pro veřejnost zabere hned několik ulic a náměstí přímo v centru – středem města prochází všechny linky metra, včetně linek S1 a S8 přímo z letiště.

Vstoupit do diskuse

